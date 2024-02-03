Что звезды нам пророчат: гороскоп 5-11 февраля 2024 года

Неделя пройдет довольно плодотворно, если действовать решительно и следовать современным тенденциям во всех жизненных областях. Но, пока не будут решены поставленные ранее задачи, не стоит отвлекаться на новые проекты и второстепенные дела.

С 5 февраля Меркурий перемещается по знаку Водолея, в этот же день соединяется с Плутоном, аспект благоприятствует закрытию долгоиграющих сделок, помогает определить для себя очень важный вектор движения. Усиливается интеллектуальный потенциал и лидерские качества, что предоставляет возможность повести за собой массы людей.

Соединение Меркурий – Плутон может дать очень многое, но и взамен потребует не мало. Это, прежде всего, готовность брать на себя ответственность за свои действия, решения, последствия решений, а также за действия зависимых от вас людей. В то же время, аспект помогает бороться с имеющимися слабостями, преодолевать препятствия на пути к успеху. Для начала необходимо разобраться в мотивах собственного поведения: чего хотим, что чувствуем, почему реагируем именно так, а не иначе.

7 и 8 февраля – подходящие дни для решения вопросов с документами, обращения в официальные инстанции. Благодаря творческому потенциалу и нестандартному подходу к делам, можно преуспеть в самых сложных жизненных областях. В эти два дня есть шанс раскрыть и развить свои таланты, а это позволит выдерживать столкновение с реальностью в течение всего 2024 года, который будет очень не простым.

9 февраля напряженный аспект Солнце – Уран, генерирует разрушающие энергии, препятствует завершению начатого из-за отсутствия дисциплины, эксцентричности и чрезмерной прямолинейности. День может принести стрессовые события на внешнем плане – в политической и экономической сферах.

10 февраля новолуние в Водолее в 00:59 по киевскому времени подарит ощущение свободы и осознание собственной индивидуальности. Если руководствоваться здравым смыслом и не бояться инновационных подходов в решении рабочих вопросов, можно в короткие сроки достичь желаемого результата даже в пассивно развивающихся проектах.

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ОВЕН

Неделя благоприятна для сбора информации, аналитики происходящих процессов. Но к конкретным проектам пока что приступать рано, поскольку велик риск застопориться в какой-то детали. Если сроки поджимают, но чувствуете, что затормозили – отложите работу, переключите внимание на другое дело. Не переживайте, ничего плохого не произойдет в ближайшее время. Наоборот, люди с радостью будут идти вам навстречу.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный период практически для всех жизненных сфер. Задайте рабочий ритм на всю неделю, будьте осторожны в деловом и личном общении. Важно провести это время как можно спокойнее, чтобы не провоцировать конфликтные ситуации. В этом случае вас ждет финансовый успех и признание заслуг. Выходные дни постарайтесь посвятить семье и любимому человеку, позаботьтесь о своем комфорте и проведите время в кругу близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя обещает бонусы и приятные неожиданности. Не пренебрегайте возможностью попробовать что-то новое, планируйте дела, требующие нестандартного подхода. Прекрасное время для усердного труда и повышения профессионализма. Можно рассчитывать на помощь и поддержку партнеров. Прекрасный период для выхода с предложениями, в том числе "руки и сердца". Или же можно заняться наведением красоты, как во внешнем виде, так и в доме.

РАК

Если вы давно планировали получить компетентную консультацию по самым волнующим темам, используйте эту неделю. Может прийти понимание, как решить проблему. Также неделя благоприятна для работы с информацией, посещения и проведения лекций или семинаров. Планетарные энергии недели настраивают на общение, поэтому планируйте свидания, встречи, переговоры, партнерскую работу. Из минусов – можно столкнуться с проблемой выбора.

ЛЕВ

Вы ощутите давящее влияние обстоятельств и дополнительных факторов даже в тех делах, которые, казалось бы, доведены до логического завершения. Однако, моральную поддержку от партнеров вы получите. Возможны встречи с людьми из прошлого, либо же в самый неподходящий момент поднимутся нерешенные давние вопросы. Проявляйте аккуратность на дорогах – неделя травмоопасная и также может принести поломки автомобиля или техники.

ДЕВА

Неделя благоприятна для ведения любых дел. Важно как можно скорее мобилизовать силы и перестать искать отговорки. Проявляйте инициативу в работе, в любовной сфере. Обстоятельства поспособствуют раскрытию творческих способностей. Появится возможность реализовать свои планы и начать что-то новое, и, в конце концов, добиться успеха. Энергии и материальных ресурсов будет достаточно для решения проблем.

ВЕСЫ

Используйте любую ситуацию и любой момент, чтобы о себе заявить, показать свои работы миру. Внутреннего резерва должно хватить для активных действий в деловой сфере. Скорее всего, сложные задачи станут чуть проще. Приготовьтесь наблюдать неадекватное поведение окружающих. Постарайтесь не попасть в их число. Аккуратнее с эмоциями, особенно в сфере личных взаимоотношений при обсуждении финансовых вопросов.

СКОРПИОН

В первой половине недели возможны отмены, задержки и опоздания. Очень эмоциональная неделя, обстоятельства порождают агрессию и непредвиденные обстоятельства. Возьмите себя в руки и не предпринимайте резких движений! В конце недели удастся плодотворно потрудиться, найти дополнительный источник заработка и улучшить материальное положение. Поэтому, выходные дни, скорее всего, будут рабочими. Правильно поставленная цель – залог успеха.

СТРЕЛЕЦ

Совершайте сделки, отправляйтесь в деловые командировки, занимайтесь учебой – при правильном подходе к делам, все сложится удачно. Планируйте сложные задачи, которые ранее откладывались. Хорошее время для того, чтобы сделать свое хобби источником дохода. Однако, не уходите в работу с головой, не обращая внимание на другие сферы жизни. Ваши близкие и родные люди могут преподнести неприятные сюрпризы.

КОЗЕРОГ

Неожиданное появление человека из прошлого может стать причиной нарушения планов, появления внутренних противоречий. Старайтесь как можно спокойнее реагировать на происходящие события. Неделя пройдет успешно, если следовать распорядку и методично заниматься наиболее важными делами. Неплохо будет продвигаться научная деятельность, поэтому стоит использовать возможностью для получения новых знаний и опыта.

ВОДОЛЕЙ

Отличное время для поездок, путешествий, смены места жительства, а также общения и поиска новых знакомств. Если дело касается любви или крупных денег, не стоит идти на поводу эмоций. В любом деле пригодится уверенность в себе и хорошее настроение. Это будет привлекать позитивных людей и отталкивать беды, проблемы и неудачи. В любовной сфере, как и в профессиональных делах, можно и даже нужно проявлять креативность.

РЫБЫ

Пришло время переходить от слов к действиям и показать отличный пример, чем окажете мощнейшее влияние на окружающих. В свободное от работы и бизнеса время полезно устраивать себе небольшие встряски при помощи смены обстановки и романтических встреч. Не стоит сидеть дома целыми днями в такое эффективное время, дабы не переутомиться психологически. Неделя отлично подходит для расставания с ненужными вещами и токсичными людьми.

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