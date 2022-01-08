Что звезды нам пророчат: гороскоп на 10-16 января 2022 года

С прошлой недели еще остаются влияния оппозиции Марса и Черной Луны, поэтому некий пассивно-агрессивный шлейф может подпортить настроение вначале недели.

В течение недели 10-16 января активно проявляет себя Тау-квадрат Юпитера с Лунными Узлами. Конфигурация аспектов препятствует расширению, не время строить слишком масштабные планы. Важно понять, что внутреннее сейчас намного важнее внешнего. Не стоит привлекать к себе излишнее внимание людей. Будьте готовы к разногласиям на почве убеждений и религиозных взглядов, непросто в этот период решаются вопросы по теме зарубежья и высшего образования.

Период с 10 до 13 января, подойдет для решения срочных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Если давно назревала серьезная тема с вашим руководителем, сейчас настало самое подходящее время для ее обсуждения. Венера все еще ретроградная, можно заняться переоформлением договоров, документов, возобновлением партнерских отношений или сменой рода деятельности, лучше это сделать до 13 января.

Меркурий поворачивается в ретро движение с 14 января. Сложные два дня – 13 и 14 января, поэтому не удивляйтесь подводным камням и скрытым мотивам в любом деле. Это не только период высокой активности, но и эмоционального напряжения. Берегите вашу нервную систему.

С прошлой недели еще остаются влияния оппозиции Марса и Черной Луны, поэтому некий пассивно-агрессивный шлейф может подпортить настроение вначале недели. Не забываем о мерах безопасности на дороге, в общественном транспорте не стоит реагировать на провокации недовольных пассажиров.

С 15 января Уран стационарный до 22 января, в напряжении с ретроградным Меркурием – это дни, когда перфекционизм берёт верх над здравым смыслом! А это провоцирует увеличение психического напряжения.

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ОВЕН

Вы можете испытать сильное желание начать что-то новое, однако следует помнить, что сейчас идет завершающий период по многим сферам вашей жизни и, поэтому, не торопитесь – спокойно доведите ранее начатые дела до конца. В течение недели, вы уже поймете, что вас ждет в ближайшее время, и с интересом окунетесь в свое будущее. То, что захватит ваше воображение в течение недели, окажется жизненно важным и долговечным, но, может быть менее позитивным, чем вы себе представляли. Может показаться, что все происходит совершенно не логично, но именно это подтолкнет вас к тому, чтобы наконец-то испробовать то, о чем давно мечтали.

ТЕЛЕЦ

Вероятно, в эти дни вы особенно отчетливо почувствуете, что ваша жизнь замедляется и какой-то ее этап подходит к завершению. Однако не поддавайтесь унынию и усталости. Отдохните, накопите сил. Хорошо бы раздать другим людям, не жалея, все, что вы им должны: вещи, деньги, обязательства. Не спешите приобретать что-нибудь новое. Ведь, скорее всего уже со следующей недели вы будете предчувствовать, что ожидает вас в следующие несколько месяцев. Так что позвольте себе помечтать и не спеша обдумать свои перспективы. В любом случае, что бы ни произошло в течение этой недели, вы получите интересный опыт и новые впечатления.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя может быть несколько двусмысленной, поскольку, с одной стороны, в вашей жизни завершается определенный период, и вполне вероятно, что приходится расставаться со многими делами и людьми. Но, с другой стороны, вы полны идей и оптимизма, вам хочется немедленно что-нибудь предпринять. Так используйте свой запас оптимизма для того, чтобы радостно, с легким сердцем, отдать другим людям то, что вы им должны, и оставить в прошлом то, что вы не возьмете в будущее. Обращайте внимание на все, что происходит: ваш управитель – Меркурий, с 14 января переходит в ретроградное движение, поэтому период с 13 по 15 января, окажется для вас очень значимым.

РАК

Необходимо отнестись внимательно к знакам Вселенной, гнать дурные мысли, трезво воспринимать окружающую действительность, избегать искушений и соблазнов. Наведите порядок в делах, вспомните, кому вы что-нибудь задолжали, и приложите усилия для того, чтобы раздать долги. В течение недели важно все расставить по своим местам. Не надо стремиться заглянуть за горизонт, расширить сферу влияния или оставлять что-нибудь впрок. Беритесь за то, что под рукой и действуйте не спеша и основательно, живите «здесь и сейчас». Хорошее время для того, чтобы от слов перейти к делу, от теории - к практике и сделать хоть что-нибудь реальное ради высоких идеалов.

ЛЕВ

Вселенная предоставляет возможность изменить окружающие обстоятельства таким образом, чтобы они смогли удовлетворить все ваши потребности и желания. Весь мир раскрывается перед вами, и все вокруг кажется чрезвычайно интересным и наполненным смыслом. Возможно романтическое увлечение, которое, впрочем, вряд ли окажется долговечным. Очень трудно удержаться от перспективных предложений, на первый взгляд. Не торопитесь делать выводы и принимать решения – вполне возможно, это лишь искушение или соблазн. Не планируйте ничего долгосрочного: все, что вы задумаете сейчас, будет иметь смысл только до августа.

