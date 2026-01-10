Что звезды нам пророчат: гороскоп на 12-18 января 2026 года

Гороскоп на 12-18 января 2026 года / © Associated Press

12-14 января: расширение горизонтов и столкновение идей.

Неделя начинается с оппозиции Меркурия и ретроградного Юпитера — аспект, который заставляет увидеть больше, чем привычные рамки. Это дни, когда информация приходит в избытке, а внутренний диалог сталкивается с внешними обстоятельствами. Многие люди чувствуют, что прежние убеждения требуют пересмотра.

15 января: гармония перемен

Венера формирует гармоничную конфигурацию с Сатурном и ретроградным Ураном, соединяя стабильность и обновление. Это момент, когда перемены ощущаются не как стресс, а как естественный шаг вперёд. Сатурн даёт форму, Уран — вдохновение, Венера — мягкость. Идеальный день для выстраивания новых правил в отношениях, финансах, творчестве.

16-17 января: интуиция становится главным навигатором

Венера образует секстиль с Нептуном, и энергия становится тонкой, вдохновляющей, почти музыкальной. Это время, когда сердце слышит больше, чем разум, а интуиция подсказывает то, что логика пока не может объяснить.

17 января Солнце повторяет «бисекстиль» Венеры — снова соединяя Сатурн и Уран, но уже через солнечную волю. Многие осознают понимаешь, что готовы к новому этапу, и видят, как его выстроить.

С переходом Венеры в Водолей 17 января в 14:44 (gmt+2) настроение меняется почти мгновенно. От эмоциональности — к интеллектуальности, от личного — к коллективному, от привычного — к эксперименту. Транзит приносит новые идеи, общение с друзьями и единомышленниками, новые форматы взаимодействия.

18 января: определяем вектор действия

Новолуние в Водолее 18 января Водолее в 21:52 по киевскому времени открывает окно возможностей. Пространство словно выравнивается, позволяя увидеть будущее чище и дальше, чем обычно. Это точка внутреннего обновления, когда мы чувствуем, что прежние ограничения больше не работают, а новые идеи уже стучатся в дверь.

В этот же день Марс соединяется с Меркурием в Козероге, придавая всем этим тонким процессам силу. Мысли обретают форму, решения — структуру, а намерения — реальную опору.

ОВЕН

Неделя приносит вам ясность в делах, где раньше было много сомнений. Вдохновение встречается с волей, а планы — с возможностью воплощения. Вы начинаете видеть, что именно стоит ваших усилий, а что можно отпустить. Финансовая сфера приносит удовлетворение. В отношениях появляется больше искренности, а в работе — больше структуры. К концу недели вы почувствуете прилив энергии и желание действовать смелее.

ТЕЛЕЦ

Вы входите в период, когда внутренние желания начинают совпадать с внешними возможностями. Все самые важные дела важно успеть сделать в течение недели. Обстоятельства помогает вам навести порядок в финансах, пересмотреть приоритеты и укрепить чувство стабильности. В личной жизни возможны приятные сюрпризы и тёплые разговоры. Все сложности и недопонимания с детьми именно сейчас можно устранить.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя словно поднимает вас на новый уровень внутренней ясности. Вы начинаете лучше понимать свои истинные потребности, и ваш личный вектор становится чётче и увереннее. То, что ещё недавно, казалось, разрозненными мыслями, теперь складывается в понятный маршрут, по которому вы готовы двигаться осознанно и спокойно. В общении появляется лёгкость — люди откликаются быстрее, а любые недопонимания растворяются сами собой.

РАК

В семейных отношениях наступает гармония, поэтому появляется желание проявить себя и в социальной сфере. Вы можете увидеть нестандартное решение там, где раньше был тупик, или почувствовать, что готовы попробовать себя в другом формате. Ваше мышление становится гибче, а энергия — более собранной. Это благоприятное время для переговоров, обсуждений, обмена идеями — ваши слова звучат убедительно и вдохновляюще.

ЛЕВ

Неделя приносит свежие мысли и новые подходы. Вы почувствуете, что растёте — мягко, естественно и в нужном направлении. Ближе к выходным усиливается тяга к обучению, расширению кругозора, творческим экспериментам. Может появиться желание начать курс, вернуться к старому проекту или попробовать себя в том, что давно привлекало, но откладывалось. Это время, когда вдохновение приходит легко, а идеи обретают форму.

ДЕВА

Вы находите нужную информацию, на ваши просьбы люди откликаются быстрее, споры и ссоры остаются в прошлом. Можете увидеть нестандартное решение там, где раньше был тупик, или почувствовать, что готовы попробовать себя в другом формате. На выходных приходит ощущение, что пора завершить старые истории и открыть пространство для нового. Неделя помогает мягко отпустить то, что давно тянуло назад.

ВЕСЫ

Неделя приносит обновление в сфере общения и партнёрства, появляется вдохновение и желание планировать свое будущее. В личных и деловых отношениях возможны важные разговоры, которые принесут облегчение. Вас ждут встречи с интересными людей или вы по‑новому посмотрите на тех, кто уже рядом. В работе открываются возможности для сотрудничества. К концу недели вы почувствуете внутренний подъём и ясность.

СКОРПИОН

Неделя приносит вдохновение, лёгкость и ощущение внутреннего обновления. Вы входите в продуктивный период, когда многое начинает складываться в чёткую систему, становитесь смелее в выражении своих желаний и идей. При этом появляется время навести порядок в делах, укрепить профессиональные позиции и почувствовать уверенность в своих решениях. В личной жизни — спокойствие и поддержка, и, возможно, новый этап.

СТРЕЛЕЦ

Это время погружения в глубокий внутренний процесс, который помогает вам разобраться в чувствах и мотивациях. Неделя подходит для уединения, восстановления и честных разговоров с родными и близкими людьми. В семье возможны важные решения, которые принесут долгожданную ясность. Возможно, вопросы касаются переезда или купли-продажи жилья. В отношениях появляется больше тепла, а в творчестве — больше свободы.

КОЗЕРОГ

Неделя активизирует общение, встречи, переписки. Социальная жизнь занимает много времени. Вы можете получить важную информацию или предложение, которое откроет новые перспективы. В отношениях с коллегами и деловыми партнерами — взаимопонимание. К выходным появится определенность в профессиональной сфере, желание строить долгосрочные планы, возможность приобрести именно то, что давно хотели.

ВОДОЛЕЙ

Неделя приносит мощный импульс обновления. Это время, когда важно слушать себя и не бояться смелых решений. Вы чувствуете прилив энергии, вдохновения и желание начать что‑то новое. Подходящее время для того, чтобы укреплять свои позиции и двигаться вперёд более уверенно. Используйте возможность разобраться с финансовыми вопросами, навести порядок в делах и сделать шаг к стабильности.

РЫБЫ

События складываются так, будто кто‑то аккуратно переставляет акценты в вашей жизни, освобождая место для нового. Пришло время закладывать намерения, связанные с будущим, технологиями, творчеством, сообществами, новыми проектами. Так середина января становится временем, когда разум, чувства, интуиция и действие выстраиваются в единую линию. Всё, что происходит в эти дни, словно подготавливает почву для нового цикла.