Что звезды нам пророчат: гороскоп 8-14 апреля 2024 года

Происходящее в течение ближайшего периода имеет ключевое значение на полгода вперед, поэтому тщательно обдумывайте каждый шаг. Не допускайте спешки и действуйте осмотрительно. Девиз на всю неделю и даже до 25 апреля: "тише едешь – дальше будешь".

Начинается неделя с Солнечного затмения 8 апреля. Главные темы недели будут крутиться вокруг личной жизни, сотрудничества, переоформления договоров. В работе лучше взять паузу или закрыть текущие процессы. Сейчас важен контроль во всем, а особенно в сфере личных и деловых взаимоотношений. Спокойствие и неторопливость помогут достичь максимальной концентрации, что позволит без усилий решать любые задачи.

В течение недели люди склонны зацикливаться на проблеме, ощущают тупик, внутренний протест. Инициатива наказывается, в противном случае возникает множество препятствий. В жизни многих людей наступает переломный момент, обстоятельства проверяют на прочность. Неделя больше похожа на генеральную репетицию перед мощным скачком вперед.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Солнечное Затмение 8 апреля в вашем знаке Зодиака, заставит многих представителей вашего знака обратить самое пристальное внимание на свое поведение. Занятые расширением своего дела могут вступить в переговоры с партнерами, которые завершаться неожиданными результатами. Возможны договоренности с кем-то из давних знакомых, занимающих важное положение в обществе. Служащим не стоит рассчитывать на повышение, но в финансовом отношении период нейтральный, может даже произойдут некоторые улучшения.

ТЕЛЕЦ

События недели способствуют личностному и духовному росту. Предстоят важные разговоры с начальством, с деловыми партнерами. Если вы вкладывались полностью в свою работу, речь пойдет о повышении в должности или о значительном расширении полномочий. Если же халатно относились к своим обязанностям, то возможно увольнение или разрыв контрактов. В жизни личной происходят довольно важные события. В воздухе витают важные перемены, но все они исходят изнутри в виде импульса, острого желания революционных изменений.

БЛИЗНЕЦЫ

Денег становится больше, и помимо обычных заработков, можно рассчитывать на возврат старых долгов, предпринимателям – на выгодные инвестиции. В любви и семейной жизни все не так просто. Обстоятельства способствуют трансформации личной сферы – возможно, гора накопившихся проблем в отношениях вот-вот превратится в извержение вулкана, поэтому расставание – единственный и верный выбор. Прекрасная возможность устроить свою жизнь появится у людей одиноких и разочарованных в прежних привязанностях.

РАК

Вероятность судьбоносной встречи достаточно высока, особенно если вы отправитесь в путешествие. Влюбленные со стажем смогут укрепить отношения, например, более серьезно отнестись к своему будущему, подумать о браке или о совместном проживании. Планирующие переезд в новый дом могут практически завершить стройку, ремонт и прочие хозяйственные мероприятии. Вы можете чувствовать себя не очень уверенно и бодро, однако до заболеваний дело не дойдет, если соблюдать режим дня и помнить о пользе здорового сна.

ЛЕВ

В жизни личной происходят разнонаправленные, но важные события. Также это время напряженной скрупулезной работы, когда предстоит разбираться с различными трудными задачами. Обращайте внимание даже на мельчайшие детали и не упускайте из виду мелочей. Профессионально активным представителям вашего знака придется заниматься сложной рутинной работой, связанной с организацией основных процессов проекта. В финансовом отношении период – нейтральный. Больших доходов не предвидится, не будет и потерь.

ДЕВА

Многие представители вашего знака в очередной раз займутся сложными вопросами, связанными с недвижимостью, приобретением жилья, его сменой, оформлением ипотеки, ремонтом и пр. Дружные пары всячески заботятся друг о друге, призывая на помощь мудрость и любовь. В случае проблем на работе или со здоровьем, вы можете смело рассчитывать на своего партнера. Сложные отношения с ближайшими родственниками постепенно урегулируются, и этот позитивный процесс вдохновит вас на укрепления кровных связей.

ВЕСЫ

Период больше подходит для закрытия "хвостов", но никак не для начинаний. Кто-то разберется со своим коллективом, а кто-то внесет изменение в структуру своего хозяйства. Это может быть составление графиков, закупка инвентаря, подбор персонала, сдача отчетов и многое другое, что совсем не похоже на творческий процесс. Предпринимателям придется обратиться к давним друзьям, чтобы решить проблемы с документами. Если будете рационально использовать средства, то сможете немного скопить.

СКОРПИОН

Ваш энергетический потенциал заметно увеличится, и даже те, кто давно страдает хроническими недугами, очень быстро пойдут на поправку, что даст возможность заняться давно отложенными делами. В этот период реальны новые предложения, которые могут несколько оживить бизнес, начинающий угасать. Удачными будут сделки с иностранными партнерами. Руководители будут испытывать раздражение из-за безалаберности сотрудников, поэтому большинство процессов придется держать под личным контролем.

СТРЕЛЕЦ

Напряженный каждодневный труд забирает много времени, физических и психических сил, а поэтому на личную жизнь времени может и не хватать. У многих представителей вашего знака возобновятся отношения со старыми друзьями и знакомыми, проживающими в других городах или странах. Семейным людям стоит вплотную заняться воспитанием детей, помощью родителям. Вам может повезти встретить интересного человека в кругу общих знакомых, и вполне возможно, что он станет вашей настоящей судьбой.

КОЗЕРОГ

Рассорившиеся в прошлом супруги могут подумать о примирении, и в этом им помогут друзья, кто-то из родни или общие дети. А если у вас нет желания наступать на одни и те же грабли, то можно обговорить приемлемые условия расставания. Дружные пары смогут отправиться в совместную поездку, которая укрепит их отношения. В бизнесе будет наблюдаться некоторая неопределенность. Хорошее время для того, чтобы заняться своими личными делами, а потому постарайтесь взять несколько дней отгула и посвятить время близким и родным.

ВОДОЛЕЙ

Активизируются связи с коллегами из других городов или стран, возможно восстановление прерванного сотрудничества, удачная командировка. Можно рассчитывать на поддержку партнеров по делу и получение кредита на достаточно выгодных условиях. Если вы молодожены, то возможна напряженность из-за финансовых вопросов, ведения семейного бюджета. Одинокие сердца ближе к концу месяца могут рассчитывать на неожиданное знакомство, которое перерастет в нечто значимое, или увлекательный краткосрочный роман.

РЫБЫ

Наступает период ярких профессиональных решений и напряженного ответственного труда. Финансовая ситуация будет стабильна. Если вы хотите пересмотреть условия недавних не устраивающих вас соглашений, то самое время этим заняться. Оппоненты пойдут на компромисс, поскольку другого выхода у них просто нет. С одной стороны, хочется выдохнуть после сложного периода трудностей, при этом новые предложения и шанс заработать вынудят вас оставить мысли об отпуске.

Читайте также: