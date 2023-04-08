Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 апреля 2023 года

Планетарные влияния в течение недели благоприятствуют материальным делам, взаимоотношениям, особенно если они требуют преобразований с целью улучшения. Хорошее время для работы с информацией, проведения и посещения обучающих мероприятий, коллективной работы, поездок и путешествий.

Соединение Солнца и Юпитера в Овне 11 апреля формирует благоприятные обстоятельства для расширения бизнеса, решения юридических вопросов, сотрудничества с иностранцами. Максимальная сила аспекта – с 10 по 12 апреля. В эти три дня можно сделать больше, чем за предыдущие несколько недель. Подходящее время для подачи документов в официальные инстанции, поиска защиты и покровительства, общения с вышестоящими по должности.

13 апреля светлая кармическая точка – Белая Луна (Селена), перейдет в знак Овна до 13 ноября 2023 года. Счастливое время для всех, кто борется со злом, ведет активный образ жизни, занимается спортом, физической работой, защищает свою страну и интересы соотечественников. Поддержку Белой Луны почувствуют только те, кто действует честно, открыто и с благородными помыслами.

С 14 апреля и до конца недели – напряженные дни, сложно выразить чувства и эмоции. Это время препятствий, конфликтов, чаще возникает недопонимание со старшими по возрасту и должности, с родителями. Многим людям трудно держать баланс и не впадать в крайности.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Период задушевных разговоров и неожиданных знакомств. Можно немного расслабиться и переключить свое внимание на развлечения и немного уйти от рутины. В достижении своих целей вы будете просто неудержимы. А целей более чем достаточно, и все они реализуются! Ваше обаяние привлечет немало заинтересованных лиц противоположного пола. Но принимать ли предложение - решать только вам! Важные перемены, на которые вы недавно надеялись, могут стартовать именно сейчас.

ТЕЛЕЦ

Отличный шанс начать новую жизнь, т.е. выйти наконец-то из круговорота проблем. Возможно, стоит подумать о том, чтобы сменить направление профессиональной деятельности. Найти новые источники заработка. Пусть результат не будет немедленным – главное начать. Во всех делах этой недели вы можете рассчитывать на партнеров – их помощь будет действенной, и не только моральной, но и материальной. Это поможет завоевать новые перспективы и избавит от многих проблем.

БЛИЗНЕЦЫ

Бизнесмены, имеющие давние юридические проблемы, наметят пути их благополучного разрешения. Незначительные трения еще вероятны в период с 14 по 16 апреля, но они не отразятся на общем течении дел. В любом случае ваше влияние сейчас значительно и возможностей развернуть события в нужную вам сторону у вас немало. Служащий сможет улучшить отношения, как с коллегами, так и с начальством. Кроме того, у него появится неплохой шанс найти достойное применение своим талантам.

РАК

Ваши доходы будут напрямую связаны с достигнутым результатом. Придется серьезно потрудиться, чтобы получить приличную прибыль. Расходов немного, все они вполне предсказуемы и разумны. Неделя принесет множество восхитительных эмоций и встреч. И даже если завязавшийся роман будет недолговечным, он оставит только приятные воспоминания. Не ищите недостатков в своем партнере, будьте благодарны своей «половинке» за терпение. Отпустите ситуацию и наслаждайтесь тем, что имеете.

ЛЕВ

Рассорившиеся влюбленные смогут найти общий язык и простить друг другу сделанные ошибки. Отношения с близкими родственниками значительно улучшатся благодаря вашим усилиям и стечению различных обстоятельств: эта сфера вашей жизни становится более спокойной. Прекрасное время, чтобы уделить внимание оздоровлению. В этом поможет поездка к морю или плаванье в бассейне. Для женщин, планирующих беременность, наступает благоприятное время для зачатия.

ДЕВА

Неделя принесет прилив свежей энергии, что позволит вам преуспеть во всех поставленных задачах. Сейчас если и не все, то многое у вас под контролем! Это первые шаги к новой яркой жизни. Вам предстоит принять решения, которые будут иметь важные и позитивные последствия. Вы учтете все недочеты и ошибки предыдущего периода и сможете сделать правильный выбор. Предприниматели будут близки к решению вопросов, связанных со спорной собственностью. Возможно, вашим помощником в решении задачи станут деньги.

ВЕСЫ

Время компромиссов, компенсаций, а также отдачи и получения разного рода долгов. В любом случае дело принимает позитивный оборот, а сложные партнерские взаимоотношения склоняются к миру. Вам предстоит столкнуться с конкуренцией в рабочем коллективе – не паникуйте, смело отстаивайте свои интересы. В отношении финансов неделя более чем благополучна. Многие получат прибыль от удачных операций с недвижимостью, будь то покупка, продажа или сдача в аренду.

СКОРПИОН

Семейные бури остаются позади – вы сможете частично разрешить важнейшие вопросы, связанные с общим имуществом и жильем. Отношения с детьми заметно улучшатся, возможна встреча с дорогими и близкими людьми, проживающими в других городах или странах. Сейчас не стоит кидаться в новые отношения, присмотритесь к своему окружению – среди знакомых есть человек, который питает к вам самые нежные чувства. Защитные силы организма достаточно сильны, но не забывайте о плановом осмотре у стоматолога.

СТРЕЛЕЦ

Если вы с кем-либо в ссоре, сделайте шаг навстречу, дайте шанс и присмотритесь, вы найдете много новых для качеств, которые вы раньше не замечали. Многие из тех пар, кто расстался по глупости, смогут найти силы для примирения. В этот период вас ожидает множество изменений в работе и личной жизни. Не сидите, сложа руки - проявляйте инициативу, двигайтесь вперед. Звезды обязательно вас поддержат во всем! Возможна поездка, которая сложится очень удачно и позволит продвинуть новые проекты.

КОЗЕРОГ

Преград никаких нет, вас поддерживают, вы востребованы. Главной задачей и настоящей удачей этого периода станет развитие связей с коллегами из других городов и даже стран. Вероятно появление новых друзей, единомышленников и влиятельных покровителей среди коллег. Благодаря протекции вы сможете реализовать свои далеко идущие планы и даже подумать о переезде, или об открытии бизнеса. На самые значительные профессиональные победы можно рассчитывать в период с 10 по 13 апреля.

ВОДОЛЕЙ

Возможны интенсивные переговоры с партнерами по бизнесу, которые сложатся успешно. Помните о том, что сейчас за самые важные дела и проекты лучше браться вместе с единомышленниками, а не в одиночку. Коллективные усилия сейчас предпочтительнее индивидуальных. Сосредоточенность на детях поможет отвлечься от проблем в браке. Финансовые позиции значительно улучшатся. И даже возможны неожиданные подарки судьбы. Это может быть неожиданный подарок, премия или наследство.

РЫБЫ

Вы полны сил, энергии, и никакие заболевания вам не угрожают. Денег становится больше, но и рабочих обязанностей прибавляется. Возможен небольшой карьерный рост. В личной жизни много неопределенности из-за участившихся ссор и непонимания. Разногласий станет меньше, если вы найдете общее дело со своим партнером, отправитесь в путешествие или затеете в доме перестановку. Одиноким стоит посмотреть вокруг – определенно рядом есть человек, который очень дорожит вами.

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