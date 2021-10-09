Что звезды нам пророчат: гороскоп на 11-17 октября 2021 года

Люди, обладающие властью, имеющие руководящие должности, сильнее всего почувствуют энергии стационарного Сатурна.

Плутон, планета жизни и смерти, тяжелых трансформаций, отвечающая за процессы в глобальных масштабах, вышел из фазы стационарности и начал прямое движение. Весь мир почувствовал остановку – сбой в социальных сетях. Но в стационарной фазе находится Сатурн (с 7 по 15 октября), называют планетой "Большого Несчастья", поэтому могут быть введены различные ограничивающие правила на уровне государства, по отношению к своим гражданам.

Люди, обладающие властью, имеющие руководящие должности, сильнее всего почувствуют энергии стационарного Сатурна. Все это происходит на фоне ретроградного Меркурия, поэтому лучше отказаться от поездок, т.к. возможны проблемы с документами, массовые переносы авиарейсов, поломки транспорта, политические конфликты.

15 октября Сатурн выйдет из стационарной фазы, но Юпитер на неделю в нее войдет (до 22 октября). В этот период медленно развиваются дела, связанные с зарубежными поездками, обучением, авторитетом, популярностью, мировоззрением. Юпитер в астрологии называют планетой "Большого Счастья", поэтому серьезных проблем в течение времени его стационарности не произойдет – все сложности остались в первой половине октября.

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ОВЕН

Требуется корректность в высказываниях и стремление к сотрудничеству с другими людьми. Самостоятельные действия не приведут к эффективному результату, а вот партнерство приблизит успех. Возникает необходимость работать с проблематичными людьми, что может охладить ваши амбиции, но не отступайте от намеченных целей – у вас есть все, чтобы улучшить свое положение в профессиональной сфере. Для вас неделя может стать периодом роста, когда вы нарабатываете необходимые навыки взаимодействия и в будущем сможете использовать это с выгодой и пользой, как для себя, так и для окружающих.

ТЕЛЕЦ

Возможности достичь желаемого и удовлетворить свои амбиции, улучшить финансовое положение. Даже если вы занимаете невысокий пост и не стремитесь продвинуться по службе, обстоятельства складываются для вас наилучшим образом – используйте свой шанс!. Ваш управитель – Венера движется по знаку Стрельца, который помогает вам расширить свое влияние, получить дополнительную энергию, ощутить радость. Ответственность и упорство произведет благоприятное впечатление на руководителей, вам окажут хорошую поддержку, и вы сможете выйти на новый, более качественный уровень.

БЛИЗНЕЦЫ

Отличное время для изучения изнутри любого происходящего процесса или же себя самого – это может подтолкнуть вас к новым целям, желанию и возможностям изменить окружение, место работы, профессию. Неделя предшествует важным преобразованиям, период не простой, но фундаментальный, с точки зрения вашего развития. Могут появляться тревожные мысли – в основном из-за того, что внутри вас живет большая энергия, которой пока что трудно проявиться – ваш управитель Меркурий все еще в ретроградном движении. Однако, в течение недели происходит процесс выявления истины, положительные результаты от этого обязательно будут.

РАК

Меняется ваша система ценностей и совершенствуется умение оценить что-либо. Приходит понимание того, каким способом в ближайшее время вы будете накапливать деньги и другие ресурсы. Легче проявить и применить свои таланты, способности, мастерство. Неделя очень продуктивна, появляются новые источники энергии для эффективной трудовой деятельности, построения карьеры. Отношения с романтическим партнером, супругом, значительно улучшаются, являются источником творчества и жизненных сил. Если вы будете заниматься любимым делом и использовать свой талант, то обязательно получите вознаграждение.

ЛЕВ

Практически всю неделю возникают сложности в финансовой сфере, склонность неэффективно распоряжаться деньгами. В течение недели много тратите, переплачиваете, приобретаете, в результате чувствуете себя не комфортно, а приобретенные вещи не приносят удовлетворения. С 15 октября ситуация значительно улучшается, вы осознаете правильный вектор направления своих действий и без особого напряжения приходите к положительным результатам в укреплении и росте своего благосостояния и финансового положения. Дополнительные возможности появляются от партнерских взаимоотношений или брака.

