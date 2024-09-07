Что звезды нам пророчат: гороскоп 9-15 сентября 2024 года

После предыдущей, непредсказуемой и яркой недели, предстоящий период обещает быть намного спокойнее и позитивнее. Отличный период для учебы и новых начинаний, преимущественно связанных со сферами Меркурия (учеба, торговля, логистика). Неделя тихих, но очень нужных дел!

9 сентября в 09:50 Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления. Обратите внимание, что в Деве он начинал свою ретроградность, и в первой половине сентября напомнит о темах июля и августа, которые надо завершить.

12 сентября гармоничный аспект Марса и Меркурия и напряжение между Солнцем и Юпитером – в ближайшие два дня лучше плыть по течению и заниматься самыми обычными делами, не создавая энергетических "заторов": невыполненных обещаний, неоконченных работ, конфликтов. Последовательные действия, ответственное выполнение своих обязанностей, соблюдение субординации – верные помощники на пути к успеху.

15 сентября гармоничный аспект планеты земных благ – Венеры и планеты экспансии – Юпитера, дает хорошие возможности для примирений, благоприятного решения юридических вопросов, подписания договоров, удачного шопинга, приятного досуга и гармонии в семье.

Этот день можно считать самым удачным и перспективным в месяце, особенно в плане денег, карьеры, бизнеса, власти, возможности произвести впечатление и о чем-то договориться.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Хоть и придется терпеть некоторые неудобства, но и результат будет отличным: в виде повышения зарплаты или неких перспектив на будущее. Для многих Овнов неделя обещает стать запоминающейся позитивными событиями. Это время творческих успехов, поэтому удача будет на стороне тех, кто занят искусством, в шоу-бизнесе, любым другим творчеством, создает что-то прекрасное. Удастся предъявить свои достижения коллегам, а также широкой публике.

ТЕЛЕЦ

Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить долгожданное повышение по службе. Те, кто давно без работы, смогут подыскать перспективное место с хорошим доходом. Но не спешите соглашаться на первое же предложение – внимательно изучайте условия. Сотрудничество с коллегами из других стран будет напряженным, но, если включите свое обаяние, сможете получить инвестиции или участие в интересном проекте.

БЛИЗНЕЦЫ

Если же в отпуске вы уже побывали и много работаете, будьте внимательны к тому, что вы подписываете, кому и куда перечисляете деньги. Могут быть подводные камни, которых вы сразу не увидите. При малейшем намеке на ссору заканчивайте разговор – не растрачивайте собственные нервные клетки на выяснение отношений. У вас должно хорошо пойти рутинное дело, к которому обычно не лежит душа, поэтому можно заполнить утомительные отчеты или перегладить все белье.

РАК

Очень плодотворное время, когда с наименьшими усилиями можно успешно закрыть все беспокоящие вопросы, а таких дней в сентябре совсем немного. Повысятся ваши творческие способности, и вы станете открытыми миру, новым идеям и людям. Поэтому, уверенно беритесь за проект, казавшийся вам невыполнимым. Планетарные аспекты будут уравновешивать ваше интеллектуальное и эмоциональное восприятие мира и помогать находить баланс между разумом и чувствами.

ЛЕВ

Благоприятная неделя, когда можно попробовать реализовать то, что не удавалось до этого. Больше шансов помириться и достичь взаимопонимания, а одиноким – легче влюбиться всерьез и надолго. Но с другой стороны – вы станете слишком зависимыми от мнения окружающих, обидчивыми и чересчур осторожными. Если вам нужна помощь и поддержка – говорите об этом, стучитесь в двери и вам их откроют. После активных будней, позвольте себе расслабиться – вы это заслужили!

ДЕВА

Ментально, духовно и физически вам становится легче после непростого августа. Если хотите показать кому-то свою привязанность, не бойтесь проявлять свои чувства, с большей вероятностью именно сейчас вам ответят взаимностью. Смело идите к начальству и берите в нагрузку дополнительный проект, занимайтесь реализацией собственных идей в любой интересной области, ищите и записывайтесь на подходящие курсы повышения квалификации – звезды на вашей стороне!

ВЕСЫ

Удивите всех – бодро ворвитесь в рабочую среду и проявляйте инициативу везде, где только возможно. Такой маневр выгодно выделит вас среди коллег и партнеров. Постарайтесь провести неделю максимально активно, заряжаясь последними солнечными днями и не упуская всех открывающихся перед вами возможностей. Повышается ваше свободолюбие, популярность, поэтому выяснения отношений лучше избежать, так же, как и попыток вызвать ревность.

СКОРПИОН

Деятельность, связанная с конкретикой и концентрацией, будет даваться вам без особых трудов. Прекрасное время для денежных операций и косметологических манипуляций. Но вот от поездок, как дальних, так и ближних, лучше воздержаться. Вы сейчас нужны именно там, где находитесь и в этом месте больше всего благоприятных возможностей. Если у вас появятся вопросы к близкому человеку, лучше выйти на прямой диалог и развеять все сомнения.

СТРЕЛЕЦ

Звезды заряжают вас творческой энергией, бодростью и оптимизмом, наделяя позитивным взглядом на мир и окружающих. Не распыляйте свою энергию по пустякам! Неделю лучше провести, активно решая вопросы на профессиональном поприще, а вечерами, вместо посиделок с друзьями, лучше найти время на занятия спортом. Обстоятельства благоволят активным действиям и самым смелым планам, реализации которых будет способствовать накопленный опыт.

КОЗЕРОГ

Окружающие вас люди могут отметить, что вы стали более замкнутые, поэтому коммуникации вам даются с трудом. Неспособность услышать собеседника может привести к долгосрочным неприятным последствиям в виде сор и обид. Старайтесь не усложнять и не омрачать происходящее вокруг, чтобы сохранить мир и покой в семье, с коллегами по работе. На выходных настройтесь на позитив и легкость, сходите в парк развлечений, уделите время детям и любимому человеку.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для того, чтобы заняться финансовыми вопросами: вы сможете погасить задолженность или вам вернут долг, на который уже не рассчитывали. Можно договориться с инвесторами, партнерами или финансовыми организациями о получении денежных средств на выгодных условиях. Большая занятость мешает личным взаимоотношениям, споры по поводу обустройства жилища или воспитания детей могут привести к охлаждению чувств с супругом.

РЫБЫ

В этот период не стоит завязывать взаимоотношения с малознакомыми людьми, особенно это касается любовной сферы жизни. Хорошее время для обучения, усвоения новой информации, планирования рабочих дел. В поездке или путешествии возможны препятствия и ситуации, которые задержат вас в пути. Гоните прочь мрачные мысли и ощущение собственного бессилия, меньше заходите в социальные сети, и вы справитесь с самыми сложными задачами. Вас поддержат старые друзья и единомышленники.

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