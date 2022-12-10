Что звезды нам пророчат: гороскоп на 12-18 декабря 2022 года

Возможны крупные аварии на дорогах с большим количеством жертв, природные бедствия и катастрофы. Также могут быть серьезные сбои в финансовой системе, потеря ресурсов, денег, имущества из-за непредвиденных ситуаций.

Время любовных драм, ревности, взаимных претензий. Особенно сложный период для людей с тонкой душевной организацией. Гораздо больше людей столкнутся с психологическими проблемами и эмоциональными срывами. Самая сложная неделя декабря, необходимо действовать очень осторожно, беречь свое физическое и психическое здоровье. Нездоровый климат в коллективах негативным образом отражается на выполнении задач, ухудшается качество продукции.

К субботе-воскресенью напряженная психологическая атмосфера немного разряжается, что способствует улучшению самочувствия и решению волнующих вопросов. 17 декабря Меркурий в гармоничном аспекте с ретроградным Ураном благоприятно влияет на интеллектуальную сферу, люди стремятся больше взаимодействовать. Хороший день для активности в социальных сетях, которые имеют большое значение в современном мире. Возможно стечение удачных обстоятельств, неожиданный поворот событий в лучшую сторону.

В течение недели не делайте преждевременных выводов, не торопитесь с решениями, ведь после дня зимнего солнцестояния (21 декабря) многие темы станут неактуальными, т.к. появятся новые приоритеты.

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ОВЕН

Практически любое дело в течение недели покажется вам легко реализуемым, однако не стоит терять голову. Самое важное – это определить, что действительно возможно сделать и какую пользу вам это принесет. После этого начинайте действовать, но обязательно учитывайте то, что внешний энергетический фон очень напряженный и опасный. Помните, что ваши слова будут иметь особый вес для окружающих, поэтому каждое слово необходимо тщательно взвешивать.

ТЕЛЕЦ

Неделя подойдет для самостоятельной работы и будет не очень благоприятна для совместной деятельности. Особенно хорошо вы справитесь с тем, что потребует тщательного анализа, вам удастся не упустить ни одной детали. Будьте осторожны с обещаниями, не берите на себя невыполнимых обязательств. Если вы по каким-либо причинам не сдержите слово, данное другим людям в течение недели, то это может дорого стоить в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь проявить осторожность в решении финансовых вопросов, благодаря этому позже вы не раз поблагодарите себя за это. Имеет смысл сосредоточиться на собственной карьере. Неделя обещает много возможностей для развития, особенно продуктивной окажется для творческих личностей. Следуйте своим ощущениям, ваша интуиция на пике, так что не отказывайте себе в удовольствии произвести впечатление на окружающих.

РАК

Весьма вероятны приятные новости, связанные с вашей деятельностью - от завершения сложного проекта до неожиданного появления дополнительного источника доходов. Взвешивайте каждое слово! Будьте абсолютно уверены в том, что говорите и давайте лишь те обещания, которые сможете сдержать. Имейте в виду, что ваши близкие внимательно к вам прислушиваются и будут помнить все, что вами было сказано и тем более обещано.

ЛЕВ

Ваша репутация под угрозой! Не вступайте в конфликты с другими людьми, особенно в социальных сетях, лучше будет вообще отложить гаджеты подальше. В финансовой сфере можно довериться своей интуиции. Если в последнее время накопилось много вопросов, не имеющих однозначного ответа, то сейчас стоит ненадолго позабыть о логике и принимать решения, которые вам подсказывает ваше подсознание. Действуйте, но избегайте попадания в опасные обстоятельства.

ДЕВА

Возникает желание бороться за свое счастье и демонстрировать этому миру все свои таланты разом. Будьте бдительны, ведь негативная сторона этого аспекта подвигает не только к движению вперед, но и к агрессии со стороны окружающих. Прямой путь к цели не будет ни самым длинным, ни самым коротким. Вы столкнетесь с сильнейшим противодействием, если выберете лобовое решение спорных вопросов. А вот гибкость, дипломатия и немного хитрости принесут хорошие плоды.

ВЕСЫ

В течение недели не исключены недомолвки и разногласия с близкими людьми. У вас могут возникнуть сложности в общении с партнерами, сотрудниками и со всеми, с кем вы прежде отлично ладили. Но ситуация улучшится, если вы пойдете на небольшие уступки и не станете упрямиться. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Высока вероятность, что их слова натолкнут вас на интересные идеи и откроют новые возможности в привычных вещах.

СКОРПИОН

Происходят изменения в финансовой сфере. Это может коснуться как вашей работы, так и других источников заработка. Если вы добросовестно работали, то удача на вашей стороне – вам удастся добиться долгожданного результата. Окружающие удивляются вашему возросшему самообладанию и упорству, готовы следовать вашему примеру. Если у вас все рушится – это знак, что вы сбились с верного пути, но в течение недели сможете все исправить.

СТРЕЛЕЦ

Будьте в центре – вы в условиях, при которых могут проявиться ваши лучшие качества и обаяние. Если вы устаете от внимания других людей в течение дня, лучший способ отвлечься и восстановить силы – устроить энергетическую чистку вашего дома и просто навести порядок. Сконцентрироваться можно на тех уголках жилища, до которых вам обычно нет дела. Приведите свои финансы в порядок и начните откладывать хоть какую-то сумму.

КОЗЕРОГ

Приготовьтесь снять розовые очки и отказаться от иллюзий в пользу действительности. Если в последние недели вам удавалось тратить больше, чем вы привыкли зарабатывать, пришло время пересмотреть свои отношения с деньгами. Вы почувствуете себя стратегом, который должен пошагово расписать план достижения целей. В течение недели постарайтесь все наметить и обдумать. Старайтесь не хвататься за все и сразу, а решать задачи постепенно.

ВОДОЛЕЙ

Не пытайтесь менять установленные правила и приходите на работу вовремя. Звезды ждут от вас четко сформулированных желаний. В течение недели придется заниматься рабочими делами и решать финансовые вопросы, поэтому отнеситесь к происходящему с высокой долей ответственности. Вы можете оказаться перед непростым выбором или столкнетесь со сложной задачей. Если вам удастся найти баланс между голосом разума и эмоциями, у вас получится справиться с любой проблемой.

РЫБЫ

Гораздо сложнее принимать решения, т.к. возникают непредвиденные трудности, в основном в любовной сфере. Постарайтесь отпустить токсичные отношения и заняться вопросами заработка. Вы проходите испытания, при этом у Вселенной нет желания вас обидеть. Сейчас вы становитесь сильнее и сможете продвинуться в решении ряда сложных вопросов. Краткосрочные договоренности, достигнутые в течение недели, принесут значительную прибыль.

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