Что звезды нам пророчат: гороскоп на 1-7 мая 2023 года

В течение недели произойдет три важных астрологических события, которые сделают неделю яркой и запоминающейся надолго. Вероятность кризисных жизненных обстоятельств значительно возрастает, но они способствуют личностной трансформации и духовному возрождению.

2 мая начинается новый цикл Меркурия. С этого дня планетарные влияния планеты способствуют обновлению в сфере коммуникации, обучения, получения и передачи информации. Формируется иная повестка дня в обществе, в СМИ появляется больше позитивных новостей.

5 мая произойдет беспокойное полнолуние, которое также является лунным затмением в Скорпионе в 20:23 по киевскому времени, но всю неделю будут ощущаться его тяжелые энергии. Это время интенсивного развития всех процессов, неожиданных событий, к которым невозможно подготовиться. Уран в оппозиции к полной Луне усиливает желание обрести свободу во всех проявлениях. Возможны внезапные перевороты в жизни и возникновение непредсказуемых обстоятельств.

7 мая в 17:25 Венера входит в знак Рака, привносит в жизнь относительную равномерность и плавность. Транзит планеты по этому знаку окажет благоприятное влияние на психологический климат в семье и сфере взаимоотношений, усилит желание любить и заботиться друг о друге.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Удивительное преображение отмечают окружающие. В их глазах вы предстаете немного наивным и мечтательным философом. Отличное время, чтобы ненадолго забыть о земном и задуматься о вечном. Все, связанное с творчеством, будет хорошо получаться. Желание романтики и новых любовных приключений начнет захватывать всех, даже тех, кто уже состоит в отношениях. Не стоит тратить всю энергию на то, чтобы заработать больше денег, поскольку вряд ли будете удовлетворены результатом.

ТЕЛЕЦ

Ретроградный Меркурий в вашем знаке, затмение в оппозиционном знаке, да и в целом напряженный внешний фон событий делают неделю очень непростой. Усиливается общительность и любознательность, при этом одновременно появляется некоторый хаос в жизни. Обстоятельства заставляют хвататься за все сразу, но ни одно из дел не удается довести до конца. Ключ к успеху в течение недели – это умение выбрать из десятка дел одно, но самое важное и довести его до успешного завершения.

БЛИЗНЕЦЫ

Ценности семьи, верности, сохранение традиций станут вашей опорой, добавят оптимизма и энергичности. Планетарные влияния в течение недели объединят в вас тягу к спокойной и предсказуемой стабильности с ураганом эмоций и жаждой деятельности. Звезды советуют избегать азартных игр, лотерей и всего, что обещает быстрое обогащение, т.к. велик риск потерять все вложенное. Сосредоточьтесь на самом главном и как следует поработайте - тогда эта неделя поможет вам значительно укрепить свои позиции.

РАК

Усталость от работы, огромное количество дополнительных обязательств, может подорвать ваше психическое и физическое здоровье. В вашем проекте или существующем замысле могут обнаружиться слабости, препятствующие достижению успеха. Не жалейте времени для того, чтобы побыть в уединении, подумать, попытаться разгадать то, что кажется вам непонятным. Совершенно нормально, если вы захотите немного отвлечься, немного отдохнуть – благодаря этому вам откроются новые возможности.

ЛЕВ

Вы сможете увидеть первые результаты того нового дела, которое появилось в вашей жизни в этом году. Правда, результаты пока что могут быть не материальными, а проявятся в первую очередь в вашей способности владеть ситуацией и оказывать влияние на других людей. Смело берите на себя роль руководителя, не бойтесь принять участие в конкурсе или соревновании. От того, насколько успешно вы проявите сейчас свои организаторские способности, зависит дальнейшее продвижение вашего проекта.

ДЕВА

И вот наступил этап, когда вы понимаете, что некоторые из начинаний не оправдали себя. С чем-то приходится расставаться, возникает понимание, что вы не всемогущи, и от этого немного грустно. Однако тот опыт, то понимание, которые вы накопили за прошедшие месяцы, очень ценны, они позволят вам более активно и успешно идти дальше. Так не печальтесь, а лучше помечтайте о том, что ждет вас впереди. Не позволяйте своим эмоциям выходить из-под контроля и брать над вами вверх.

ВЕСЫ

Будьте внимательны к деталям, нюансам и намекам, подумайте не спеша, что они могут означать для вас. Поберегите своих партнеров, проявите выдержку и толерантность. Уделите время для поддержания и укрепления дружеских и партнерских отношений. Ваши недруги и конкуренты очень сильны сейчас, могут вас провоцировать показать себя не с лучшей стороны – ни в коем случае не реагируйте на их выпады в ваш адрес! Имеет смысл встретиться со старыми друзьями. Скорее всего, у них накопилось много интересного для Вас.

СКОРПИОН

Сложная неделя: затмение в вашем знаке мешает трезво и объективно оценить неожиданно возникающие странные ситуации. Но это подходящее время для наведения порядка в быту, на даче, укрепления фундамента, поиска и устранения слабых мест в профессиональной сфере, хотя это очень непросто сейчас. Будьте практичны, рациональны и постарайтесь действовать в соответствии с некоторой системой. Если что-то не получается, оцените возникшее препятствие. Возможно, оно говорит вам, что необходимо изменить что-либо в себе или своем подходе к делу.

СТРЕЛЕЦ

Хорошее время для командировок, интересных встреч и общения. Вероятно, это приведет к дополнительным тратам, но зато принесет массу удовольствия и положительных эмоций. Вполне возможно, что в голове у вас возникнут новые планы и идеи. Если возникают препятствия, не исключено, что они лишь перекрывают вам путь, ведущий в никуда, помогая избежать провалов. Отношения с близкими родственниками значительно улучшатся благодаря вашим усилиям и стечению различных обстоятельств: эта сфера вашей жизни становится более спокойной.

КОЗЕРОГ

Не ищите недостатков в своем партнере: ваш придирчивый и горделивый характер не каждый сможет выдержать, будьте благодарны своей "половинке" за терпение. Отпустите ситуацию и наслаждайтесь тем, что имеете. Если поссорились с любимым человеком, ближе к концу недели сможете найти общий язык и простить друг другу сделанные ошибки. Если вы одиноки, сейчас не стоит кидаться в новые отношения, присмотритесь к своему окружению – среди знакомых есть человек, который питает к вам самые нежные чувства.

ВОДОЛЕЙ

Напряженная неделя, значительно повышается вероятность расстаться с партнером из-за глупости. Причем это касается как личных, так и деловых отношений. После 5 мая постепенно жизнь начнет налаживаться, а семейные бури останутся позади – вы сможете частично разрешить важнейшие вопросы, связанные с общим имуществом и жильем. Отношения с детьми заметно улучшатся, если вы дадите им больше свободы. Возможны важные новости от родственников, проживающих в других городах или странах.

РЫБЫ

В личной жизни много неопределенности из-за участившихся ссор и непонимания. Разногласий станет меньше, если вы найдете общее дело со своим партнером, отправитесь в путешествие или затеете в доме перестановку. Сосредоточенность на детях поможет отвлечься от проблем в браке. Одиноким стоит посмотреть вокруг – определенно, рядом есть человек, который очень дорожит вами. Дайте шанс бывшему партнеру, пообщавшись, вы найдете много новых качеств, которые раньше не замечали.

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