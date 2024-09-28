Что звезды нам пророчат: гороскоп 30 сентября - 6 октября 2024 года

Астрологические события периода отражают крупные перемены, которые влияют на отношения, социальные и правовые сферы. Это время внутренних трансформаций и перестроек, как на личном, так и на глобальном уровне, сопровождающееся напряжением, которое важно учиться преодолевать через спокойствие и гибкость.

В течение недели будут активироваться кармические деструктивные программы в партнерстве, которые придут к своему пику раскрытия в солнечное затмение 2 октября закрывает осенний коридор затмений 2024, а также подчеркивают нашу связь с грандиозными процессами Вселенной.

Аспект соединения затмения с Меркурием и негативной кармической точкой Черной Луной с 1 по 3 октября дает эффект искажения, ловушки сознания, с помощью которых мозг убеждает нас в правильности того, что не является полезным и естественным. Принятые в этот период решения создают кармическую воронку, которая забирает положительную энергию и новые возможности.

Вначале октября мы оказываемся в эпицентре важнейших мировых событий, внутреннее напряжение растет, что затрудняет конструктивный диалог. Солнечное затмение 2 октября произойдет в знаке Весы, является также точкой новолуния и требует от нас личностной эволюции через сбалансированные отношения и готовность к компромиссам. Важно уделить внимание укреплению отношений, основанных на доверии и ответственности, поскольку велик риск серьезных конфликтов, расставаний, недоразумений при взаимодействии с деловыми с партнерами, в сотрудничестве.

Неделя 30 сентября – 6 октября символизирует ключевой переломный момент, когда мы можем либо разрубить кармические узлы прошлого, завершив деструктивные партнерские программы в отношениях, либо завязать новые узлы, которые будут давить кармическими долгами и препятствовать формированию счастливого будущего.

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ОВЕН

Неделя начнется с неожиданностей со знаком "минус". Для вас это чревато срывами планов, повышенной аварийностью, неприятными новостями и событиями. Постарайтесь не эпатировать публику. На работу и по делам выходите пораньше и ни в коем случае не реагируйте на провокации, игнорируйте агрессивные выпады в вашу сторону. После 3 октября воздушная наэлектризованная энергетика немного разрядится и вам станет намного легче действовать и достигать желаемого.

ТЕЛЕЦ

Напряженная неделя – поставит препятствия, всколыхнет страхи. Но вы поймете, над чем вам придется работать в ближайшие месяцы. Повышена вероятность ошибок и конфликтов, скорее всего, обстоятельства заставят вас переносить запланированные мероприятия. Период благоприятен для завершения старых дел, брать аскезы и держать посты, работать со своим подсознанием, получать консультации специалистов (терапевта, астролога, психолога).

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит форсировать события, лучше действовать по обстоятельствам, следите за здоровьем. Неделя сложная – с внутренним напряжением и отменами планов. Вначале недели поднимаются старые проблемы. Кому-то придется принять неизбежное, кто-то поймет, что дальше так жить нельзя и нужно что-то менять. В первой декаде октября важно осознать причины и смысл происходящих с вами событий и учесть последствия от них, не виня других и судьбу.

РАК

Солнечное затмение 2 октября как будто бы отвешивает подзатыльник со словами: "Ну, так дойдет до тебя наконец-то"? Неделя несет в себе мощный потенциал для саморазвития, возрастает накал борьбы за свое будущее и интересы. Старайтесь безэмоционально воспринимать любую риторику политиков и близких людей, иначе рискуете надолго завязнуть в негативных эмоциях. Самое время вынести хлам из дома и своей жизни, разорвать токсичные связи.

ЛЕВ

Совершенно не подходящий период для посещения косметологов и стилистов с целью серьезных манипуляций и кардинальных изменений во внешности. Хотя именно этого может хотеться больше всего. Актуализируются темы партнерства и вашей роли в тех или иных взаимоотношениях. Обострятся чувства, проявится ревность. Если у вас есть мечта или творческий замысел, то упорный труд поможет этого добиться. Хороший период для работников сцены.

ДЕВА

Вы можете упорно отстаивать ошибочную точку зрения. Будьте внимательны, ваше авторитетное мнение не всегда бывает верно. Велика вероятность конфликтов с "уважаемыми людьми", начальником. Не забывайте о том, что именно сейчас, ваш внешний мир является отражением мира внутреннего. Неделя подходит для обучения и саморазвития, дальних поездок и путешествий. Также подходящий период для поиска репетиторов и преподавателей для себя или повышения успеваемости ребенка.

ВЕСЫ

Засыпает внешняя жизнь, просыпается внутренняя – ваша темная сторона. Затмение 2 октября заставит вас поволноваться, делает вас уязвимыми по всем фронтам: от работы до романтических взаимоотношений. Но, при этом, есть и плюс – солнечное затмение поспособствует правильной личностной перезагрузке. Если в течение недели планируется мероприятие, то нужно быть хорошо подготовленным – иначе рискуете показать себя "в невыгодном свете". На "авось" не стоит надеяться.

СКОРПИОН

Вы склонны быстро соображать и быстро принимать решения. Однако не все окажутся верны и не все будет получаться с первого раза. Сначала хорошо подумайте, а потом действуйте. Затмение ставит на вашем пути определенные препятствия, поэтому вначале недели вы попадаете под давление других людей и обстоятельства. Однако сила мотивации сподвигнет вас все преодолеть и многое успеть. Выходные подойдут для встреч с друзьями и единомышленниками, обмена идеями.

СТРЕЛЕЦ

Неделя начнется с того, что кому-то придется пересмотреть свои планы и подстроиться под обстоятельства. Несмотря на затмение, этот период принесет вам позитивные энергии. К концу недели сможете решить любовные и финансовые вопросы. Хорошее время для путешествий, выступлений, обучения, рекламы, презентаций. Также неделя подходит для поиска помощи и поддержки, добиваться своего любезностью и лестью. Ваша сила влияния на окружающих людей значительно возрастает.

КОЗЕРОГ

Первая половина недели готовит препятствия, разочарования и обманутые надежды. Проверка на прочность вас и ваших желаний, продолжится. Кто-то может столкнуться с понижением в должности или увольнением. Самое время навести порядок (в том числе на рабочем месте), сделать инвентаризацию списков дел, которые необходимо закончить. Зато начиная с пятницы звезды дают вам передышку и даже определенную награду за старания и терпение.

ВОДОЛЕЙ

Может появиться ощущение потерянности, желание приподнять настроение с помощью алкоголя или тортиков. Но, помните, все хорошо в меру! А вот именно сейчас баланс держать невероятно сложно, причем во всем – и в еде, и в партнерстве, и в денежных тратах. Не планируйте важные и ответственные дела, поскольку велика вероятность ошибок и получения недостоверной информации. Сделайте что-то приятное близкому человеку, чтобы укрепить отношения.

РЫБЫ

Неделя кармических событий. Может возникнуть острое желание полностью изменить жизнь – не торопитесь ломать то, что имеете. Затмение подсвечивает самые неприятные, но требующие внимания, ситуации. Если не смотреть под ноги или не соблюдать технику безопасности в прямом и переносном смысле, велика вероятность травм и стрессов. Проверяйте информацию, читайте мелкий шрифт, переспрашивайте, чтобы избежать ошибок, недопониманий и ссор.

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