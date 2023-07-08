Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 июля 2023 года

Относительно спокойный и предсказуемый период, по сравнению с предыдущими несколькими неделями. Многим людям придется разрываться сразу на нескольких направлениях одновременно, а еще выбирать между отдыхом и активной работой.

10 июля в 14:40 Марс после почти двух месяцев перемещения по Льву совершает ингрессию в знак Девы. Транзит способствует снижению уровня социального напряжения и конфликтности в обществе. Начинается подходящее время для того, чтобы навести порядок в своем списке дел, рабочих проектах и жизни в целом. В течение недели задачи будут решаться более эффективно, что даст возможности развить другие навыки, получить ценный опыт.

11 июля в 07:11 Меркурий входит в знак Льва и будет в этом знаке до 29 июля. В эти дни мы увидим и услышим различные постановки, игру на публику, спланированные выступления известных личностей, политиков, общественных деятелей. "Шоу должно продолжаться", наблюдаем, но не верим! Ведь во Льве находится Черная Луна, которая увлекает, но искажает все вокруг.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Уделите повышенное внимание своим обязанностям, действуйте последовательно – ошибки могут дорого обойтись. Могут возникнуть неожиданные проблемы, вызванные оплошностями кого-то из коллег, поэтому будьте готовы, что добавится еще некоторое количество дел. В этот же период возможны и происки конкурентов, интриги тайных врагов. Старайтесь браться только за ту работу, которая принесет вам хорошее денежное вознаграждение. Рассмотрите варианты удаленной работы через интернет.

ТЕЛЕЦ

Хорошая возможность сделать то, что долго откладывали, подготовиться к периоду ретроградности вашего управителя – Венеры – с 23 июля. Если чувствуете, что выгорели на работе и расти больше некуда, то смело пишите заявление на увольнение. Не игнорируйте предложения, которые поступают от давних партнеров, бывших коллег. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете. Поспешность и суета могут принести множество проблем, решать которые придется долгое время.

БЛИЗНЕЦЫ

Подходящее время для того, чтобы отправиться на курсы повышения квалификации, участия в конференции. Ситуация с финансами может быть достаточно напряженная из-за возросших потребностей, которые по большей части бесполезны. Однако если удастся совладать с собой и перестать растрачивать ресурсы на малозначимые вещи, то объем поступающих денег возрастет. Одинокие люди могут оказаться на перепутье из-за внезапного появления бывшего партнера.

РАК

Прекрасная возможность отправиться в увлекательную поездку с партнером или же найти интересного человека в этом самом путешествии. В течение недели вы сможете сделать многое - энергия будет бурлить ключом. И неспроста, время действовать, на кону – успешная реализация давней мечты. Владельцы бизнеса могут рассчитывать на неожиданную поддержку влиятельных лиц или же давних друзей, инвестиционные вливания от богатых партнеров. Деловые связи с иностранными компаниями помогут выйти на новый уровень.

ЛЕВ

Предстоит часто обращаться к документам, которые вы оформляли или подписывали в прошлом. Представители знака, работающие по найму в крупных корпорациях, смогут поменять работу на место с лучшими условиями труда. Многие служащие получат прибавку к зарплате или более комфортные условия труда. Возможна удачная деловая поездка в другой город, укрепление связей с иностранными коллегами. Не вовлекайтесь в конфликтные ситуации в коллективе, чтобы не навредить своей репутации.

ДЕВА

Лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в новые проекты. Подработка или хобби принесут дополнительную финансовую прибыль. Владельцам своего дела важно рекламировать свой товар и услуги в интернете. Денежные поступления будут нестабильными. Период имеет ярко выраженную профессиональную направленность, поэтому любовная сфера отойдет на второй план. Стабильные, дружные пары могут вместе преодолевать некие проблемы, которые, скорее всего, связаны с материальными делами.

ВЕСЫ

Откажитесь от дорогих покупок, планируйте расходы, отложите немного денег на всякий случай. Полезно сделать паузу в профессиональной сфере, поехать на дачу, заняться обычными бытовыми делами, заготовками на зиму. Если есть накопления, можно отправиться в небольшое путешествие, чтобы получить еще больше приятных эмоций. Ситуация у влюбленных пар, образовавшихся недавно, выглядит непростой – возможны ссоры, которые могут стать хроническими. И это не та ситуация, когда "милые бранятся – только тешатся".

СКОРПИОН

Время принятия сложных, но важных решений в личной жизни. Летний зной не способствует работоспособности, поэтому работа может попросту тяготить вас. Обязательно проверяйте ту информацию, которая поступает от деловых партнеров. Предпринимателей подстерегают проблемы в отношениях с подчиненными, поскольку не все из них горят желанием трудиться. Уделите внимание саморекламе, развивайте соцсети, создайте сайт с описанием услуг и своих достижений. Бизнесмены получат выгодное предложение об открытии нового проекта.

СТРЕЛЕЦ

Денежные средства будут поступать стабильно и даже с небольшим излишком. Побалуйте себя дорогой покупкой, имиджевой вещью, осуществите давнюю мечту, отправившись в путешествие. Сотрудники, работающие по найму, могут неожиданно получить предложение и поменять работу на место с более комфортными условиями и лучшей оплатой. Молодые специалисты получат прибавку к жалованию. Взаимодействие со старшими и более опытными коллегами поможет обучиться новым профессиональным подходам в работе.

КОЗЕРОГ

Планеты предрекают неплохой заработок и выгодные предложения для дополнительного дохода. Не упускайте шанса увеличить уровень своего материального комфорта. Высокая активность в профессиональной деятельности поможет обрести больше уверенности и наметить новые цели. Однако есть и свои трудности – хочется больше времени уделить себе и своим родным, а времени на это нет. Ваш организм сейчас достаточно крепок, чтобы противостоять болезням, но вас могут раздирать внутренние противоречия.

ВОДОЛЕЙ

Большая часть этого периода будет посвящена работе, а на жизнь личную времени может и не остаться вовсе. Проблемные отношения достигнут своего апогея и закончатся разводом. А вот люди одинокие и разочарованные в любви смогут неожиданно найти себе подходящую пару. Семейные люди будут проводить много времени с детьми и партнером. Но не забывайте про пожилых родителей – у них возможны проблемы со здоровьем или сложности в быту из-за поломки техники и оборудования.

РЫБЫ

В этот период вы станете частым гостем дружеских вечеринок, а ваше обаяние и привлекательность окажут магическое действие на всех, кого вы повстречаете. Социальная активность окажет положительное воздействие на вашу личную жизнь. У многих одиноких представителей знака вероятно развитие бурного романа. Новое знакомство может перевернуть всю вашу жизнь. Однако не спешите кидаться в омут с головой, вполне вероятно, что это всего лишь увлечение. Если вы в браке, подумайте, прежде чем наломать дров.

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