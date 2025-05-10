Что звезды нам пророчат: гороскоп на 12-18 мая 2025 года

Гороскоп на 12-18 мая 2025 года / © Associated Press

Реклама

Полнолуние в Скорпионе 12 мая 19:56 (gmt+3) глубоко эмоциональное, очищающее, требует внутренней честности и смелости. Энергия будет мощной, местами бурлящей, и каждому представителю знака Зодиака необходимо ответственно спланировать свои дела. Это поможет разобраться с тем, где лучше притормозить, а где — рвануть вперед.

Майское полнолуние пробуждает глубинные эмоции, секреты и теневые стороны личности. Может возникнуть сильное желание избавиться от всего, что больше не служит развитию. Хорошее время для эмоционального очищения, завершения токсичных взаимоотношений.

13 - 17 мая напряженная конфигурация «тау-квадрат» Юпитера с Лунными Узлами: перекресток судьбы. Это период жизненной развилки для многих людей, испытания честолюбием, верой, целями, а также освобождения от прошлого.

Реклама

Соединение Солнца с Ураном 17 мая принесет сюрпризы и внезапные перемены, добавит энергии перемен и неожиданных событий. Можно ожидать резких поворотов судьбы, внезапных озарений и новых возможностей, особенно в карьере и личных планах.

Напряженные моменты: квадрат Меркурия с Марсом 18 мая способствует возникновению скандалов, резких споров и импульсивных решений. Будь внимательна в переговорах и старайтесь избегать излишней категоричности.

Неделя будет мощной и насыщенной, она подталкивает к внутренним и внешним переменам. Но важно сохранять баланс между активными действиями и эмоциональной стабильностью, чтобы использовать энергии в позитивном ключе.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

Реклама

Овен

Ваша внутренняя сила активизируется, но вместе с ней и стремление к горячим спорам. Полнолуние трогает тему уязвимости, долгов, интимной близости. Хочется действовать резко — но лучше выдержать паузу. Соединение Солнца с Ураном может принести неожиданный финансовый шанс. На выходных держитесь подальше от словесных баталий. Конфликты, возникающие в этот период, могут длиться очень долго. Будьте осторожны в тратах и при общении, особенно с родными и близкими людьми.

Телец

Для вас это неделя разворотов, внезапных озарений, неожиданных событий и желаний вырваться из рутины. Отношения проходят через тест на честность и глубину. Солнце с Ураном в аспекте соединения в вашем знаке, что дает вспышку свободы. Если вы давно мечтали о кардинальных переменах — это отличный период для решительных действий. Однако хорошо обдумайте все, прежде чем разрушить то, что действительно важно. Споры в конце недели могут быть напряженными.

Близнецы

Будьте готовы к сюрпризам, а также к новым возможностям, особенно в сфере социальных взаимоотношений. Но важно взвешивать слова, поскольку они остры и могут ранить. Либо же вас неправильно поймут, что может создать препятствия. Полнолуние подсвечивает здоровье и рабочие процессы. Не игнорируйте сигналы тела. Середина недели даст резкие повороты в подсознании: инсайты, идеи, освобождение от старых установок. Больше тишины и порядка внутри — меньше конфликтов вовне.

Рак

Этот период может принести судьбоносные события, особенно если вы стоите перед выбором. Юпитер расширяет возможности, но требует осознанных решений. Остерегайтесь импульсивности, но не бойтесь перемен — они могут привести к важным поворотам в жизни. Возможны напряженные дискуссии, конфликты, но важно не торопиться с принятием окончательных решений. Энергетический фон вокруг вас достаточно резкий, что может провоцировать недопонимание с другими людьми.

