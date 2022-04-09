Что звезды нам пророчат: гороскоп на 11-17 апреля 2022 года

Это очень важная неделя с точки зрения астрологических событий.

С 11 апреля Меркурий входит в знак Тельца, этот транзит помогает найти практическое применение поступающей информации, стремится найти выгоду, дополнительные ресурсы, необязательно материальные. Люди не склонны конфликтовать, предпочитают держать свои мысли и выводы при себе;

12 апреля эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, предыдущее такое соединение было 166 лет назад – в марте 1956 года. Все острые ситуации сглаживаются, затихают вооруженные конфликты, войны переход в пассивную стадию. Границы между личным и публичным размываются;

c 15 апреля кармическая негативная точка – Черная Луна – входит в знак Рака, который характеризует Родину, предков, родных людей. Этот транзит продлится до 9 января 2023 года. В этот период все, что связано с домом, семьей, родителями, будет сопровождаться беспокойством и волнениями. Активизируются родовые кармические темы, чаще проявляются генетические заболевания;

c 15 апреля Марс входит в знак Рыбы, агрессивные влияния планеты сглаживаются, однако с этого момента увеличится количество запутанных ситуаций, интриг, странных маневров. Трудно найти логическое объяснение тем или иным действиям;

16 апреля Полнолуние в Весах в 21:55 по киевскому времени, в ближайшие две недели после этого астрологического события, люди охотнее идут на компромисс, уступают друг другу. Легче достичь гармонии в личных взаимоотношениях и баланса в деловых. Прекрасный период для любого выбора, поиска равновесия, любви, творческого самовыражения.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Время получения наград или наказаний – все зависит от того, как вы действовали в предыдущие месяцы. Появляется желание скрыться от других людей, заняться самостоятельной работой. Ваша деятельнос­ть может включать секретные сведения, вопросы, требующие специальных знаний, соблюдения тайны. Или же много времени уходит на волонтерскую работу в очень непростых условиях. Начинается хороший период для того, чтобы разобраться в своем подсознании, исследовать и развивать свои внутренние способности.

ТЕЛЕЦ

Благоприятная неделя, удается достичь удовлетворения, успокоиться после предыдущего напряженного периода. Занимаясь творческой работой, любой деятельностью, не требующей соблюдения строгих правил, вы добьетесь хороших результатов. Может возникнуть потребность скрывать свои действия, та­кой подход будет наиболее позитивным использованием ресурсов, которыми вы располагаете. Период подходит для того, чтобы понять события своего детства, разоб­раться в своих чувствах, тайных опасениях и сновидениях.

БЛИЗНЕЦЫ

Большая часть бумажной работы, встреч и разговоров в ближайшую неделю будут затрагивать фи­нансы и другие материальные вопросы. Хорошее время для открытия бизнеса, реконструкции и реорганизации предприятия, обновления работающих проектов. Что бы ни происходило в течение недели, это будет иметь долгосрочные последствия. Возможен неожиданный поворот событий, необходимость поменять свои планы. Еще одна возможность — появление денег на поездку или поездка ради получения выгоды.

РАК

Неделя кардинальных перемен, активизации родовых тем, имущественных вопросов, семейных тайн. Некоторые дела, начавшиеся в ближайшее время, будут актуальны до конца 2022 года. Появляется тревожность, сомнения в себе или в чувствах партнера. То, что долго скрывалось, может выйти наружу. Берегите свое здоровье, при необходимости пройдите обследование, проведите профилактику, а главное, гоните прочь мрачные мысли. Если вы храните в памяти какие-то негативные события из прошлого, нужно их принять и отпустить.

ЛЕВ

Возникающие препятствия еще больше усиливают азарт, интерес к происходящему, выявляются истинные причины. Нужно позаботиться о своем будущем именно сейчас, более того обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы найти и укрепить свой внутренний стержень. Уже в ближайшее время появится возможность сделать свою жизнь намного ярче и позитивнее, но для этого вы должны быть, что называется, "в ресурсе". Мрачный период позади, а впереди вас ждет много позитивных событий.

ДЕВА

Период получения необходимых сведений, полезной информации, укрепления своего финансового статуса и материального положения. Преимуществ можно добиться, если принимаете новое, отходите от консервативных взглядов, рассказываете о системе своих ценностей и приоритетов. В денежных делах может быть обнаружена и исправлена ошибка, что пойдет вам на пользу. Дополнительные доходы могут принести интеллектуальный труд, посредническая деятельность, коммерческие сделки, торговля, выгодные контракты, связанные с куплей-продажей.

ВЕСЫ

Время отдыха, получения желаемого, вдохновения, погружения в собственные чувства. Романтические увлечения могут быть тайными и способствовать пробуждению ваших талантов и способностей. Любов­ные взаимоотношения из прошлого напоминают о себе, появляется возможность многое исправить, повернуть ход событий в нужном направлении. При необходимости покинуть родные места, вас будет сопутствовать удача – вы найдёте для этого и средства, и возможности. Старайтесь не афишировать свои планы, и тогда все у вас получится.

СКОРПИОН

Обстоятельства помогают многим тайным делам, вы обретаете невидимую поддержку, можете найти источники дополнительного заработка. Успешными будут благотворительная деятельность и создание различных фондов помощи пострадавшим и нуждающимся. В это время возможна встреча с важным человеком, которая перерастёт в тайную страсть, а может быть принесет тайный доход. Если вы планируете уехать жить в другую страну, воспользуйтесь благоприятными возможностями этого периода.

СТРЕЛЕЦ

Люди тянутся к вам за участием и поддержкой, а это подталкивает вас к решительным действиям. Покупки, траты, расходы становятся основной темой разговоров. Вы можете привлечь нужных людей и организовать сообщества, фонды, волонтерские группы и стать ключевой фигурой, лидером. В вашем окружении появляется все больше людей, которым нужна помощь, но при этом, вы также можете решить все свои насущные проблемы. Через кризисные ситуации вы получаете новые возможности для развития.

КОЗЕРОГ

Усиливается интерес к денежным делам, мышление становится более практичным, появляются новые идеи и планы, касающиеся финансовых тем. Хорошее время для поиска работы или дополнительных источники заработка. В решении денежных проблем могут помочь родственники, соседи, друзья. При необходимости, вы можете смело заниматься имущественными делами, переездом, в том числе, в другую страну. Сейчас для этого самое подходящее время. Уже скоро вы будете довольны переменами, начавшимися в течение этой недели.

ВОДОЛЕЙ

В этот период действуете, подчиняясь подсознательным импульсам. Часто вы сами не можете определить истинных мотивов своих поступков, действуете в обход, через кого-то. Поездки в это время обычно связаны с деньгами или работой, но все идет не так гладко, как хотелось бы. Сложная неделя, может появиться сожаление об упущенных возможностях, касающихся партнерства. При заключении деловых соглашений или подписании документов нужно соблюдать осторожность, но лучше ничего не подписывать, особенно если это касается финансов.

РЫБЫ

Склонны скрывать свои дела даже от близких людей. Может проявиться интерес к тайным наукам, парапсихологии, целительству, кармическим темам. Ваша помощь и поддержка будут нужны многим людям, с вами хотят поговорить, получить совет. Но при этом, многое из того, что касается вас, лучше хранить втайне. Принимая участие в чьей-то судьбе, вы будете действовать решительно, хотя и несколько импульсивно, однако, не забывайте о себе. Возможна удачная деловая поездка за границу или в отдалённые места.

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