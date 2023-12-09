Что звезды нам пророчат: гороскоп на 11-17 декабря 2023 года

Уровень напряженности в обществе достаточно высок, любой крошечный конфликт рискует превратиться в настоящую войну, и отношения могут треснуть по швам. Ретроградный Меркурий с 13 декабря имеет свойство возвращать многих людей к старым неразрешенным проблемам. Это время, когда все может немного тормозить, идти не по плану, ломаться, застревать, нарушаться и слегка усложнять нам жизнь.

Все, что вы делаете впервые, нужно успеть сделать до начала ретроградного Меркурия. Поскольку Луна убывает до новолуния в Стрельце 13 декабря, имеет смысл перенести все важные дела на вторую половину января 2024 года. Не надо ничего подписывать и заниматься документами в ближайшие 2-3 недели. Если это неизбежно, проверяйте все сотню раз, чтобы ошибка не превратилась в катастрофу.

Прекрасный период, чтобы оглядываться назад и делать выводы. Постарайтесь заметить, какие из проблем постоянно повторяются, посмотреть в это внимательнее и глубже, поищите возможные решения и компромиссы. И если скучаете по кому-то, хотите вернуть кого-нибудь из прошлого, то запланируйте примирение или встречу на вторую половину недели.

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ОВЕН

Не самое подходящее время для прорывов на профессиональном поприще, поиска работы. Берегите свое здоровье, укрепляйте иммунитет. В финансовом плане – без излишеств, но на все необходимое будет хватать. Зато с точки зрения любовных отношений, просто прекрасная неделя. Самым правильным будет на работе заниматься только рутиной, а вот вечера посвятить любимому человеку, семье, детям. Если вы пока не в паре, постарайтесь на выходных встретиться с друзьями или навестите родителей.

ТЕЛЕЦ

Если вам грустно, оказались в водовороте неразрешимых проблем – смело отправляйтесь в гости к родственникам или старым друзьям. Вас гостеприимно приютят и помогут выйти из сложной ситуации. К концу недели все страхи уйдут, вернутся стабильность и позитив. Если располагаете временем, самое время заняться волонтерской или благотворительной деятельностью. Это расширит круг ваших знакомств, что самым лучшим образом отразится на вашей повседневности и профессиональной востребованности в скором будущем.

БЛИЗНЕЦЫ

Пришло время обернуться назад, взять ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих. Вы даже сможете уладить застарелые ссоры и выступить миротворцем в конфликтах, к которым вы не имеете отношения. Начатое тоже ни в коем случае не бросайте и прикладывайте максимум усилий, чтобы все завершить в ближайшее время. Свободное время идеально направить на общение с детьми или с младшими родственниками, обсуждая позитивные новости – это поможет всем достичь психологического спокойствия.

РАК

Для вас неделя окажется благоприятной, несмотря на внешний напряженный фон. Используйте по максимуму возможности первой половины недели, занимайтесь тем, что действительно важно для вас, сосредоточьтесь на продвижении своих личных интересов. Внутренняя гармония позволит не вступить ни с кем в конфликт ни на работе, ни дома. Общение с подрастающим поколением будет невероятно интересным, плодотворным и полезным, потому что вы не только сможете им много дать, но и получить немало от них.

ЛЕВ

Вы удивитесь, насколько ваша открытость и интерес к жизни окружающих людей, по-новому раскрывают вас. Это должно поднять вам настроение и подзарядить энергией. Неделя максимально благоприятна для роста в профессиональной сфере. Но не время для поиска сотрудничества и начала новой деятельности. Поэтому находите плюсы в том, что имеете, во взаимоотношениях с давними партнерами, сосредоточьтесь на достижениях в работе. При должном старании все у вас получится, и ваши усилия будут оценены.

ДЕВА

Упорно трудитесь, проявляйте инициативу, приобретайте новые знания, но пока что не берите на себя новые проекты, даже если они кажутся вам легко выполнимыми. Всю неделю вас будет одолевать море страсти и неуправляемые эмоции, что будет приводить к бурному выяснению отношений. На самом деле, в это время вы можете испортить отношения, о чем впоследствии будете жалеть, поэтому старайтесь не слишком поддаваться эмоциональным порывам. В целом ваше здоровье сейчас неуязвимо. Однако старайтесь все-таки беречь себя от стресса.

ВЕСЫ

Работать нужно четко и качественно, грамотно выстраивая взаимоотношения с окружающими людьми. На любовном фронте может начать сильно лихорадить. В это время вас будет тянуть к роскоши, поэтому если есть такая возможность, вам стоит заглянуть в магазин и побаловать себя какой-нибудь покупкой. Если же средства пока не позволяют купить себе что-то дорогостоящее, отправьтесь на экскурсию в музей или дворец, чтобы получить визуальное удовольствие от красоты и роскоши вокруг.

СКОРПИОН

Планетарные энергии наделяют вас спокойствием, трудолюбием и позитивным отношением к жизни. Используйте любую благоприятную возможность, чтобы совершить что-то значимое и интересное на профессиональном поприще. Занимайтесь нестандартными для себя делами, старайтесь смотреть на вещи с непривычного ракурса и находить неожиданные решения. Берите инициативу в свои руки не только на работе, но и в отношениях с близкими – встречайтесь, общайтесь, обменивайтесь новостями и позитивной энергией.

СТРЕЛЕЦ

Вторую декаду декабря имеет смысл провести максимально продуктивно. Активно беритесь за те проекты, которые ранее начинали, но дело не пошло. Именно на этой неделе можно их реализовать. Вы в ресурсном состоянии, но состояние вашего здоровья сейчас сильно зависит от качества питания, поэтому лучше ешьте меньше, но тщательно выбирайте экологически чистые продукты. Задачи, решение которых вам казалось сложным, в ближайшее время будут даваться максимально легко, почти без усилий.

КОЗЕРОГ

Ретро Меркурий в Козероге наделяет вас воображением и раскрывает ваши творческие способности. Лучше не заниматься делами, требующими точности и временных ограничений. Будет правильно найти время для хобби и нарисовать картину, сделать несколько красивых фото или сделать с ребенком снежинки на окна. Окружающие отмечают, что стали мягче и добродушнее, что делает вас гостеприимным и радушным хозяином, поэтому приглашайте на ужин друзей и удивляйте их своим фирменным блюдом.

ВОДОЛЕЙ

Увеличивается ваша решительность и целеустремленность, но больше все же в мыслях, нежели в реальных действиях. За какое бы безнадежное дело вы ни взялись, даже если вам придет в голову распутать новогоднюю гирлянду, вы будете настроены все доводить до конца. Однако не все так радужно, ведь в период плюс-минус три дня до и после новолуния, сил может катастрофически не хватать. Так что не стоит прикладывать слишком много усилий попусту и обещать больше, чем вы сможете выполнить качественно.

РЫБЫ

В эти дни легко запутаться в своих желаниях. Есть шансы переоценить свои финансовые возможности или «вляпаться» в какую-то невнятную схему. Избегайте подписания важных бумаг, связанных с бизнесом, а также не налегайте на игристое и жирное. Хорошее время для подведения итогов того, чего вы в 2023 году не успели сделать. Но имеет смысл вернуться к этим делам во второй половине января. Если есть возможность, уезжайте в большое путешествие со старыми друзьями или давним романтическим партнером.

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