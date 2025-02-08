Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 февраля 2025 года

Неделя с 10 по 16 февраля – лучшее время для того, чтобы проявить себя. Энергетический фон периода определяет полнолуние в знаке Льва 12 февраля, озаряя нас мощной энергией самовыражения, творчества и уверенности.

Лев – знак яркости, харизмы, лидерства и творчества. Он призывает нас выйти из тени, заявить о себе и показать миру свою уникальность. Полнолуние в этом знаке усиливает стремление к признанию, одобрению и самореализации. Вопросы, которые могут встать перед нами:

Насколько я уверен(а) в себе?

Получаю ли я достаточное признание?

Выражаю ли я свои чувства открыто?

Делаю ли я то, что действительно люблю?

Это Полнолуние подталкивает нас к смелым шагам, к тому, чтобы сиять без страха осуждения.

В момент Полнолуния Луна будет находиться в 23° Льва, а Солнце – в 23° Водолея. Это противостояние двух знаков – сердца (Лев) и разума (Водолей), личного и коллективного, индивидуальности и общественного долга.

Оппозиция Солнца и Луны обостряет эмоции и заставляет искать баланс между своими желаниями и ожиданиями окружающих. Это кульминационный момент лунного цикла, который высвечивает наши истинные желания, помогает раскрыть таланты и осознать, в каком направлении двигаться дальше.

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ОВЕН

Эта неделя обещает быть насыщенной событиями и переменами. Внешние раздражающие обстоятельства подталкивают вас к активным действиям, что приведет к неожиданные переменам и всплеску страстей в сфере партнерства. Усиливаются романтические настроения и тяга к мечтам. Покажите себя миру – если у вас есть творческий проект, идея или мечта, пора заявить о ней. Это время сценического выхода, презентаций, смелых решений.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вас ждут перемены в общении с друзьями и коллегами. Вы почувствуете прилив сил и амбиций. Нестандартные методы помогут реализовать скрытые желания. Это хорошее время для активных действий и рывка в карьере. В личной жизни стоит быть внимательнее – возможны неожиданные признания или неожиданные сюрпризы от партнёра. Хороший период для обучения, поездок, профессионального роста. Важно не зацикливаться на прошлом, а смотреть вперёд.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможны неожиданные поступления или новые идеи по улучшению материального положения. В карьере возможны интересные предложения, но они потребуют смелости и новых подходов. Благоприятный психологический климат на работе и дома смягчит вашу привычную серьёзность. Проявите великодушие – поддержите близких, похвалите, поделитесь теплом. Это создаст позитивный энергетический обмен.

РАК

Финансовые вопросы выходят на первый план. Обстоятельства на работе, бизнесе, деловом партнерстве заставляют вас посмотреть на отношения под другим углом. Однако полнолуние может подтолкнуть к нелогичным поступкам из-за повышенной эмоциональности. Избегайте драм, контролируйте свои порывы, старайтесь решать вопросы осознанно. Важно не идти на конфликт, а искать компромиссы.

ЛЕВ

В финансах возможны неожиданные траты, так что держите бюджет под контролем. Полнолуние в вашем знаке может создать иллюзию лёгкого заработка. В личных взаимоотношениях будьте готовы к романтическим сюрпризам. Для вас это период переосмысления отношений: чувства усиливаются, но также могут вскрыться старые обиды. Посвятите время удовольствиям – искусство, музыка, танцы, отдых – всё, что зажигает внутренний огонь, приветствуется.

ДЕВА

Энергия недели располагает к творчеству, романтике и самовыражению. Полнолуние 12 февраля сделает вас более мечтательными и чувствительными, что значительно улучшит ваши романтические и семейные взаимоотношения. Возможны неожиданные признания или встреча с человеком из прошлого. Главное – быть честными с собой и партнёром. Не торопите события – дайте чувствам раскрыться.

ВЕСЫ

Возможны интересные знакомства, поездки или новые проекты. Ваше слово будет иметь вес, но важно не переходить границы. Хороший момент для улучшения личной жизни, творчества и работы с людьми. В карьере возможны неожиданные возможности, важно их не упустить. Умный и ответственный коллега, друг или партнер подтолкнёт к новым начинаниям. Главный совет недели: доверяйте интуиции, но проверяйте факты.

СКОРПИОН

Эта неделя наполнена активным общением, принесёт перемены, которые в перспективе могут открыть новые двери. Окружающие вас люди могут акцентировать ваши недостатки, что поможет вам разобраться в себе. Это хорошее время для планирования бюджета, поиска новых источников дохода и продумывания долгосрочных стратегий. В любви возможны романтические сюрпризы. Хорошее время для работы над собой, новых начинаний и избавления от всего лишнего.

СТРЕЛЕЦ

Финансовая сфера и имущественные вопросы выходят на первый план. Возможно, придётся принять важное решение, связанное с покупкой/продажей недвижимости, автомобиля, переездом в другой город или страну. Вы на пороге перемен. Это время мощного рывка вперёд, но не перегружайте себя. Важно выбрать главное направление и сосредоточиться на нём. В любви будьте терпеливы – не давите на партнёра.

КОЗЕРОГ

Вас ждёт неделя, полная домашних забот и вопросов, связанных с недвижимостью или семьёй. Полнолуние 12 февраля придаст смелости, а достаточно активный и позитивный энергетический фон поможет сгладить острые углы во взаимоотношениях с другими людьми: коллегами, соседями, родителями или детьми. В личной жизни возможны страстные моменты, но важно не переусердствовать с контролем.

ВОДОЛЕЙ

Это прекрасное время для знакомств и возобновления давних связей, но будьте внимательны – не всё так просто, как кажется. С одной стороны, новые люди в вашем окружении могут предложить вам хорошие возможности для решения некоторых своих материальных проблем и улучшения финансового положения. Но, с другой стороны, "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Больше общайтесь с коллегами за чашкой чая, погружайтесь в дела коллектива.

РЫБЫ

Полнолуние 12 февраля откроет вам дороги к поиску ресурсов для самовыражения, даст вам силу для решительных шагов. Полезно обзаводиться новыми знакомствами в профессиональной сфере. Любые сделки, подписание договоров или посещение нотариуса пройдут гладко, без всяких препятствий и позитивно отразятся на нашем достатке. Вы способны оказывать сильное влияние на других людей, поэтому можете использовать это для продвижения своих интересов.

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