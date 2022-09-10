Что звезды нам пророчат: гороскоп на 12-18 сентября 2022 года

Неделя убывающей Луны – время завершать дела. Главное – не торопиться, ведь начался период ретроградного Меркурия. Планета призывает глубоко анализировать ситуации, оставлять для себя запас по времени, если планируете поездку, а также быть готовым к разному повороту событий. Внутренняя жизнь выходит на первый план – хорошее время пообщаться с родственниками, обсудить с родными и близкими давно волнующие вопросы.

Пятница и суббота – напряженные дни, желательно свести к минимуму контакты с партнерами, особенно по денежным и материальным вопросам. Лучше на это время ничего серьезного не планировать, а заняться семейными делами, заготовками на зиму, бытовыми вопросами. Различные расчеты, планирование и проекты, с высокой долей вероятности, придется в скором времени переделать. Будьте очень осторожны на дорогах, избегайте риска.

Светлый и гармоничный день – воскресенье 18 сентября. К концу недели большинство проблем должно решиться, если действовали в соответствии с планетарными энергиями. Прежде всего, ретроградный Меркурий может быть даже полезным, т.к. позволяет увидеть истинные причины происходящего. Просто нужно снизить скорость во всем и медленно, но уверенно двигаться вперед. Хороший день для того, чтобы возобновить отношения, напомнить о себе старым коллегам и давним партнерам.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя приносит вам много благоприятных возможностей и приятных моментов. Прошлое упорно входит в вашу жизнь, в основном, только с положительной стороны. Активизация социальных взаимоотношений в течение недели, имеет большое значение для успеха в финансовой сфере. Не торопитесь принимать решения, рассматривайте разные варианты развития событий, даже если уверены в партнерах и коллегах. Окружающие люди могут заметить, что вы стали более эмоциональны, что не самым лучшим образом отражается на деловой сфере.

ТЕЛЕЦ

Период приятного общения и конструктивного обмена мнениями. Руководствуясь идеями рациональности и баланса, вы можете формировать развитие процессов нужным образом. Несмотря на то, что партнеры готовы к вам прислушиваться и поддерживают вас, цените умных собеседников и высказывайте одобрение в их адрес. Обостренное чувство справедливости, стремлением быть честным и ваш утонченный вкус, поможет вам занять лидерские позиции. Имея социальный успех, не забывайте уделять время своей семье, романтическому партнеру.

БЛИЗНЕЦЫ

Спокойная неделя. Стремясь к идеалу и гармонии, несколько оторваны от реальности в своих суждениях. Течение жизни несколько замедляется, но зато у вас появляется возможность отдохнуть, насладиться общением с приятными людьми, отвлечься от проблем. Усиливается личное обаяние и физическая привлекательность, что помогает продвигать свои интересы. Деловые или дружеские отношения, могут легко преобразоваться в любовные. Следите за тем, кому и что говорите, т.к. вы находитесь в центре внимания.

РАК

Неделя благоприятна для решения жилищных вопросов, серьезных разговоров с детьми, супругом. Будьте готовы к тому, что члены семьи вас будут удивлять. Ваше настроение и психологический комфорт зависят от окружающих вас людей. Не обязательно будут только положительные эмоции, но, во всяком случае, одиночество для вас сейчас противопоказано. Даже если возникают сложности и ваша точка зрения отличается от мнения большинства, к концу недели удастся найти взаимопонимание и достичь желаемых результатов.

ЛЕВ

Партнеры и коллеги из прошлого и другие союзники, могут быть для вас очень полезными, но вы также старайтесь предложить что-то взамен. Неделя очень важная для вас, позже вы будете впечатлены ее результатами. Сейчас не время идти напролом, необходимо действовать обходными путями, издалека. Романтика станет основной частью вашей жизни, поможет решить материальные трудности. Хорошее время для разговоров с руководством об улучшении условий труда, если вы работаете уже давно.

ДЕВА

Некоторая зацикленность на личных проблемах может препятствовать решению вопросов, касающихся работы, зарубежья, финансов. Позаботьтесь о своей репутации, демонстрируйте обществу только свои лучшие качества и ваши твердые принципы. Не стоит думать, что весь мир против вас – скорее всего, причиной неприятностей может стать ваша рассеянность и мрачное настроение. Если совсем не хочется публичности, займитесь самостоятельной деятельностью – сейчас такой подход к делам наиболее эффективен.

ВЕСЫ

Время получения результатов, подарков и вознаграждений за ранее проделанную работу. Вы приобретаете особый шарм и обаяние, становитесь даже внешне более привлекательными, что помогает добиваться своего, как в сфере личных, так и деловых взаимоотношений. Возрастает ваша социальная ответственность, возможно именно в течение этой недели руководство примет решение о вашем повышении. К концу недели старайтесь избегать любых поездок и новых знакомств, т.к. они вряд ли окажутся полезными.

СКОРПИОН

Следует соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Не время вкладывать деньги, особенно в новые проекты и завязывать новые партнерские отношения. Любые попытки ускорить процессы приведут лишь к еще большим препятствиям. Если есть возможность – отдохните, все равно большинство запланированных дел останутся на той же стадии развития. Чуть позже вы наверстаете упущенное рабочее время и будете впечатлены результатами, если сейчас накопите физические и психические ресурсы.

СТРЕЛЕЦ

Существующие романтические отношения, несмотря на кажущуюся гармонию, могут принести разочарование. Случайная встреча с бывшим партнером может перевернуть жизнь с ног на голову и наоборот. Сфера отношений претерпевает серьезные изменения, но при этом, выявляются все проблемы, препятствующие обретению счастья. Не стоит умалчивать о проблемах, т.к. сейчас прекрасная возможность определиться и понять, стоит ли вместе идти дальше. Не исключено, что пора поставить точку в некоторых отношениях, в том числе и деловых.

КОЗЕРОГ

Возникновение неожиданных препятствий и производственных сложностей, может привести к глубокой депрессии, если рядом не окажется родных и любящих людей. Отдайте предпочтение общению с детьми и родителями – ваша энергия и слова подтолкнет их к переосмыслению жизни. Сейчас не время для получения видимых результатов в социальной сфере, но период благоприятен для наведения порядка во внутренней жизни. Хорошее время для того, чтобы вернуться к давним проектам и незавершенным работам.

ВОДОЛЕЙ

Период борьбы с конкурентами, особенно с представителями противоположного пола. Постарайтесь найти компромисс по спорным вопросам и не вступайте в конфликты. Если есть что скрывать – все становится видимым для других людей. Всплывает на поверхность даже самый невинный флирт или жест – это может спровоцировать агрессивную реакцию и сумасшедшую ревность супруга или настоящего романтического партнера. Слишком большая активность в деловой сфере, может стать причиной затяжного хаоса.

РЫБЫ

Присутствует ощущение, что люди движутся в противоположную сторону и совершенно вас не замечают. Не очень благоприятный период для поиска работы и сотрудничества. Сейчас, лучше всего, заниматься в делами в одиночку или вернуться к творческой деятельности. Любовные дела запутываются, проблемы в отношениях становятся очевидны, поэтому приходится их решать. Возможна потеря денег или покупка ненужных вещей. Хорошее время для того, чтобы произвести необходимые трансформации в вашем окружении, избавиться от токсичных связей.

Читайте также: