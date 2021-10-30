Что звезды нам пророчат: гороскоп на 1-7 ноября 2021 года

Для многих неделя окажется первой ступенью возвышения над бытовыми ситуациями, а также закаливания характера в вопросах преодолении жизненных трудностей. На первый план выходят самые сильные эмоциональные желания, которые в большинстве случаев вполне реализуемы.

Новолуние в Скорпионе 4 ноября в 23:14 по киевскому времени заставит многих людей иначе посмотреть на привычные жизненные обстоятельства. Люди становятся смелее, активнее, у многих появляется стремление к борьбе, революционным преобразованиям, борьбе за свободу и за свои права.

Неделя сложная, при этом богата на события, смысл и последствия которых важно понять как можно раньше. Необходимо грамотно распоряжаться совместными ресурсами, общим бюджетом, а также научиться смотреть в будущее и видеть чуть больше. Если об этом не забывать, то данный период может принести много достижений.

Также читайте Что звезды нам пророчат: гороскоп на ноябрь 2021 года

5 ноября Венера, отвечающая за сферу личных и деловых отношений, переходит в знак Козерога. Этот транзит призывает нас правильно расставить приоритеты, определить долгосрочные цели, решить все спорные вопросы с партнером. Для любовной сферы, не очень благоприятный транзит. Однако, для деловых отношений и финансовых дел, ингрессия Венеры в знак Козерога – это подарок Вселенной!

6 ноября Меркурий, из гармоничного знака Весы, переходит в страстный и кризисный знак Скорпиона. Люди становятся подозрительными, стремятся понять глубину, суть любого вопроса. Отношения с родными и близкими проходят испытание на прочность.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади.

ОВЕН

Для деловой активности, решения важных вопросов, заключения сделок, договоров, начала личного производственного или творческого цикла этот период идеально подходит. При этом будьте осторожны в расходах и тратах, в распределениях совместного бюджета. Перепады настроения и непостоянство чувств, характерны для этого периода. Трудностей в отношениях с начальством, скорее всего, не избежать. Это может в некоторой степени повредить вашему бизнесу и работе. Избегайте проявления амбиций, эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей.

ТЕЛЕЦ

Неделя кардинальных перемен. Тема любви, романтики, свободного творческого проявления отходит на второй план. Возникает необходимость следовать правилам и традициям в отношения. Акцентируется ценность долгосрочных отношений, обязательств, заботы о любимом человеке. Подходящее время для того, чтобы создать стабильный и благополучный союз, оформить договорные взаимоотношения. Многие представители знака Тельца проходят сложные жизненные этапы, результатом которых будет повышение собственной самооценки.

БЛИЗНЕЦЫ

То, что было запланировано вами ранее, в большинстве случаев будет пересмотрено и переосмыслено. Осторожно с пришедшими идеями, т.к. они по большей части окажутся непрактичными. Активизация подсознательных процессов мешает заниматься деловой сферой. В отношениях с противоположным полом, в семейных делах возникают определенные трудности. Возникающие разногласия необходимо как можно быстрее устранить, иначе они затянутся надолго и в будущем негативно отразятся на комфорте и психологическом аспекте вашей жизни.

РАК

Неделя сомнений, а также глубокого погружения во все чувства и переживания. Возникает сильная потребность в душевном общении, откровенных беседах, воспоминаниях о детстве, счастливых семейных событиях. При этом страсть и сильные эмоции выходят на первый план. Тянет к фундаментальным переменам, даже если это подчас нелегко. Поверхностные отношения не удовлетворят вас, но те люди, которые остаются с вами, действительно являются для вас опорой. Хорошее время для занятий самоанализом, прояснения запутанных ситуации, имеющие корни в прошлом.

ЛЕВ

Склонность к собственной переоценке, преувеличениям, способствует конфликтным ситуациям с окружающими людьми. Возможны убытки, поэтому следует более осмотрительно размещать собственные ресурсы и денежные средства. Если грамотно подойти к ситуации, то эта неделя может стать стартом для новой предпринимательской деятельности. Временные сложности с кредитами, общими материальными ресурсами, к концу недели завершатся с минимальными потерями. Юридические вопросы, а также получение разрешений, сертификатов, документов, лучше отложить на некоторое время.