Реклама

Лев

Полнолуние 12 мая раскрывает вашу эмоциональную сторону, особенно в любви и творчестве. Всплывут старые желания и боли — чувствуйте, но не драматизируйте. Тау-квадрат включает тему призвания: где вы, а также где и с кем вы хотите быть. Соединение Солнца с Ураном может принести перемены во взаимоотношениях с друзьями и единомышленниками. Переговоры, с высокой долей вероятности, могут перерасти в ненужные споры. К концу недели лучше избегать обсуждений, связанных с деньгами.

Дева

Информационный поток усиливается. Вы жонглируете словами, планами, встречами — и легко перегружаетесь. Главное, не пытайтесь доказать правоту любой ценой. Полнолуние в Скорпионе просит больше осознанности в диалогах, глубокому пониманию вопроса и выявлению «подводных камней». Середина недели принесет прорыв в мировоззрении, а выходные потребуют спокойствия: не спорьте из-за мелочей. Возможно, пришло время навести порядок в личном пространстве и в сфере любовных взаимоотношений.

Весы

Неделя очень яркая и запоминающаяся. Финансовые и ценностные темы — в центре внимания. Полнолуние 12 мая потребует баланса между «брать» и «отдавать». Это время неожиданных поворотов в социальной жизни, предложений, идей. Принимайте перемены, но будьте осмотрительны в словах и решениях. Ваш потенциал сейчас велик, но важно не действовать импульсивно. Старайтесь не оказаться заложником амбиций — вы все успеете, если будете двигаться в естественном темпе.

Скорпион

Ваша Луна! Полнолуние в Скорпионе приносит всплеск чувств, озарений, но и некоторых кризисов. Это момент, когда вы можете сказать себе или партнеру: «я больше не могу так». Тау-квадрат заставит сделать окончательный выбор между прошлым и будущим. Неожиданные повороты в отношениях возможны и в лучшую сторону, но важно очень постараться и быть честным. Не спорьте в выходные — берегитесь конфликтов из-за разных мнений и убеждений. Сохраняйте границы и берегите ресурсы — личные и материальные.

Реклама

Стрелец

Неделя активизирует духовные поиски. Полнолуние может вскрыть внутреннюю усталость, обострить психологические темы. Но именно в тишине приходит истина. Юпитер — ваш управитель, в напряженной конфигурации «тау-квадрат» может изменить подход к деньгам или профессиональной деятельности. Конфликты с партнерами возникают при обсуждении долгов или обязанностей. В какой-то момент может прийти осознание, что пришло время ставить точки в партнерских отношениях. Но это освобождение, а не конец.

Козерог

Неожиданные перемены в работе и режиме дня может привести к семейным проблемам. А если романтические отношения завязались недавно, то и вовсе велика вероятность расставания. Полнолуние дает проверку: кто идет с вами, а кто — нет. Напряжение в общении с руководством или старшими по возрасту коллегами очень утомляет. Если есть возможность — возьмите отпуск на неделю. Ваши родители, дети, супруг/супруга, очень ждут вашего внимания — будьте мягче и не пренебрегайте душевными контактами с близкими.

Водолей

Вы в фокусе внимания, даже если и не особо стремитесь к этому. Полнолуние активизирует карьеру и статус: может быть решающая беседа, резкий поворот в профессиональной сфере. Перемены возможны и в деловом пространстве, и в семье или романтических взаимоотношениях. Постарайтесь услышать то, что говорит вам внутренний голос. Измените то, что давно просится преобразиться, но учитывайте возможную реакцию других людей. В выходные — меньше давления, особенно на партнеров.

Рыбы

В центре — друзья, планы, будущее. Верьте в себя, но без команды вам будет сложно. Расширяйте горизонты, но не забывайте слушать, а не только говорить о своих проблемах. Ваша интуиция — как компас. Однако необходимо иной взгляд на ситуацию. Полнолуние 12 мая может стать катализатором к размышлениям и даст вспышку истины. Скорее всего, вы найдете ответы на многие вопросы. Новые знакомства полезны — они позволят расширить горизонты и выйти за пределы привычного пространства.

Реклама