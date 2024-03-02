Что звезды нам пророчат: гороскоп 4-10 марта 2024 года

Неделя подходит для того, чтобы хорошо организовать свою домашнюю жизнь, наладить взаимопонимание в семье. Сейчас легче справляться с мелочами жизни, избегая суеты и ненужной траты времени. Постарайтесь философски смотреть на повседневные заботы.

Энергетический фон в течение всей недели способствует решению трудных задач. Успех во многом зависит от умения работать с новейшими достижениями в сфере своей деятельности. Наиболее продуктивная групповая работа. Желательно устанавливать контакты с неординарными людьми, знакомиться в социальных сетях. Консерваторы и педанты могут теряться в обилии новой и необычной информации, поэтому необходимо заручиться поддержкой партнера, который мыслит масштабно.

Четверг и пятница полны неожиданных происшествий и непредвиденных обстоятельств, также это могут быть аварии, травмы или нервные срывы. Жажда деятельности сочетается с романтизмом и авантюризмом, возможны и шумные скандалы при участии высокопоставленных людей. В эти дни обостряются сердечно-сосудистые заболевания, возрастает риск расстройства вегетативной нервной системы, неврозы судороги.

10 марта новолуние в Рыбах в 11:00 по киевскому времени. А Меркурий в знаке Овна с 06:43. С этого дня астрологическая погода благоприятна для внедрения прогрессивных идей – в скором времени они принесут доходы. До коридора затмений, который начнется 25 марта нужно сделать как можно больше важных, поскольку в конце месяца атмосфера будет достаточно напряженная.

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ОВЕН

Не забывайте о мерах безопасности всегда и во всем – от приготовления еды на кухне до спортивных тренировок и дальних путешествий. Нездоровый оптимизм и желание рискнуть могут привести к большим проблемам. На этой неделе хорошо сконцентрироваться на целях, продвижении ранее запущенного проекта, обучении. Подходящее время для принятия важных и ответственных решений, завершения работ и сдачи отчетности, а также планировании дел на следующий лунный месяц.

ТЕЛЕЦ

Ваша интуиция и проницательность повышена. Будни на этой неделе окажутся продуктивными. Хорошо планировать расследования, заниматься поиском необходимой информации, погружаться в изучение важных тем. Если столкнулись с задержками, препятствиями или уходом чего-то из вашей жизни, то примите это как знак свыше. К концу недели можете испытать разочарование от ожиданий, тяжело доводить дела до конца. Заманчивым предложениям и обещаниям не верьте.

БЛИЗНЕЦЫ

Планетарные энергии разжигают в вас желание общаться, ходить на свидания и развлекательные мероприятия. При этом, если есть тайны, не откровенничайте с другими людьми. Сохраняйте свои границы и уважайте границы других людей. Следите за сохранностью своих данных. На выходных возможны недоразумения и недопонимания, тревожность и беспокойство будут повышены. Также необходимо тщательно следить за здоровьем, если имеются хронические заболевания.

РАК

Вы оказываетесь в водовороте событий, во многом задаете тон происходящего и все это будет иметь продолжительные последствия. Энергии планет дают стимул для развития, иногда через разрушение старого. Если хотите чего-то добиться, действуйте не напором, а по-женски, т.е. мягкостью, хитростью. Также неделя подходит для уходовых процедур, посещения бассейна, занятий йогой. Выходные идеальны для творческой деятельности и духовных практик.

ЛЕВ

Неделя насыщена различными эмоциями, причина которых – действия и поступки окружающих людей. Об этом периоде можно сказать – "не было счастья, да несчастье помогло". Привычный распорядок меняется, происходят изменения на работе. Обстоятельства сводят с нужными людьми, общение с которыми поможет четко понять ситуации, в которых вы оказались не по своей воле. Очень хорошо, если вы внесете что-то новое в свою жизнь, добавите креатива в серые будни.

ДЕВА

Продуктивная неделя, важная для будущего. Захочется изучать что-то новое, покорять горизонты. Однако можно столкнуться с препятствиями или неуверенностью. Из минусов: может появиться желание бросить обязанности, которые тяжелым грузом легли на плечи. Вспомните про режим труда и отдыха. Подумайте, нет ли перегиба в ту или иную сторону. К концу недели дела будут трудно поддаваться контролю, поэтому не откладывайте на потом то, что можно сделать вначале недели.

ВЕСЫ

Неделя тревожная и беспокойная, таит в себе неожиданности и срывы планов. Постарайтесь эту энергию трансформировать в творческую деятельность. Обращайте внимание на сны, знаки и символы. Гибкость и умение подстроиться под обстоятельства может стать ключом к успеху в нынешних обстоятельствах. Не взваливайте на себя дополнительные дела – занимайтесь своими по мере возможностей, иначе рискуете остаться без сил. Не стоит гнаться за двумя зайцами и пытаться все успеть!

СКОРПИОН

По утрам будет сложно вставать, захочется уйти от дел или переложить свои обязанности на других. Но звезды рекомендуют не идти на поводу у лени, иначе рискуете упустить возможности. Эта неделя благоприятна для дел, которые уже давно хочется закончить, но все не получалось. В первой декаде марта можно многое успеть и правильно завершить долгоиграющие проекты. Подходящее время для укрепления своего социального положения, завоевания хорошей репутации.

СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства недели дают возможность договориться и уладить сразу несколько вопросов. Это период осуществления желаний и грандиозных дел. Вам сопутствует удача в любовных и финансовых делах. Не упустите шанс наладить отношения, рассказать о своих чувствах! Ваши действия будут более ответственны и нацелены на конкретный результат. Уикенд идеально подходит для расслабления. Будьте готовы к тому, что кто-то может иметь на вас свои планы.

КОЗЕРОГ

В течении всей недели и минутки не будет, чтобы отдохнуть. Всем от вас что-то нужно, вам говорят только об обязанностях, забывая о том, что у вас есть еще и права. Можно попасть под давление других людей. Если услышите в свой адрес болезненную критику, помните, что это зависть и злоба. Если вас пытаются обесценить – не обращайте внимания. Продолжайте то, чем занимаетесь. Берите инициативу в свои руки, чтобы не упустить возможность создать базу на следующий лунный месяц.

ВОДОЛЕЙ

То самое время, когда счастливый случай где-то рядом. Будни на этой недели принесут оптимизм и удачное стечение обстоятельств. Из минусов: вы будете склонны действовать на эмоциях, не опираясь на логику. Не исключайте рациональность – это залог успешной недели. На выходных могут вскрыться ошибки и недочеты текущей недели. Поэтому велика вероятность, что субботу и воскресенье вы проведете на работе или дома за компьютером, занимаясь профессиональными делами.

РЫБЫ

Неделя не однозначная, таит в себе и напряженные, и гармоничные моменты, может принести неожиданные события. Постарайтесь не наговорить лишнего и воздержитесь от сплетен. Планировать не получается, поэтому поступайте в зависимости от ситуации. Сил и энергии у вас предостаточно. Также, планетарные взаимодействия настраивают вас на романтическую атмосферу, помогают разжечь страсть в отношениях. Если вы человек творческий – выделите время и творите!

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