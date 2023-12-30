Что звезды нам пророчат: гороскоп на 1-7 января 2024 года

Начинается 2024 год на ретро Меркурии и стационарном Юпитере, который выходит из ретро фазы. Уходят одни напряженные ситуации, но появляются другие, может быть те, о которых уже практически забыли. Ретроградность всегда тянет назад, возвращает в прошлое, но неделя идеально подходит для того, чтобы провести ревизию своих убеждений, переписать установки.

1 января Венера в напряженном аспекте с Сатурном возвращает "с небес на землю", заставляет партнеров уважать границы друг друга, мириться с тем, что у каждого есть свое "хочу" и поэтому необходимо уважать такой выбор. Сложный день, когда поругаться легче простого, "эффект первого января".

С 3 января Меркурий и Юпитер начинают директное движение и с э этого дня дела движутся быстрее, а лучшие побуждения являются силой, способной преобразовать окружающий мир. Информационные перезагрузки повышают количество положительных эмоций и способствуют оптимистическим настроениям.

4 января в 16:59 по киевскому времени Марс входит в знак Козерога, где имеет статус экзальтации. Воинственная планета сдерживается сатурнианскими энергиями Козерога, что может дать сужение линии фронта, но при этом интенсивность в одном направлении значительно возрастает. Если не привязываться транзит Марса к военной агрессии, то можно расценить влияние планеты с положительной стороны. Энергичный Марс в Козероге способен оживить, дать импульс и энергию любой системе, делу, проекту, заставить все это работать в выбранном направлении.

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ОВЕН

С самого первого дня работать без отдыха, но и награда вас ждет весомая. Наберитесь терпения, мудрости и с упорством, присущим вам, двигайтесь к намеченным целям. В профессиональной деятельности начинается новый цикл, который заложит фундамент на долгий период времени. Первая половина недели удачное время во всем, что касается денег и сделок. Предприниматели и руководители смогут заработать неплохую прибыль от проделанной в прошлом работы, появятся силы для продвижения новых идей.

ТЕЛЕЦ

Активные деловые люди могут столкнуться с препятствиями самого разного рода. Будьте к этому готовы и постарайтесь откорректировать свои планы заблаговременно. Уверенность в себе поможет преодолеть трудности и получить желанную должность или повышение. Финансовая ситуация в целом будет стабильна, доходы немного увеличатся, а расходов станет меньше, и эта тенденция поможет сэкономить ваш бюджет. Многие подумают о том, чтобы сменить работу на место с лучшими условиями труда и более высокой зарплатой.

БЛИЗНЕЦЫ

Обострятся конфликты с коллегами и партнерами, поэтому есть риск того, что многие планы не реализуются. Постарайтесь самые важные дела перенести на вторую половину недели. С 4 января появится значительно больше шансов на успех. Начинается благоприятное время для того, чтобы начать новое направление в бизнесе, используя знания информационных технологий. Звезды рекомендуют вам быть более гибкими и дипломатичными, чтобы получить поддержку от влиятельных покровителей.

РАК

У свободных людей продолжат бушевать нешуточные страсти. Возлюбленные будут сходиться и снова расставаться. А вот у семейных пар все будет ровно и спокойно. Если отношения больше не удовлетворяют, то лучше решится на разрыв, чем мучить друг друга. В любом случае, перемены пойдут вам на пользу и дадут толчок к саморазвитию. Идиллия воцарится в отношениях с родней. Многие проблемы с зарубежными партнерами будут разрешены, финансовые и юридические аспекты – улажены.

ЛЕВ

Многие двери для вас открыты, важно правильно в них зайти! Жизненной энергии достаточно для того, чтобы двигаться по намеченному пути с удвоенной силой. Однако будьте готовы к определенным трудностям, которые сделают вас еще сильнее, а полученные от успеха эмоции – ярче! От старших родственников или партнеров многие Львы получат финансовую помощь или решатся проблемы с наследством. Для восстановления старых связей благоприятна первая половина недели, а для новых романтических знакомств – вторая.

ДЕВА

Непросто решать вопросы с понедельника по среду. Вы можете столкнуться с сопротивлением и критикой коллег. Активизируются скрытые враги и провокаторы. С четверга появляется видимость перспектив, но, с другой стороны, "открыто все, но вам туда не надо". В финансовом отношении неделя не особо радостная. Поберегите средства, хорошенько планируйте расходы. Личная жизнь будет для многих неоднозначной. Выходные дни благоприятны для налаживания личной жизни, новых знакомств и романтических встреч.

ВЕСЫ

Если в декабре проделан большой объем работы, то в течение недели получите неплохую прибыль, возможно повышение или премия на службе. Обратите внимание на то, что вместе с ростом доходов повысятся и расходы, особенно на семью. Для многих представителей знака Весы неделя окажется лучшей за последние пару месяцев, особенно удачна вторая ее половина. Предприниматели получат новые интересные предложения, а служащие смогут поменять работу. И в том и в другом случае появятся новые возможности, которых не было прежде.

СКОРПИОН

Неделя прорыва – это означает выход из многих сложных ситуаций уходящего года. И стоит использовать каждый день в полной мере. С уникальными шансами придет и повышенная ответственность. Появятся возможности исправить ошибки, сделанные в прошлом, например, восстановить связи со старыми друзьями, единомышленниками или с влиятельными людьми. Чтобы не потерять достигнутых позиций на прежнем месте, звезды рекомендуют быть смелее и просить о повышении у руководства.

СТРЕЛЕЦ

Вначале недели может наступить разочарование в партнере или же захочется сделать паузу в отношениях, чтобы побыть наедине. Для семейных пар новое романтическое увлечение может стать проблемой, поэтому следует взвесить все за и против, прежде чем принимать ответственное решение. В вашем поле зрения появляется много новых людей, одна из встреч может стать судьбоносной. Уделите внимание материальной стороне жизни, составьте список расходов и следуйте ему, старательно избегая искушений и соблазнов.

КОЗЕРОГ

Личная жизнь может стать фоновой из-за навалившихся обязательств на работе. Семейные пары столкнутся с разногласиями из-за карьеры и эгоизма. Велика вероятность юридических проблем из-за финансовых документов. Предпринимателям необходимо уладить дела с налоговой службой и финансовыми отчетами, рассчитаться с долгами. Возможно восстановление отношений с прежними партнерами, а также заключение контрактов с иностранными компаниями. Остерегайтесь проектов, которые якобы обещают быструю прибыль.

ВОДОЛЕЙ

Велика вероятность, что возникнут сложности с кем-то из партнеров или с людьми, чьи позиции гораздо сильнее ваших. Финансовое положение будет зависеть только от вашей активности в деловой сфере. Отношения с любимым человеком могут стать прохладными и даже превратиться в рутину, но это временное явление и, если ваша любовь крепка, вам удастся вернуть былые чувства. Если же накопленный негатив превалирует над привязанностью, отпустите все на самотек – все разрешиться само собой и будет так, как должно быть.

РЫБЫ

Усталость и задержки в делах вначале недели может негативно отразиться на отношениях с близкими людьми. Но состояние здоровья в целом крепкое, серьезные заболевания вам не страшны. Партнеры становятся неуступчивыми, и скорее всего, придется долго искать компромиссное решение. Ваш супруг или романтический партнер может переживать кризисный период, поэтому стоить его поддержать не только морально, но также позаботиться о его благополучии. Молодые люди, которые недавно в отношениях, вероятно, разорвут связь из-за разности взглядов.

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