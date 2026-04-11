Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 апреля 2026 года

Гороскоп на 13-19 апреля 2026 года / © Associated Press

Уже 14 апреля Меркурий формирует секстиль с Ураном, и пространство реагирует ускорением: новости приходят быстрее, решения принимаются на ходу, а неожиданные повороты становятся частью повседневности, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Утром 15 апреля Меркурий входит в знак Овна, и тон коммуникаций меняется мгновенно. Под влиянием этого транзита коммуникации переходят в более жёсткий и быстрый режим, а обсуждения сокращаются до самого необходимого.

Возрастает стремление действовать сразу, не откладывая, и это создаёт ощущение, что сама реальность подталкивает к шагам, которые раньше казались преждевременными. В воздухе появляется ощущение спешки, но вместе с ним — ясность, которая помогает увидеть главное.

16 апреля Марс образует секстиль с Плутоном, и под поверхностью начинает работать мощная трансформационная энергия. Это аспект, который усиливает волю, концентрацию и способность влиять на обстоятельства. Он поднимает темы контроля, силы, скрытых процессов и стратегических решений. На фоне движения Марса по Овну этот день может стать точкой, где многое решается быстрее, чем планировалось, а события приобретают глубину и вес.

17 апреля в 14:52 (gmt+3) происходит новолуние в Овне — кульминация огненной недели. Оно формируется на фоне соединения Меркурия с Нептуном, и это создаёт редкое сочетание: с одной стороны, импульс к началу, к действию, к запуску нового цикла; с другой — туманность, символизм, тонкие сигналы, которые сложно интерпретировать однозначно. Это новолуние словно открывает дверь, но не показывает, что за ней — предлагая идти вперёд, опираясь не только на факты, но и на интуитивное ощущение направления.

19 апреля Сатурн соединяется с Марсом, и неделя завершается мощным, тяжёлым аккордом. Это аспект, который сжимает пространство, концентрирует энергию и делает любые процессы более серьёзными и требовательными. Он может проявляться как давление обстоятельств, необходимость принимать ответственные решения или столкновение с ограничениями, которые нельзя обойти. Но одновременно это момент, когда усилия дают результат, а действия приобретают структуру и форму.

ОВЕН

Центральная тема недели — активное развитие контактов с партнёрами из других городов и стран. Возможны поездки, личные встречи и напряжённые переговоры. Основное внимание будет сосредоточено на финансовых вопросах: распределении ресурсов, обязательствах или возврате долгов. Разногласия не исключены, однако в итоге стороны смогут прийти к взаимоприемлемому решению. У многих продолжаются процессы, связанные с недвижимостью, и в целом они развиваются успешно и приносят выгоду.

ТЕЛЕЦ

Руководители и предприниматели могут рассчитывать на поддержку команды, а наёмные сотрудники — на помощь коллег. Это позволит справиться с задачами более эффективно. Тем, кто сталкивался с юридическими сложностями или вниманием со стороны проверяющих органов, удастся частично урегулировать ситуацию и снизить напряжение. Служащим предстоит высокий объём работы. Особое внимание стоит уделить документам и деталям, а также быть осторожнее в командировках, вероятность которых в этом месяце повышена.

БЛИЗНЕЦЫ

Финансовая тема выходит на первый план. Усилия, направленные на решение денежных вопросов, принесут конкретный результат. Также возможен возврат ранее выданных средств. Личная жизнь будет связана с активным общением с родственниками. Возможны встречи с близкими, живущими в других городах или странах. При этом не исключены определённые сложности, особенно если есть взаимные обязательства — как материальные, так и эмоциональные. Однако эти вопросы со временем удастся урегулировать.

РАК

Неделя располагает к активным действиям: рабочие процессы движутся уверенно, серьёзных преград почти не возникает. Возможны встречи с человеком из прошлого, а также переоценка текущих отношений. При этом полностью избежать сложностей не удастся. Некоторые напряжённые моменты могут возникнуть во взаимодействии с партнёрами, однако они не станут критичными. У вас достаточно аргументов, документов и фактов, чтобы отстоять свою позицию и успешно урегулировать спорные вопросы.