ДЕВА

Вас может беспокоить нечто далекое и абстрактное, однако сейчас настало время, чтобы позаботиться о своих ближних, показать им, что вы можете быть щедрыми и всепрощающими не только на словах. Впереди вас ждет новый жизненный этап, который начнется в феврале, так не жалейте душевного тепла, чтобы укрепить отношения с теми, кто вам дорог, и обеспечить себе поддержку самых близких людей во времена перемен. Кроме всего прочего, этот месяц поможет пробудиться вашему артистическому таланту. Приветствуется инициатива и креативный подход к работе, можно массы людей вдохновить на большие свершения и получить поддержку в продвижении своих интересов.

ВЕСЫ

Используйте свои аналитические способности для того, чтобы обдумать и сопоставить все достижения и неудачи завершившегося года. Вполне вероятно, что какие-то из ваших идеалов сейчас находятся в состоянии кризиса, но на данный момент важно не поддаваться эмоциям. Пришло время объективно подвести итог, подумать, что еще вы можете сделать, чтобы отдать прошлому то, что вы не собираетесь брать с собой в будущее. Вы справитесь с задачами текущей недели наиболее успешно, если обладаете каким-либо религиозным или иным духовным опытом. Если же такого опыта у вас нет, то, возможно, настало время получить его, прислушавшись, к чему именно стремится ваша Душа.

СКОРПИОН

Проявите максимум внимания к делам предыдущих четырех месяцев. Вполне может быть, что дело, которым вы больше всего заняты сейчас, недолговечно, и если это так, то вы наверняка уже догадываетесь об этом. Поэтому, стоит обратиться к прошлому опыту и проектам, начатым уже давно, но отложенным на неопределенный срок. И все же сейчас важно проявить максимум способностей, показать себя с самой лучшей стороны. Так или иначе, это окажется важным для вашего будущего. Хорошее время для работы с иностранцами, сотрудничества с крупными международными компаниями. Социальная активность будет эффективной, при этом необходимо дипломатично решать вопросы и устранять противоречия.

СТРЕЛЕЦ

Неделя завершения важнейших дел, и, в то же время - надежд, которые вы возлагаете на будущее. Вас может беспокоить неопределенность, вы ясно понимаете, что многое сейчас завершается, но еще не знаете, что ждет впереди. Расслабьтесь и позвольте проблемным ситуациям разрешиться без вашего вмешательства. Отдавайте, не жалея, все, что вы можете отдать другим людям, будьте мудры и снисходительны, дайте себе возможность вволю помечтать и отдохнуть. Никакие нововведения не приживутся, если их инициировать в это время. Будьте готовы к неожиданному изменению планов, встречи и поездки срываются или переносятся.

КОЗЕРОГ

Вы почувствуете, что сможете что-то изменить в жизни. Однако время для этого еще не пришло. Отложите все важные дела до лучших времен. Вы можете все тщательно спланировать, взвесить и просчитать. А вот предпринимать реальные действия, сейчас не стоит. Впереди у вас еще будет удачный случай начать задуманное вами дело. К завершению подходит очередной этап вашей жизни. Это неделя спокойствия, стабильности, стремления к пониманию. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы укрепить свое здоровье. Постарайтесь отдохнуть, набраться сил, пересмотрите свой рацион и режим дня. Откажитесь от ненужных вам вещей и тревожных мыслей.

ВОДОЛЕЙ

Вас переполняют новые планы и оригинальные идеи. Вы полны оптимизма и готовы на многое. Неделя не предвещает больших изменений в жизни, но зато сулит стать интересным и романтичным человеком. Возможны, интересные перспективы и новые знакомства. Могут возникнуть отношения с бывшими возлюбленными. Воспоминания накроят вас с головой, поэтому вам придется решить, что оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее. Этот период также хорош для людей творческих профессий – время усиления интуиции и интересных озарений. Вы сможете черпать вдохновение от музыкальных произведений, живописи и встреч с романтическим партнером.

РЫБЫ

Планетарные влияния сильны и позитивны, поэтому стоит воспользоваться потенциалом этого периода по максимуму. Практически все удается, но, естественно, не само по себе. Нужно определить вектор и предпринять правильные действия. Чтобы избежать бесполезного расходования своих ресурсов, не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Используйте это время по максимуму – вам многое удастся сделать. Период подходят для активных действий, масштабной работы и вообще всего, что помогает проявить себя и выйти в центр, но очень осторожно, каждый шаг, каждое свое слово необходимо продумывать, иметь запасной план действий, в случае форс-мажорных обстоятельств.

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