Что звезды нам пророчат: гороскоп на 11-17 августа 2025 года

Селена начинает свой путь по Льву, а значит, усиливаются энергии щедрости, самовыражения и внутренней силы. Это период, когда Вселенная подсвечивает таланты и дает повод вспомнить, кто ты на самом деле — без масок, но с достоинством.

11 августа Меркурий завершает ретроградное движение. После периода размышлений и коррекций приходит время действовать с обновлённым пониманием. Все, что было в паузе — особенно в сфере коммуникаций, документов и планов, начинает обретать динамику и форму.

А вхождение Селены (Белой Луны) в знак Льва на 7 месяцев с 12 августа — это будто приглашение начать новую духовную игру, в которой ты главный герой. Начинается длительный период раскрытия своего солнечного потенциала — через творчество, щедрость и чистоту помыслов.

12 августа — энергетически сильный день! Он прольет настоящий свет. Соединение Венеры и Юпитера, усиленное воздействием Сириуса, превращает этот день в подарок небес. Это момент благословения, когда усиливается любовь, щедрость и чувство гармонии — Вселенная протягивают руку, предлагая светлый путь.

К середине недели, 15 августа, Марс и Меркурий образуют гармоничный аспект, и энергия приобретает форму действия. То, что было обдумано, может быть воплощено. Это хорошее время для смелых шагов, особенно в сферах, где нужно говорить открыто, договариваться или продвигать идеи. Действия будут не только эффективными, но и пронизанными логикой и внутренней мотивацией.

Уран в гармоничном аспекте с ретро Сатурном действует всю неделю, добавляя устойчивости, способствуя осознанию пройденных уроков, что позволяет качественно изменить образ жизни и структурировать многие процессы.

Все вышеперечисленные астрологические события вместе создают невероятно мощное поле для перезагрузки, озарения и выхода в более светлое пространство себя.

ОВЕН

У многих представителей знака возникнет желание выйти из тени, сделать шаг в сторону мечты или выразить себя — через творчество, лидерство или заботу о близких. Это идеальное время для тех, кто готов «сделать рывок», особенно в тех сферах, где раньше мешала неуверенность. Но обстоятельства недели требуют искренности, и все, что идет от сердца, будет поддержано. Внутренний ребенок также выходит на сцену, напоминая о забытых радостях, желаниях и душевных ранах.

ТЕЛЕЦ

Неделя может принести глубокое исцеление через игры, воспоминания, творчество и эмоциональную честность. Разумный авантюризм приветствуется. В семейных и родовых вопросах могут проявиться тонкие сигналы — особенно в разговорах с младшими родственниками или при воспоминаниях о детстве. Через эти моменты можно получить важные подсказки: чего ты действительно хочешь, откуда идет твоя сила и как проявить ее с добротой, а не по драматическому сценарию.

БЛИЗНЕЦЫ

Финансово и духовно эта неделя благоволит щедрым жестам, но требует осознанности: не стоит поддаваться манипуляциям, лучше следовать внутреннему огню, а не внешнему шуму и ожиданий окружающих. Мир в этот период особенно чувствителен к теплоте и искренности. Вы принимаете непосредственное участие в формировании событий недели, более того, многие представители знака становятся ее центром, если действуют в духе Льва: с любовью, мудростью и верой в свет своей души.

РАК

Оптимистичная и жизнерадостная неделя! Вас будет просто распирать от новых идей и желания немедленно приступить к их осуществлению, главное, не переоценить свои силы и возможности и избегать невыполнимых обязательств. Это время прекрасно подходит для любых финансовых и деловых начинаний, особенно если вам удастся сохранить трезвый взгляд на вещи. Многие Раки могут испытать тягу к развлечениям. Однако лучше не предаваться абстрактным размышлениям и быть осторожными, в особенности с малознакомыми людьми.