ЛЕВ

В романтической сфере наступает период определённости. Может стать ясно, что существующая связь имеет потенциал для серьёзного продолжения. В центре внимания остаются вопросы, связанные с недвижимостью, причём нередко — в другом городе или стране. Возможны шаги по расширению бизнеса, включая приобретение новых активов. Поездки окажутся продуктивными: они помогут не только продвинуть дела, но и укрепить связи с коллегами из других регионов или стран. Для наёмных сотрудников актуализируются новые профессиональные планы.

ДЕВА

Финансовая ситуация остаётся стабильной, без резких скачков. Доходы и расходы находятся в равновесии. Речь может идти о смене работы или расширении обязанностей на текущем месте. Реализация этих идей потребует времени, поэтому сейчас важно подготовиться к предстоящим изменениям. При этом в перспективе открываются более интересные возможности для роста доходов. В ближайшие месяцы может сформироваться благоприятная тенденция, способная существенно улучшить материальное положение.

ВЕСЫ

Личная жизнь развивается по разным сценариям. Пары, находящиеся в конфликте, могут вновь столкнуться с вопросами раздела имущества, прежде всего жилья. Если самостоятельно договориться не удаётся, значимую роль в урегулировании ситуации могут сыграть родственники. Стабильные союзы, напротив, объединяются для решения общих задач, связанных с недвижимостью. Возможны покупки жилья вдали от привычного места проживания. Поддержка детей или близких поможет быстрее прийти к согласию.

СКОРПИОН

Неделя окажется насыщенной в профессиональном плане, однако путь к результату будет не самым простым. Тем, кто планирует запуск бизнеса в другом городе или стране, придётся столкнуться с рядом препятствий. Возможны разногласия с партнёрами издалека или организационные сложности. Эти факторы не отменят намеченные планы, но потребуют дополнительных усилий и времени. В романтических отношениях сохраняется спокойствие и устойчивость.

СТРЕЛЕЦ

Дополнительную опору могут дать родители или старшие члены семьи — как морально, так и материально. При этом у вас есть сильный ресурс для преодоления трудностей — уверенность, внутренняя собранность и поддержка со стороны союзников. Помощь коллег, настроенных доброжелательно, позволит быстрее справиться с возникающими задачами и направить ситуацию в нужное русло. Возможна ситуация, при которой объём работы значительно увеличивается, а финансовая отдача пока остаётся умеренной.

КОЗЕРОГ

Неделя напряжённая и одновременно результативная — возможен серьёзный прорыв в делах. Тем, кто стремится сменить работу или укрепить позиции на текущем месте, период также даёт шанс добиться желаемого. Текущие усилия заложат основу для будущих доходов. Личная жизнь будет не менее насыщенной, чем профессиональная. Влияние родных особенно заметно и благоприятно. Семейные представители знака порадуются успехам детей, возможны встречи или поездки к ним, особенно если они живут в другом городе или стране.

ВОДОЛЕЙ

В романтической сфере усиливается эмоциональная вовлечённость. Возможен как новый роман, так и углубление уже существующих отношений. Период благоприятен для открытого выражения чувств и сближения. Энергетический уровень может быть несколько снижен, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Им стоит заранее позаботиться о профилактике и отдыхе. Молодым и физически крепким достаточно придерживаться умеренности и поддерживать здоровый образ жизни.

РЫБЫ

Неделя благоприятна для профессиональной деятельности и деловых задач. Многие смогут провести важные переговоры, касающиеся инвестиций или финансового участия в проектах. Хотя обсуждения могут затянуться, итог окажется положительным. Контакты с коллегами и партнёрами из других городов и стран развиваются весьма успешно. Возможна прибыль от ранее начатых проектов, получение средств на новые начинания, повышение заработной платы или премии. В поездках стоит соблюдать осторожность и быть внимательнее за рулём.