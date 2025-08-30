Что звезды нам пророчат: гороскоп на 1-7 сентября 2025 года

Гороскоп на 1-7 сентября 2025 года / © Associated Press

В первую неделю осени сны становятся ярче, встречи — значимее, а внутренний голос — настойчивее. Все, что было забыто, вытеснено, отложено «на потом» — теперь стучится в двери и требует быть услышанным.

1 сентября, Сатурн — планета структуры, зрелости и кармы, возвращается в самый таинственный знак Зодиака — Рыбы, в знак интуиции, сострадания и духовной дисциплины. С этого дня и до середины февраля 2026 года — период пересмотра своих внутренних границ и поиска духовной опоры. Хорошо начинать практики, связанные с медитацией, йогой, исцелением.

2 сентября в 16:23 (gmt+3) Меркурий входит в знак Девы. Вселенная дает нам уникальный шанс переписать старые сценарии, особенно в сфере образования, коммуникации, интеллектуальной работы. До конца недели — идеальное время для работы с архивами, возобновления забытых проектов, внедрения идей, но также внесения изменений в уже выпущенные проекты.

С 4 по 6 сентября Юпитер в квадратуре с Марсом. Это напряженный аспект, который может дать избыток энергии, амбиций и желания действовать, но без четкого плана. Юпитер расширяет, Марс толкает — вместе они могут создать хаос, если не направить силу конструктивно. В этот период возрастает количество конфликтов, особенно на фоне разницы в ценностях и личных убеждений. Для нейтрализации негатива по данному аспекту, полезно направить энергию в спорт, активных отдых или любую физическую деятельность.

7 сентября произойдет Лунное затмение в Рыбах на восходящем Лунном Узле — кульминация недели. Это кармическая точка роста, возможность освободиться от старого и сделать шаг в будущее. Самое время отпустить старые обиды, иллюзии, привязки.

ОВЕН

Напряженный аспект Юпитера с вашим управителем Марсом может провоцировать вспышки раздражения, особенно в сфере работы и финансов. Вам хочется действовать, но обстоятельства требуют выжидания. Сатурн в Рыбах активирует ваш 12-й дом — дом завершений, тайн и внутренней работы. Это время, когда важно не бороться, а отпускать. Могут вернуться старые страхи, незакрытые темы, сны с символами прошлого. Сейчас не все можно решить действием — лучше занять выжидательную позицию.

ТЕЛЕЦ

Неделя может принести неожиданные озарения, особенно в сфере общения, обучения и творческих проектов. Меркурий в Деве — ваш союзник, он помогает структурировать мысли, а аспекты с Ураном и Плутоном — дают шанс пересмотреть старые идеи. Сатурн в Рыбах активирует ваш 11-й дом — дом мечты, коллектива, будущего. Возможно, вы пересмотрите свое окружение, поймете, кто действительно рядом, а кто — лишь тень. Затмение 7 сентября подскажет, куда двигаться дальше.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя начинается с усиления Меркурия — вашего управителя. Его переход в Деву помогает навести порядок в мыслях, документах, планах. Гармоничные аспекты с ретро-планетами дают шанс переписать старые сценарии, исправить ошибки. Сатурн в Рыбах активирует ваш 10-й дом — дом карьеры и статуса. Возможно, вернутся старые профессиональные задачи, или появится необходимость пересмотреть цели. Квадрат Юпитера с Марсом может создать напряжение в отношениях с начальством или родителями.

РАК

Вы ощутите мощный поток событий прошлого, который невозможно игнорировать. Сатурн в Рыбах активирует ваш 9-й дом — дом традиций, веры, путешествий. Возможно, вы почувствуете, что старые убеждения больше не работают, и начнете искать новые ориентиры. Меркурий в Деве помогает структурировать знания, особенно если вы учитесь, пишете или ведете блог. Аспекты с Ураном и Плутоном — шанс пересмотреть старые идеи и дать им новую форму. Затмение 7 сентября — мощный момент для духовной перезагрузки.