ДЕВА

Все переговоры будут протекать эмоционально, на повышенных тонах, что осложняет возможность достижения гармонии в деловой сфере. Могут возникнуть трудности в банковских делах, поэтому в этот период не стоит вести дела с организациями, занимающимися денежными оборотами. Осторожнее следует быть с документами и подписанием актов, то же самое относится к денежным инвестициям и любым сделкам купли-продажи. Обещания, данные в этот период, могут принести убытки. Постарайтесь избежать оптимистичной оценки состояния своих дел, но при этом, не нагнетайте ситуацию.

ВЕСЫ

Из-за склонности витать в облаках, увеличивается количество потерь и краж, поэтому следует остерегаться обмана и при этом соблюдать кристальную честность. При необходимости контакта с химическими веществами, или если принимаете лекарства, следует соблюдать повышенную осторожность. Возможны трудности в семейных отношениях не проявленного характера. В конце недели ситуация значительно улучшается, многие настроены на сотрудничество и понимание интересов партнеров и окружающих людей. Могут открыться благоприятные перспективы, которые важно разглядеть и не упустить.

СКОРПИОН

Налаживается финансовая сфера, возможны долгожданные поступления средств. Хороший период для романтической сферы - чувства обостряются и приобретают глубину. Часто желаемое, не соответствует действительному положению вещей. Для творческих людей неделя может оказаться продуктивной. Вдохновение в области искусства находит свое творческое выражение, правовые, финансовые или управленческие дела будут благополучно доведены до эффективного результата. Обстоятельства складываются так, что необходимо отказываться от устаревших, бесперспективных отношений и тенденций.

СТРЕЛЕЦ

Некоторые предубеждения и предрассудки, идеологическое несогласие и опрометчивые обещания, могут в будущем отразиться на личных и деловых отношениях. Прошлый негативный опыт стоит оставить позади, собраться с силами, сконцентрироваться на реальных целях и двигаться в направлении их реализации. Люди осознанные, волевые, смогут преодолеть негативные психологические посылы и избежать неприятностей. Многие склонны к активным преобразованиям, импульсивным действиям, но лучше эту энергию направить на гармонизацию личных взаимоотношений, создание официальных союзов.

КОЗЕРОГ

В зоне риска – статус, карьера, деньги. По возможности, ограничьте деловую активность и сосредоточьтесь на укреплении достигнутого результата. Разговоры с начальством, представителями власти, влиятельными людьми желательно перенести на более подходящее время. Финансовые трудности коснутся совместных ресурсов, налогов, алиментов или наследства, долговых обязательств. Могут напомнить о себе старые проблемы, обязательства, данные когда-то обещания. Разберитесь со своими эмоциями, особенно с теми, которые опираются на разрушение. Избавляйтесь от страхов! Не стоит портить себе жизнь, погружаясь в атмосферу безысходности.

ВОДОЛЕЙ

В этот период происходит становление личности. В целом, благоприятная неделя, особенно для семейных дел, налаживания отношений с детьми. Ощущается прилив сил и энергии, чувствуется, что в ближайшие дни произойдет что-то важное и фундаментальное. Этот период отмечен глубинными, трансформационными процессами. Из-за усилившегося притока энергии, необходимо принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев. В течение недели можно решить важные вопросы, создать базу, позволяющую перейти на следующий уровень развития и бытия.

РЫБЫ

Все материальные процессы могут осуществляться только под воздействием духа и психики. Способность к сочувствию, заботливость и сострадание привлекают представителей противоположного пола. Благоприятный период для установления и углубления контактов личного характера. На основе симпатии возможны разного рода протекции, а также установление контактов с людьми, с которыми ранее были совсем чужими. Люди искусства почувствуют побуждение к новому творчеству, смогут развить в себе способности выражения собственного таланта, используя свою индивидуальность.

Читайте также: Любовный гороскоп на ноябрь 2021 года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку