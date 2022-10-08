Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 октября 2022 года

С понедельника начался период убывающей Луны и с этого дня энергетический потенциал постепенно истощается, а к новолунию 25 октября (это будет день Солнечного затмения), снижается до самого низкого уровня.

Неделя непростая, т.к. происходят глобальные изменения, уровень напряжения во всем мире остается высоким и это вызывает чувство беспокойства, в голове появляются самые тревожные мысли.

Стационарный Плутон в первой половине недели создает давящую атмосферу, замедляет финансовые дела, влияет на все структуры государственного аппарата, его энергии могут способствовать публичным конфликтам. Вполне вероятны угрозы со стороны агрессора, газовый или ядерный шантаж, и показательные демонстрации готовности сделать то, после чего не будет победителей.

Третья четверть убывающей Луны - вся неделя с 10 по 16 октября, несет в себе также и положительные моменты. Это время получения дохода от ранее вложенных средств и выполненной работы, укрепления фундамента, избавления от вредных привычек. В целом, благоприятный фон для проведения хирургических операций, поскольку будет теряться меньше крови, и организм испытает меньший стресс.

Поднимаются вопросы, которые были актуальны в сентябре, но по разным причинам не завершились. В течение этой недели обстоятельства сложатся наилучшим образом для того, чтобы все-таки поставить точку в давно тянущихся вопросах. Несмотря на внешний напряженный фон, не стоит фиксироваться на негативе. Зачем переживать о том, на что вы не можете повлиять, зачем тратить свои физические и психические ресурсы вхолостую?

Пятница – благоприятный день, особенно для посещения официальных учреждений, оформления документов, подписания договоров. Гармоничный аспект Венеры и ретро Сатурна поможет привести дела в порядок, достичь компромиссов и найти выход из самых запутанных ситуаций.

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ОВЕН

Много общения с позитивными и успешными людьми, что помогает справляться с тревогой и сомнениями, обусловленными внешним напряженным фоном событий. Ни в коем случае не впадайте в уныние, сейчас вам необходимо двигаться вперед и сделать как можно больше, т.к. с конца месяца ваш управитель – Марс, на два месяца войдет в фазу ретроградного движения. Берегите ресурсы, не берите на себя больше, чем способны выполнить – сейчас вам противопоказаны тяжелые физические нагрузки.

ТЕЛЕЦ

Чем экономичнее вы расходуете энергию, тем лучше для вас. Хорошее время для того, чтобы сосредоточиться на своих желаниях, сделать переоценку взаимоотношений и определиться, с кем вы дальше готовы идти. В течение недели могут происходить ситуации, при которых нужно будет делать выбор, в том числе и в сфере личных взаимоотношений. Анализируя волнующие вас события, обратившись к прошлому опыту и к мудрым людям, вы можете найти ответы на важные для вас вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ

Эмоциональность значительно снижается, что помогает решить большинство актуальных задач и волнующих вопросов. Хорошее время для того, чтобы восстановить контакт внутри семьи, устранить конфликты и найти взаимопонимание с родными и близкими людьми. В течение недели командировки и любые поездки будут полезны – сейчас вы создаете базу будущих успехов. Если давно стремитесь выехать за рубеж, установить партнерские взаимоотношения с иностранцами – займитесь этим сейчас.

РАК

Поднимаются родовые проблемы, снова напоминают о себе давние нерешенные вопросы личных взаимоотношений. Но и обстоятельства складываются наилучшим образом для избавления от мрачных мыслей и от того, что препятствуют раскрытию вашей личности. Неделя очень важная с точки зрения долгосрочного планирования и видения перспектив. Пришло время самоорганизоваться, признать свои ошибки, получить ценный жизненный опыт и определиться с дальнейшими планами.

ЛЕВ

Может возникнуть огромное желание уехать далеко, порвать связи с людьми, с которыми был пройден определенный жизненный путь. Неделя освобождения от токсичных связей, от негатива, но при этом не стоит "сжигать за собой мосты". Десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать или совершить то или иное действие. Дальние поездки благоприятны, они помогут приобрести полезные связи, убрать препятствия на пути достижения целей и обрести уверенность в счастливом будущем.

ДЕВА

Сознание перестраивается на более практичные рабочие дела, и вы быстро достигаете отличных результатов. Время получения прибыли от ранее приложенных усилий. Может появиться возможность пройти полезное обучение и поучаствовать в различных мероприятиях, а приобретенные знания сможете применить в жизни и заработать на них. Интересный период для сферы личных взаимоотношений – вряд ли все будет спокойно, но при этом события окажутся судьбоносными.

ВЕСЫ

Время избавления от внутренних комплексов и уравновешивания эмоционального состояния. Умственные способности активизируются, что позволяет повысить работоспособность и творческую деятельность. Благоприятный период для партнерских взаимоотношений, поиска работы и сотрудничества. В финансовой сфере без особых успехов, но поступающие предложения от потенциальных работодателей не стоит отбрасывать, даже если они сейчас не очень вас привлекают.

СКОРПИОН

Неделя благоприятная для финансовых дел, решения личных вопросов, обращения к вышестоящим за помощью и поддержкой. Интуиция обостряется, и вы можете почувствовать, что скоро в вашей жизни произойдут глобальные перемены. Берегите свое здоровье, соблюдайте режим дня, накапливайте ресурсы – сейчас вам необходимо создать прочный фундамент, чтобы без потрясений пережить коридор затмений, который начнется 25 октября в вашем знаке Зодиака и закончится 8 ноября.

СТРЕЛЕЦ

Много общения, поездок, возможностей. Внимательно проанализируйте все, что появляется в вашем поле зрения, выбирайте из того, что есть на данный период времени. Если вы начнёте перебирать в поисках чего-то совершенного, можете остаться ни с чем. Дальние поездки, вопросы эмиграции, партнерские взаимоотношения с иностранцами, будут вдохновлять на новые дела. Если вы давно ищете работу или сферу деятельности, в которой сможете достичь успехов, в течение недели вам улыбнется удача по этому вопросу.

КОЗЕРОГ

В голову могут приходить нестандартные идеи, интуиция поможет предугадать вектор развития новых проектов и будущего успеха. Если вы попали в трудную ситуацию, то интуитивные озарения могут подсказать выход из тупика и открыть для вас новые двери. Не забывайте о родителях, уделите внимание детям – сейчас им нужна ваша поддержка. Обилие контактов и информации может вас утомить и принять поспешные решения. Не стоит в это время доверять непроверенной многообещающей информации - в итоге она может оказаться обманчивой.

ВОДОЛЕЙ

В течение недели есть возможность влиять на большие массы людей, успешно продвигать свои проекты, заводить полезные связи и трансформировать свои отношения с окружающими. Это благоприятные дни для многих видов умственной деятельности, работы с документами, общения с представителями государственных структур, юристами, адвокатами, риэлторами. Обратите внимание на состояние своих финансов – сейчас не время распыляться и тратить направо и налево, даже если у вас есть возможности.

РЫБЫ

Социальная активность полезна для вас – будьте на виду, общайтесь с людьми. Но опасайтесь краж и мошенников, не ввязывайтесь в махинации и интриги. Неделя неожиданных поворотов событий, изменения планов, пересмотра существующего положения вещей. Снимайте "розовые очки", доверяйте тем, с кем прошли жизненные трудности, будьте внимательны при завязывании новых знакомств. Важно как можно меньше фантазировать и как можно больше проживать настоящие реалии.

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