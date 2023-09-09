Что звезды нам пророчат: гороскоп на 11-17 сентября 2023 года

В течение недели произойдет два главных астрологических события: 15 сентября в 04:39 по киевскому времени новолуние в Деве; 16 сентября Меркурий выходит из ретроградной фазы движения.

Начало недели может принести немало сложностей, касающихся работы с документами, поездок, сделок купли-продажи. Но с 15 сентября энергетический фон является в целом благоприятным, особенно для решения глобальных проблем, действий, направленных на развитие масштабных проектов.

В профессиональном плане первая половина осени принесет множество предложений, но не все из них будут успешными. Найти свое призвание и продвинуться в карьере помогут связи, старые знакомые, протекция влиятельных лиц. Будьте готовы, что объем работы вырастет в несколько раз, поэтому чтобы справиться, делегируйте свои обязанности коллегам.

Амбициозные люди ощутят толчок к развитию своей карьеры, и это желание получит отличные шансы для реализации уже с 15 – 16 сентября. Тем, кто хочет уволиться, звезды советуют подождать до следующей недели, чтобы обдумать свое решение и найти подходящую вакансию.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Вероятно, вы замахнетесь на многое. Однако звезды настоятельно рекомендуют спуститься с небес на землю и заняться практичными делами. Вы все время заняты глобальными идеями, планами и проектами. В теории это прекрасно, но вот на практике приносит немало проблем. Так что не отрывайтесь от земли и хорошенько все обдумайте! Денежные вопросы постепенно решаются. Хорошая прибыль возможна у тех, кто занят на государственной службе, а также у сотрудников финансовых учреждений.

ТЕЛЕЦ

В личной жизни у вас сейчас все спокойно, вы любимы и окружены теплотой. Одинокие люди получат шанс выбрать достойного партнера из множества поклонников. Но существует риск, что новые романтические связи разочаруют, ведь складываться они будут не так, как хотелось бы. Всему виной обиды и взаимные претензии, на фоне которых вы даже задумаетесь о расставании. Замужним женщинам лучше не флиртовать на стороне, иначе можно разрушить брак ревностью. Семейных ждут сплошные хлопоты по дому, воспитание детей и бытовые проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя акцентирует деловую сферу жизни. Предпринимателям придется обратиться к друзьям, чтобы решить проблемы с государственными службами. Чтобы продвинуться по карьерной лестнице, придется записаться на обучение для повышения уровня своей квалификации. В этот период может сильно пострадать материальное благополучие. Велика вероятность того, что сорвутся некоторые проекты, а вложенные средства окажутся потерянными, не исключены случаи обмана даже со стороны близких друзей и коллег.

РАК

Возможно, многим из вас пришло время разорвать отношения, которые приносят только одни страдания. Займите выжидательную позицию, посмотрите, как будет себя вести вторая половина. Молодые, которые давно встречаются, решатся на совместное проживание. Осторожно заводите новые знакомства. Только самых близких людей посвящайте в свои планы. При появлении на горизонте нового парня или девушки не бросайтесь в омут с головой и не спешите влюбляться. Проявите выдержку, разберитесь в качествах человека и раскройте его потенциал.

ЛЕВ

Никаких серьезных перемен в жизни пока не предвидится, но вы будете ощущать предчувствие приятных событий. Креативным людям открываются возможности в сфере информационных технологий. Звезды советуют обратить внимание на коллегу по работе, с которым вас связывают дружеские отношения. Тех, кто состоит в браке, ждет относительно благоприятный период. Есть шанс улучшить взаимоотношения с романтическим партнером. Искренний разговор поможет понять истинные чувства партнера и принять решение относительно вашего совместного будущего.

ДЕВА

Придется потратить время, чтобы устранить проблемы с документами. Безработные наконец-то найдут дело своей мечты. Звезды настоятельно рекомендуют позаботиться о своем здоровье. Для хорошего самочувствия сейчас важно укреплять иммунитет, избегать переохлаждения. Хирургические операции стоит отложить до конца осени. Те, кто работает в больших корпорациях, получат повышение по службе или небольшую прибавку к зарплате. Новое место может показаться вначале не подходящим, но позже вы убедитесь, что это неплохой вариант.

ВЕСЫ

Предпринимателям придется задуматься о реструктуризации бизнеса, введении цифровых технологий. Привлекайте в свои проекты молодых и креативных специалистов. Ваши доходы будут напрямую зависеть от приложенных усилий и стремлению к сотрудничеству. Удачными будут проекты с партнерами из других стран. Ищите дополнительные заработки, подойдет работа на дому, фриланс. Прекрасная возможность вырваться из замкнутого круга заблуждений, обновиться и выйти на правильный путь.

СКОРПИОН

После активного и суетливого лета маятник качнется в противоположную сторону. Вы становитесь рассудительны и медлительны, но по итогу подобная стратегия окажется верной – проколов и ошибок будет меньше. Сложности ожидают в коллективе из-за непонимания и конкуренции, но сплетни коллег ничуть не затронут вашей репутации, а только привлекут внимание к вашей персоне. Предприниматели смогут повысить обороты компании, но для этого придется пойти на небольшой риск. Остерегайтесь проверяющих органов, приведите все документы в порядок.

СТРЕЛЕЦ

Стремление к профессиональным высотам и количество сил будет неравноценным, поэтому сбавьте темп и отложите новые начинания. Успех пока обойдет вас стороной, но ваше положение на службе устойчиво и позволяет иметь стабильный заработок. Предприниматели смогут начать новый проект, который принесет в скором будущем хорошую прибыль. Финансовая ситуация немного пошатнется – деньги будут поступать нерегулярно. Откажитесь от рискованных вложений и не давайте в долг. Женщинам звезды советуют творческие профессии или фриланс в интернете в качестве заработка.

КОЗЕРОГ

В семейных и любовных парах будут происходить настолько яркие события, что это захватит вас целиком. Бурные сцены с выяснением отношений нисколько не ослабят чувств, а только добавят страсти. У молодых пар появится шанс улучшить жилищное положение, удачно переехать в более просторную квартиру. Супружеская жизнь далека от идеальной картинки. И все это из-за жарких споров, связанных с финансами и объектами недвижимости. Денежный вопрос настолько острый, что может подтолкнуть к решению о разводе.

ВОДОЛЕЙ

Ваш организм достаточно крепок, но существует риск желудочно-кишечных заболеваний, отравлений, пищевой аллергии. А в остальном все достаточно предсказуемо и стабильно. Рассудочное мышление берет верх над чувствами и эмоциями, что позволяет систематизировать текущие процессы и выстраивать логические конструкции. Дружные семейные пары будут целиком поглощены домашней жизнью, детьми, обустройством дома. Многие из представителей знака смогут улучшить жилищные условия.

РЫБЫ

Вы упорно стремитесь к задуманной цели, но не все идет так быстро, как хотелось бы. Запланированные проекты развиваются, но очень медленно, приходится постоянно возвращаться к одним и тем же вопросам, вносить коррективы в свои планы. Несмотря на небольшой застой в делах и снижение прибыли, сейчас лучшее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной деятельности. Склонность к расточительству, необдуманным тратам может привести к проблемам в личных отношениях, неудовлетворенности в любовной сфере.

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