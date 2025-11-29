Что звезды нам пророчат: гороскоп на 1-7 декабря 2025 года

Гороскоп на 1-7 декабря 2025 года / © Associated Press

Реклама

Неделя начинается с мягкого, но значимого аспекта: 1 декабря Плутон и Венера в гармоничном аспекте. Это открывает пространство для качественных преобразований ценностей, а также личных и деловых отношений, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Дни с 1 по 4 декабря будут отмечены важными разговорами о союзах, партнерстве, финансах. В коллективном поле — поиск новых точек опоры, особенно в международных контактах. Может усиливаться ощущение, что назревает кульминация, приближается момент выбора. В эти дни стоит внимательно относиться к словам и обещаниям — они могут иметь долгосрочные последствия.

5 декабря в 01:14 (gmt+2) полнолуние в Близнецах в напряженной конфигурации «большой крест» с осью Лунных Узлов. Это день раскола и противоречий. В личной жизни — острые разговоры, в обществе — напряжение между желанием завершить процессы и необходимостью их продолжать. Важно сохранять ясность и не поддаваться манипуляциям.

Реклама

С 6 по 8 декабря Меркурий образует гармоничные аспекты с ретро Юпитером в Раке и Сатурном в Рыбах, формируя «большой водный тригон». Это время ясности и вдохновения. Можно использовать энергию аспектов этого периода для договоренностей и поиска новых союзов. Вопросы документов, зарубежных связей, образования и духовных практик решаются легче. Возможны удачные переговоры, получение поддержки, укрепление доверия.

ОВЕН

Для вас эта неделя несет редкое сочетание: от глубокой трансформации и жестких разговоров — к появлению неожиданной поддержки и озарениям. Период запускает процесс пересмотра материальных и духовных ценностей. Кульминация — полнолуние в Близнецах 5 декабря, создающее целый крест напряжения. Однако эта фаза Луны образует гармоничные аспекты к вашему Солнцу. А это значит следующее — что бы ни произошло, в итоге все обернется выгодой и пользой для вас.

ТЕЛЕЦ

Неделя начинается с финансовых решений. Вас могут ждать важные разговоры о сотрудничестве или условиях равноправного партнерства. Полнолуние 5 декабря выводит на поверхность давно назревшие вопросы — многое становится очевидным, даже если правда нелегка. С 6 декабря приходит ясность: вы найдете нужные слова, а ваши идеи поддержат люди, на которых вы рассчитываете. Отличное время для закрепления договоренностей. Также появляется шанс на примирение и ясность.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя начинается с глубокого анализа своих отношений и роли в партнерстве. Это время выбора, разворота, важного решения — личного или профессионального. 5 декабря — ваше полнолуние, да еще и в «большом кресте»: вы окажетесь в центре событий. Ваше внимание приковано к финансовой безопасности и разделению ресурсов. Возможно обсуждение крупных покупок, обязательств или наследственных вопросов. Конец недели успокоит волнения: поступит помощь, предложение или информация, которая снимет напряжение.

Реклама

РАК

Первые дни декабря заставляют погрузиться в вопросы обязанностей, здоровья, режима и рабочих процессов. Возможно обсуждение условий труда или перераспределение нагрузки. Полнолуние 5 декабря поднимает тему скрытого — то, что было «за кадром», проясняется. Может принести необходимость резкого решения в теме работы или денег. К выходным «водный тригон» дает вам мощную поддержку: удача, помощь, вдохновение, духовное обновление. Все сложное начнет складываться в единую картину.

ЛЕВ

Начало недели приносит переоценку отношений и творческих проектов. Может появиться желание укрепить партнерство или выйти из устаревших договоренностей. Полнолуние 5 декабря высвечивает тему дружбы и сообщества — некоторые союзы проходят проверку на искренность. С 6 по 8 декабря напряжение спадает, приходит чувство внутреннего согласия, а поддержка приходит из неожиданного источника. Вы возвращаетесь в зону вдохновения: идеи, планы, контакты — все начинает складываться легко и гармонично.

ДЕВА

Ваш управитель — Меркурий вышел из фазы ретроградного движения, поэтому все самое сложное остается позади. Теперь все получается. С 1 по 4 декабря — важные разговоры о доме, семье, недвижимости или распределении обязанностей. Полнолуние может поставить вас перед задачей: выбрать между карьерой и личной жизнью, между долгом и желанием. Не принимайте решений сгоряча. С 6 декабря энергия гармонизируется: появится поддержка в работе, новые возможности или помощь от людей издалека.

ВЕСЫ

Неделя требует от вас повышенного внимания к рабочим и хозяйственным вопросам. Придется и налаживать процессы, и разбираться в сложных ситуациях, где не все очевидно. Вас ждут интенсивные обсуждения, переговоры, поездки или оформление документов. Полнолуние 5 декабря приносит кульминацию в вопросах обучения, общения или юридических дел. Возможны острые диалоги из-за необходимости защищать свои границы. В выходные же — облегчение: конструктивные переговоры, облегчение в бумагах, улучшение отношений.

Реклама

СКОРПИОН

Начало недели приносит важные финансовые разговоры и внутренние трансформации. Вы пересматриваете свои ценности — глубоко и честно. Полнолуние 5 декабря открывает тему общих ресурсов или долговых обязательств. Вопросы, отложенные с лета, могут потребовать решения. Контакты с иногородними или зарубежными партнерами сохранят свою актуальность. Реальные результаты переговоров могут появиться в ближайшие дни. Но конец недели — ваш подарок: приходят ответы, озарения, помощь, прояснение отношений и финансов.

СТРЕЛЕЦ

Неделя начинается с мягкой трансформации личных ценностей: вы смотрите на себя и свои желания по-новому. Важные разговоры о партнерстве и будущих проектах окрашивают дни до 4 декабря. Следует быть особенно внимательными при работе с финансовыми документами и договорами. Полнолуние может стать разворотным моментом в отношениях — кто-то приходит, кто-то уходит, но все честно. С 6 декабря приходит гармония: удачные встречи, поддержка, вдохновляющие предложения.

КОЗЕРОГ

Первые дни недели — внутренняя работа, обработка накопленного напряжения, анализ планов. Возможны разговоры о здоровье, графиках труда и отдыха или служебных обязанностях. Полнолуние 5 декабря выводит на пик рабочие процессы и взаимоотношения с коллегами: многое требует вашего внимания. Но конец недели приносит облегчение — правильные люди, ресурсы, информация приходят вовремя. Хорошо решать вопросы документов. Неформальное общение с деловыми партнерами позволит устранить проблемы предыдущего месяца.

ВОДОЛЕЙ

Неделя загружена контактами, поездками, общением с руководством или чиновниками. В целом обсуждение планов, союзов, совместных проектов, окажется продуктивным. Возможны неожиданные предложения или изменения в отношениях с иностранными партнерами. Полнолуние 5 декабря высвечивает тему любви, творчества, детей — может встать вопрос выбора или расставления приоритетов. С 6 декабря — время подарков, вдохновения, примирение, удачи в творческих и социальных сферах.

Реклама

РЫБЫ

Вся неделя посвящена разговорам о карьере, социальном статусе или крупных планах в вопросах самореализации. Возможные переговоры с руководством, обсуждение условий работы и переход к более комфортным условиям. Полнолуние 5 декабря встряхивает сферу дома и семьи: потребуется решение, которое влияет на баланс «работа–дом». Но с 6 декабря вы входите в один из самых гармоничных периодов месяца: приходит поддержка, решения открываются интуитивно, а ваши слова обретут силу исцелять.