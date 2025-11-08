Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 ноября 2025 года

Гороскоп на 10-16 ноября 2025 года

Меркурий начал ретроградное движение в знаке Стрельца 9 ноября, а Юпитер замирает в стационарной фазе до конца недели, разворачиваясь в ретроградное движение в знаке Рака. Такое поведение планет дает ощущение, будто время слегка останавливается, чтобы мы могли услышать то, что обычно ускользает от нашего внимания между делами, встречами, размышлениями, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Ретроградный Меркурий, традиционно, дает сбои в работе техники, увеличение количеств ДТП, ошибки при оформлении документов, потерю мелких, но важных вещей. Такое происходит через каждые 4 месяца по 3 недели. Это похоже на момент, когда вы стоите на краю водоеме, и все вокруг затихает — ни шаг вперед, ни назад, только внутреннее расширение.

Юпитер в Раке символизирует традиции, связанные с домом, семьей, эмоциональной безопасностью. Планета здесь в статусе экзальтации, поэтому темы патриотизма, а также внутренние убеждения, связанные с близостью, принадлежностью, родом, начинают звучать громче.

Это может быть неделя, когда вы вдруг осознаете, что давно живете по чужим эмоциональным сценариям. Или, когда всплывают воспоминания о родителях, бабушках и дедушках, доме, в котором прошло детство. И возникает сильное желание там побывать, что очень полезно на самом деле, поскольку это поможет укрепить связь с родом и получить поддержку.

ОВЕН

Неделя требует от вас углубления, особенно в вопросах обучения, путешествий и юридических дел. Ретроградный Меркурий может спутать планы, поэтому лучше не торопиться с решениями. Юпитер активирует темы семьи и дома –стоит пересмотреть свои отношения с близкими, особенно с родителями. В семье возможны некоторые конфликты, особенно на фоне финансовых разногласий, но конструктивный диалог поможет их уладить.

ТЕЛЕЦ

Вселенная предлагает вам сделать паузу, чтобы услышать то, что обычно теряется в шуме повседневности. Финансовые вопросы могут стать запутанными: возможны задержки, пересмотры, неожиданные расходы. В отношениях — всплывают старые обиды, недосказанности. Юпитер в Раке помогает вам через разговоры с родными, через возвращение к корням. Не торопитесь. Все, что кажется срочным, может подождать.

БЛИЗНЕЦЫ

Меркурий управляет знаком Близнецы, и его ретроградность особенно влияет на вас. Это может проявляться в виде сбоев техники, ошибок в документах, забытых вещей, недопониманий в общении. Возможны недоразумения в партнерстве, сбои в коммуникации, возвращение старых тем. Юпитер в Раке подсказывает: обратите внимание на свои ценности, на то, что вы считаете важным в отношениях. Это неделя для переоценки, а не для новых начинаний.

РАК

Вы чувствуете эту неделю глубже других, поскольку Юпитер в вашем знаке в стационарной фазе. Вспоминаются родовые истории, появляются желания укрепить связь с семьей. Меркурий может спутать рабочие процессы, но это не повод для паники. Но за всем этим стоит не просто хаос, а приглашение замедлиться и переосмыслить. Лучшее, что можно сделать в этот период — настроится на внутреннюю тишину и слушать себя.

ЛЕВ

Неделя может быть эмоционально напряженной, требует от вас повышенного внимания к рабочим и хозяйственным вопросам. Придется и налаживать процессы, и разбираться в сложных ситуациях, где не все очевидно. Многие процессы потребуют пересмотра или обновления. Ретроградный Меркурий активирует темы творчества, детей, любви — все, что связано с самовыражением. Юпитер в Раке подталкивает к внутреннему анализу.

ДЕВА

Вам потребуется личное участие во всех текущих делах, в том числе в вопросах организации, логистики и, возможно, строительства или ремонта. Меркурий — ваш управитель, и его ретроградность может вызвать путаницу в домашних делах, ремонтах, семейных разговорах. Юпитер в Раке помогает через интуицию, через возвращение к эмоциональным истокам. Не пытайтесь все контролировать — позвольте себе чувствовать и быть гибким.

ВЕСЫ

Коммуникация — ваша сильная сторона, но на этой неделе она может давать сбои. Особенно активной будет деловая жизнь предпринимателей и руководителей. Ретроградный Меркурий активирует темы обучения, поездок, общения с родственниками. Юпитер в Раке подсказывает: обратите внимание на карьеру и внутренние убеждения, связанные с успехом. Возможно, пора пересмотреть, что для тебя значит «достижение».

СКОРПИОН

Вы пользуетесь популярностью, находитесь в центре событий и определяете основные тенденции. Возможны возвращения любовных историй из прошлого. Венера в вашем знаке усиливает эмоциональную глубину, а ретроградный Меркурий — финансовую путаницу. Юпитер в Раке помогает через духовные практики, через работу с родом, через признание своих чувств и потребностей. Это неделя, когда ты можешь трансформировать старые страхи в силу.

СТРЕЛЕЦ

Меркурий ретрограден в вашем знаке — это значит, что вы будете пересматривать свои способы взаимодействия с другими людьми. Все, что вы говорили, думали, планировали — требует переоценки. Юпитер, ваш управитель, останавливается в Раке, перед разворотом в ретро движение. Планета активируя темы глубинных эмоций, родовых сценариев, финансовых связей. Это не время для новых стартов, а для внутреннего очищения.

КОЗЕРОГ

Неделя может быть туманной. Ретро Меркурий активирует подсознание, старые страхи, забытые мысли. Возможны задержки, путаница с документами, возвращение к старым задачам. Тем не менее, общая картина остается стабильной — шаг за шагом вы решите все необходимые вопросы. Юпитер в Раке — напротив вашего знака — подталкивает к переоценке партнерства, к поиску баланса между собой и другими. Это хорошее время для терапии, медитации, уединения.

ВОДОЛЕЙ

Контакты с иногородними или зарубежными партнерами сохранят свою актуальность, хотя реальные результаты переговоров могут появиться не раньше декабря. Вопросы дружбы, команды, коллективных проектов могут давать сбои. Ретроградный Меркурий возвращает старые идеи, но не дает им реализоваться. Юпитер в Раке активирует тему здоровья, режима, заботы о теле. Прислушайтесь к себе: возможно, пора пересмотреть образ жизни.

РЫБЫ

Меркурий активирует карьерные темы, но не дает ясности. Следует быть особенно внимательными при работе с финансовыми документами и договорами. Стационарный Юпитер в Раке помогает через творчество, любовь, детей, внутреннюю радость. Вопросы, связанные с домом и бытом, выйдут на первый план. Ремонт, переезды, улучшение жилищных условий — все это потребует времени, сил и ресурсов. Многое будет решаться не так быстро, как хотелось бы.