ЛЕВ

Сатурн в Рыбах активирует ваш 8-й дом — дом трансформации, глубинных связей, чужих ресурсов. Возможно, вернутся старые долги — не только материальные, но и эмоциональные. Меркурий в Деве помогает навести порядок в ресурсах, пересмотреть бюджет, вложения, договоренности. Аспекты с Ураном и Плутоном — шанс переписать финансовые сценарии. Квадрат Юпитера с Марсом может создать напряжение в отношениях. Затмение 7 сентября — момент, когда нужно отпустить контроль и довериться потоку.

ДЕВА

Для Дев эта неделя — как вход в собственную силу. Меркурий — ваш управитель — входит в ваш знак, усиливая ясность, точность, способность видеть суть. Аспекты с Ураном и Плутоном дают шанс пересмотреть старые идеи, особенно в отношениях. Сатурн в Рыбах активирует ваш 7-й дом — дом партнерства. Возможно, вернутся старые связи, незавершенные разговоры, кармические сценарии. Квадрат Юпитера с Марсом может затронуть тему семьи и дома. К концу недели важно отпустить старые ожидания и позволить себе быть собой.

ВЕСЫ

Неделя может принести внутренние озарения, особенно в сфере здоровья, режима, работы. Сатурн в Рыбах активирует ваш 6-й дом — дом служения, порядка, тела. Возможно, вы пересмотрите свои привычки, начнёте заботиться о себе иначе. Меркурий в Деве помогает структурировать внутренние процессы, особенно если вы работаете с информацией, лечением, организацией. Квадрат Юпитера с Марсом может создать напряжение в сфере общения — не стоит спорить и реагировать на провокации. Вы давно нуждаетесь в отдыхе, заботе, тишине.

СКОРПИОН

Творческая и эмоционально насыщенная неделя. Сатурн в Рыбах активирует ваш 5-й дом — дом любви, детей, самовыражения. Меркурий в Деве помогает структурировать повседневные дела, превратить хаос в форму. Аспекты с Ураном и Плутоном — шанс пересмотреть отношения, особенно с детьми или партнерами. Квадрат Юпитера с Марсом может создать напряжение в сфере финансов, поэтому не стоит рисковать. Затмение 7 сентября покажет, что любовь требует честности, а творчество — глубины.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов неделя может быть вызовом в сфере семьи и дома. Сатурн в Рыбах активирует ваш 4-й дом — дом корней, рода, внутренней опоры. Возможно, вернутся старые семейные темы, незавершённые разговоры, чувства, связанные с родителями. Меркурий в Деве помогает навести порядок в быту, документах, планах. Аспекты с Ураном и Плутоном дает возможность пересмотреть свое отношение к вопросам защиты и безопасности. Затмение 7 сентября — момент, когда нужно отпустить старые обиды и построить новую опору.

КОЗЕРОГ

Неделя насыщена разного рода событиями. Сатурн — ваш управитель — возвращается в Рыбы, активируя ваш 3-й дом — дом общения, обучения, документов, взаимоотношений с соседями, братьями и сестрами. Возможно, вернутся старые разговоры, переписка, идеи, поездки в места, где ранее уже бывали. Меркурий в Деве помогает структурировать знания, особенно если вы учитесь, пишете или работаете с информацией. Квадрат Юпитера с Марсом может создать напряжение в сфере работы — не стоит торопиться, лучше выждать.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя для Водолеев заставит произвести внутренний аудит ценностей. Сатурн в Рыбах активирует ваш 2-й дом — дом ресурсов, имущества, самооценки. Возможно, вернутся старые финансовые обязательства, незавершенные разговоры о деньгах, или внутренние сомнения. Пришло время оставить в прошлом то, на что не стоит тратить ваш время и энергию. Меркурий в Деве помогает навести порядок в документах, договорах, вложениях. Аспекты с ретро Ураном и Плутоном — шанс пересмотреть старые идеи о заработке.

РЫБЫ

Для Рыб эта неделя — как вход в кармический портал. Сатурн возвращается в ваш знак и делает вызов зрелости, ответственности и внутренней дисциплины. Все, что вы откладывали, теперь требует внимания. Сатурн в первом доме — это пересмотр образа себя. Квадрат Юпитера с Марсом создает препятствия — вы хотите двигаться, но не знаете куда. Возможно, вы почувствуете усталость, желание уединиться, или столкнетесь с ситуациями, где нужно быть взрослым, даже если не хочется. Это время, когда ваша душа требует структуры, а тело — заботы.