ЛЕВ

В вашу жизнь врывается поток светлой энергии, наполняя вас верой в собственные силы и обещая успех. Решительность и напористость обязательно приведет к желаемым результатам. Если вы хотите расстаться со своей второй половиной, но терзаетесь сомнениями, то в этот период вопрос скорее всего так или иначе решится, не исключено, что даже помимо вашей воли. И в какую сторону ни повернули бы ваши отношения, этот аспект даст силы со всем этим справиться. Возможно, в скором времени появится человек, который преобразит вашу жизнь.

ДЕВА

Аспекты недели помогают вам ясно мыслить и находить общий язык с окружающими, поэтому старайтесь не упустить возможность найти решение сложных вопросов. Преследовавшие вас неудачи и апатия, наконец, отступят и можно будет начать «разгребать» накопившиеся за это время проблемы. Вы почувствуете потребность в обновлении и трансформации, и, велик шанс, что все задуманное получится. Но успехи не должны вызывать эйфорию и порождать самоуверенность, в противном случае есть риск совершить ошибку и потом за нее расплачиваться.

ВЕСЫ

Неделя прекрасно подходит для обсуждения планов на будущее, как личных, так и деловых, но именно для обсуждения, воплощение задуманного в жизнь лучше отложить до завершения периода ретро Меркурия. В понедельник — вторник космические энергии подталкивают вас к резким и опрометчивым поступкам, о которых потом можно пожалеть. Любые финансовые решения лучше несколько раз взвесить, велика опасность совершить ошибку или стать жертвой обмана или мошенничества.

СКОРПИОН

Энергии недели могут сильно исказить картину происходящего вокруг, подталкивая вас к рискованным и эксцентричным поступкам, вызывая подчас острое желание все поменять. Вам может захотеться добавить немного драмы в вашу жизнь. Особенно это будет заметно в отношениях с вашим партнером, где в этот период на первый план выйдет ревность и может возникнуть серьезный кризис. Лучше не придавать всему этому большого значения и избегать выяснения отношений.

СТРЕЛЕЦ

Настроение будет немного скакать, нельзя исключать, что придется делать выбор между делами семейными и работой. Не стоит принимать судьбоносных решений, особенно если есть хоть толика сомнений. А вот ко встречам и новым знакомствам имеет смысл быть повнимательнее — в этот период в вашу жизнь может войти поистине кармический человек. На работе также лучше избегать начальства и выяснения отношений с коллегами, иначе может возникнуть ощущение, что к вам предъявляют завышенные требования или даже используют.

КОЗЕРОГ

Присутствует ощущение, что вы на распутье, т.к. ваш управитель Сатурн находится в «серой зоне» Зодиака, готовясь вернуться на ретро фазе из Овна в знак Рыбы. На этой неделе вы склонны «бросаться из огня да в полымя». Этим вы будете удивлять окружающих вас людей, что может перерасти в затяжные конфликты. Чтобы избежать неприятностей, прислушивайтесь к тем, кому вы дороги. Не игнорируйте критику. Уже скоро излишний оптимизм перестанет вас беспокоить, а догматизм, легкомыслие и тяга к запретным удовольствиям, тоже останутся в прошлом.

ВОДОЛЕЙ

Ваши пессимизм и подозрительность куда-то сами собой исчезают. Все дела будут даваться легко, и даже при сильном стрессе ваши выдержка и хладнокровие вам вряд ли изменят. Обстоятельства недели позволяют хорошо проявлять себя применительно к работе. А вот в личной жизни, эти плюсы легко могут стать минусами. Лучше избегать выяснения отношений и не делать решительных шагов. В остальном, это отличное время для укрепления собственного авторитета в глазах окружающих. Если вы задумали ремонт, то начинается неплохое время для его начала.

РЫБЫ

Старайтесь избегать выяснения отношений и споров по пустякам, особенно с коллегами и деловыми партнерами. Если с этим удастся справится, то неделя предоставит прекрасную возможность для завершения ранее начатых дел и принятия давно откладываемых решений. Лучше держаться подальше от начальства и поближе к семье. Дома атмосфера вполне миролюбива и желания ссориться не возникает. Если вы раздумывали о переезде и смене места жительства, то день может принести успех в этом вопросе.