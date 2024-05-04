Что звезды нам пророчат: гороскоп 6-12 мая 2024 года

Все перемены, которые назревали в предыдущие две недели, теперь становятся очевидными. Эффективны любые начинания и действия, связанные с финансами, способами заработка и вообще всем тем, что приносит состояние комфорта. Хорошее время для долгосрочного планирования и принятия ответственных решений.

7 мая Солнце в гармоничном аспекте с Сатурном требует дисциплины и пунктуальности, но и создает хорошие условия для профессиональных достижений. Найти свое призвание и продвинуться в карьере помогут старые связи, протекция влиятельных людей. Те, кто давно в поисках работы, сможет найти перспективное место с хорошим доходом. Новое место может показаться вначале не совсем подходящим, но позже вы убедитесь, что это лучший вариант.

8 мая новолуние в 05:22 по киевскому времени в Тельце, позитивном, плодовитом и стабильном знаке Зодиака. Телец – древнее зодиакальное созвездие, известное задолго до нашей эры. Появилось во времена, когда астрономия еще только складывалась как наука. Символически, Украина находится под управлением Тельца и, соответственно, Венеры.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя динамичная и вместе с тем противоречивая. Это достаточно напряженное время, когда от вас потребуется дисциплина, терпение и ответственность. Многие получат шанс вырваться из колеи рабочих будней и отправятся в увлекательную командировку. Вас ожидает долгожданная награда за прошлые заслуги и создание крепкой базы для будущих успехов. Активное общение в той сфере, в которой вы заняты, поможет найти надежных партнеров, заложить прочный фундамент на будущее.

ТЕЛЕЦ

Начинания предпринимателей получат протекцию от неких влиятельных лиц. Не бойтесь искать поддержки у друзей, они помогут уладить юридические проблемы, которые могут возникнуть в этот период. В общении с новыми партнерами или коллегами ведите себя тактичнее. От вашего доброжелательного поведения будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение. Бизнесменам стоит держать рот на замке, потому что не все окружающие желают вам успеха и могут украсть вашу гениальную идею.

БЛИЗНЕЦЫ

Обращайте внимание на поступающую информацию, которая принесет пользу в рабочей сфере. Повышайте свою квалификацию, читая специальную литературу или пройдя специальные курсы. Любое начинание, которое будет заложено в этом месяце, уже в следующем принесет вам доход. Не исключено, что беготня по инстанциям и конторам измотает морально, но в конце месяца вы сможете отдохнуть от проблем, и насладитесь своими успехами. В распределении финансовых средств стоит полагаться на холодный расчет.

РАК

Возможно, именно на этой неделе вы сможете найти здоровый баланс между работой и семьей. Гармонию в паре можно закрепить совместной поездкой. Одиноким желательно выйти из зоны своего комфорта. Очень скоро круг знакомых значительно расширится, и среди них можно будет найти того, кто станет настоящей опорой и поддержкой на долгие годы. А вот со старыми партнерами не связывайтесь – разочарование будет еще более болезненным. Звезды рекомендуют всячески укреплять отношения с родными.

ЛЕВ

Вас ожидает хорошее время, когда можно отложить работу и забыть о хлопотах. Вы это заслужили! Но, тщательно планируйте все расходы, чтобы не оказаться на мели. Успех в любви гарантирован, особенно тем, кто давно одинок. Главное условие – быть в центре и занять активную социальную позицию. Старые раны затянулись, и вероятно, вы снова готовы пробовать. Судьбоносное знакомство произойдет в расслабленной обстановке: на пляже, в кафе, кругу друзей. Семейным людям необходимо больше времени проводить с брачным партнером.

ДЕВА

В профессиональном плане неделя принесет множество предложений, но не все из них будут перспективными в финансовом плане. Предпринимателям придется обратиться к специалистам, потратить время, чтобы решить проблемы с документами. Возможна неожиданная командировка. Смело привлекайте и объединяйте людей: ваша коммуникабельность и лидерские качества помогут "заразить" энтузиазмом окружающих. Уделите внимание детям и их учебе, и ваши усилия дадут отличные результаты.

ВЕСЫ

Вам предстоит принять ряд важных решений, которые определят ваше будущее. В профессиональной сфере вас ждет множество приятных перемен, но многое будет зависеть от коллег и партнеров по бизнесу. Все изменения предполагают стабильный рост и движение к вашим целям. Но, помните о том, сто счастье не падает с неба – оно создается упорным трудом. Есть трещины в ваших отношениях, которые не дают покоя. Споры с родственниками лучше отложить или же уступить ради "худого мира".

СКОРПИОН

Появится возможность улучшить условия труда, перейдя на другое место работы. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение в должности или упрочить существующее положение. Но стоит опасаться завистливых коллег. В семьях возможны проблемы с детьми, на их решение потребуется много терпения, выдержки, а в некоторых случаях – денежных затрат. Порой, родственники будут настроены враждебно, но наберитесь терпения, чтобы не провоцировать конфликт.

СТРЕЛЕЦ

Финансовую ситуацию можно назвать неоднозначной. В целом, средств на все хватит, если вы будете более прагматичны. Уровень ваших доходов сейчас напрямую зависит от холодной головы. Лучшим вложением будет приобретение недвижимости, если есть "заначка". Те, кто давно в поисках работы, сможет найти перспективное место. Неделя принесет приятные сюрпризы в сфере любовных отношений. Особое внимание уделите детям, постарайтесь чаще говорить с ними "по душам".

КОЗЕРОГ

Важные события связаны с работой и личной жизнью, и, как всегда, вы будете ответственны за все! Искренний разговор поможет понять друг друга или же окончательно расставить точки над "и". Былые возлюбленные смогут возродить отношения после расставания. Но, как бы легко все не начиналось, постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь моментом. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить долгожданное повышение по службе.

ВОДОЛЕЙ

В течении недели продолжатся запланированные раннее мероприятия бытового плана, такие как обустройство жилья, приобретение предметов, украшающих быт. Отношения в семьях более спокойные, и, в одном случае супруги просто устали от ссор, а в другом – предпочли равнодушие. Романтические партнеры будут испытывать напряжение в отношениях, особенно, если есть проблемы с доверием. Работа наконец-то начнет приносить свои плоды – вы получите то, что хотите. Желанный приз вас ждет!

РЫБЫ

Финансовая сфера постепенно будет улучшаться, ожидайте неожиданных поступлений из различных источников. Может казаться, что прошлые достижения рушатся на глазах, а отношения с людьми приносят разочарования, но даже, если это так, то знайте – все перемены к лучшему! У женщин есть прекрасный шанс познакомиться с достойным претендентом. Новые отношения будут основаны на общности интересов и дружеской поддержке. Тем, кто работает по найму, присмотритесь внимательно к своим коллегам, чтобы найти верных соратников.

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