ДЕВА

Неделя остановки перед новым стартом, кардинальными переменами в жизни. Если вы направите свои действия на накопление чего-либо, он сможете уже в ближайшее время стать очень успешным. Главное, не торопите события, т.к. до 19 октября ваш управитель – Меркурий находится в ретроградном движении, что препятствует реализации задуманного. Но уже к концу недели вы почувствуете приток жизненных сил и энергии, а окружающие увидят в вас сильную личность. Для вас могут стать важны не материальные вещи, необычные и новые, то, что раньше не использовалось и не привлекало ваше внимание.

ВЕСЫ

Благоприятный период – если уж решите что-то сделать или изменить, то обязательно получите хороший результат. Старайтесь расширять круг единомышленников, быть в центре событий. Чем активнее ваша общественная деятельность, чем больше связей с заграницей и зарубежными культурами появится, а значит, тем быстрее достигните поставленных целей и обретете уверенность в завтрашнем дне. Неделя подходит для решения затянувшихся вопросов, урегулирования юридических дел и официальных партнерских взаимоотношений. Деньги или собственность вашей семьи сможете приумножить, увеличить и расширить.

СКОРПИОН

Пришло время проявить свои неординарные способности, углубить знания и создать фундамент будущих успехов. Вызов, который у других людей вызывает стресс или замешательство, для вас станет лучшей мотивацией. Таким стимулом может быть задание сделать срочную работу за очень короткое время. Поработав без сна и отдыха в ближайшее время, вы сможете обеспечить себе прочное и стабильное материальное благополучие. Если вы имеете глубокие внутренние переживания, то эта неделя станет освобождением от страхов, сомнений и внутренних блоков. Стремление к личностному развитию, будет способствовать достижению самых высоких целей.

СТРЕЛЕЦ

Укрепляется уверенность в себе, усиливается способность выдерживать давление и стресс на работе долгое время. Растет ваш авторитет, коллеги и партнеры прислушиваются к вам, понимают, что на вас можно положиться в вопросах организации или планирования долгосрочных проектов. Ваш управитель – Юпитер, с 15 октября стационарный, поэтому к выходным вы можете почувствовать сильную усталость, могут появиться сомнения, путаница в делах. Однако, не делайте поспешных выводов и не отказывайтесь от намеченных целей – со следующей недели в вашу жизнь придет радость и счастье.

КОЗЕРОГ

Происходит большое количество перемен, но в рамках одной работы или ситуации, определенного коллектива. После этих перемен у вас появляются новые возможности по вопросу профессиональной деятельности и карьеры. Ваш управитель – Сатурн до 15 октября в фазе стационарности, а это значит, что происходящее сейчас повлияет на вашу жизнь на многие месяцы или даже годы вперед. На психологическом уровне вы учитесь терпению и организации. Если вы умеете ждать, стремитесь к самостоятельности, независимости и оригинальности, то ваша жизнь значительно улучшится - вы это поймете в течение недели.

ВОДОЛЕЙ

В течение недели в вашем знаке – две планеты (Сатурн и Юпитер) стационарны, поэтому вы прочувствуете это больше, чем кто-либо. Деньги – как возможности, приходят через опыт, со временем, через систему, поэтому, если вы уже долгое время работаете над проектом, но пока не получили желаемого результата – не отчаивайтесь, потерпите еще немного и со следующей недели вы начнете получать, а не только вкладывать свои ресурсы. Возможны резкие перемены, новый человек в вашем окружении, а может быть внезапная ситуация, может многое изменить в вашей жизни. Характер изменений зависит от вашей осознанности.

РЫБЫ

Обстоятельства требуют выдержки и стабильности, и любая работа, которая должна развиваться постепенно, без лишнего риска, даст удовлетворяющие результаты уже в конце недели. Вы зависите от происходящих внешних процессов, поэтому не стоит торопиться – так вы сможете сохранить свои ресурсы (материальные, физические, психические). Если можете отдохнуть неделю – воспользуйтесь этим, т.к. потом появится много дел, в которых ваше участие будет необходимо. В финансовом отношении неделя окажется благоприятной – вам могут вернуть долги или же предложить новые способы погашения кредита, если он у вас имеется.

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