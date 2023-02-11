Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 февраля 2023 года

На этой неделе традиционный праздник всех влюбленных – День святого Валентина 14 февраля, но энергетический фон этого дня очень сложный. Риск оказаться отвергнутым и непонятым очень велик: если не уверены в чувствах партнера, не стоит проявлять явные знаки внимания, лучше создать атмосферу тайны до более подходящего периода.

15 февраля – гармоничный день, складываются благоприятные внешние обстоятельства для романтических встреч, общения с близкими людьми, творческой деятельности. Если хотите улучшить отношения с дорогим вам человеком, используйте потенциал этого дня.

16 февраля – подходящий день для профессиональной сферы, продвижения своих интересов, принятия важных, смелых шагов, необходимых для успеха в карьере.

17 и 18 февраля можно успешно решить юридические вопросы, поговорить с партнерами о дальнейших планах, отправиться в поездку или дальнее путешествие. Также подходящее время для проведения или посещения обучающих мероприятий, поиска информации, встреч с высокопоставленными людьми, сделок купли-продажи.

19 февраля в 00:35 по киевскому времени Солнце входит в знак Рыб, в этот день Венера и Плутон в гармоничном аспекте – хороший день для крупных покупок, составления финансового плана, решения материальных вопросов, нахождения компромисса в отношениях. День перед новолунием является очень важным, энергетически сильным, поэтому события этого дня окажут огромное влияние на лунный месяц, который начнется 20 февраля.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Несмотря на небольшой застой в делах, начавшийся в конце прошлого года, сейчас лучшее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной деятельности и продвинуться по карьерной лестнице. В бизнесе сейчас лучшее время, чтобы расширяться, искать серьезных инвесторов. Ваши начинания поддержат влиятельные знакомые, которые помогут решить все неприятности с документами. Внимательно отнеситесь к коллегам, поскольку в коллективе могут начаться интриги и прочие нездоровые брожения.

ТЕЛЕЦ

Делайте только то, что вам по душе, - эта правильная стратегия неизбежно приведет к успеху! В финансовом отношении месяц можно назвать в какой-то степени противоречивым. Деньги непременно появятся, но и расходов не избежать. Энергия в ваших отношениях будет гармоничной, и вы сможете увидеть новые перспективы совместного будущего. И только пары, которые уже давно вместе, почувствуют небольшое охлаждение. Освежить любовь с партнером помогут совместно проведенное время, интересные путешествия.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот период вам придется разобраться, почему же периодически с вами конфликтуют окружающие, и нет ли в этом вашей вины. Кто-то из конкурентов может вносить разлад в достижении производственных целей или препятствовать развитию вашего бизнеса. Уровень доходов сейчас полностью зависит от вашей личной активности и упорства. Одиноким представителям знака звезды сулят волнительное знакомство с уникальным человеком, который не станет постоянным спутником, но вдохновит на новые свершения.

РАК

Непростые вопросы, связанные с близкими родственниками, можно считать почти разрешенными. Влюбленным придется непросто: чувства подвергнутся испытаниям. Предстоит разобраться в старых обидах и наконец-то докопаться до причины проблем. У вас все получится, однако во всех личных делах старайтесь быть деликатнее. Романтичный ужин усилит чувства и даст повод для откровенных признаний. Не лишним будет устроить себе небольшой отдых или отправиться в небольшую поездку, чтобы разгрузить нервную систему.

ЛЕВ

Казалось бы, многое преодолено, но сейчас придется вновь возвращаться к прежним вопросам и решать сложные задачи. Помимо этого, возможны и неожиданные проверки госорганов, что затормозит далеко идущие планы, но не отменит их совсем. Не бойтесь рисковать – звезды на вашей стороне. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается частной торговлей, экспортом или грузовыми перевозками. Бизнесмены, сотрудничающие с иностранными партнерами, получат хорошую прибыль и смогут заложить фундамент для крупных проектов.

ДЕВА

Объем денежных поступлений увеличится, что напрямую связано с вашими усилиями, приложенными в январе. Также вероятны и крупные расходы, но финансовый баланс в результате окажется положительным. Возможны проблемы с налоговой, административными органами, но если у вас все в порядке с документами, то и бояться не стоит. Молодые специалисты получат высокую оценку своего труда и повышение или отправятся на дополнительное обучение, другие получат выгодное предложение с продвижением в должности.

ВЕСЫ

Конкуренты могут доставить неприятности. Берегите свои ресурсы, не реагируйте на провокации. Если вы совсем запустили здоровье, пришло время заняться его укреплением. Людям в солидном возрасте в этот период стоит воздержаться от переохлаждения. В любовных делах не все будет складываться идеально. В существующих отношениях выявятся проблемы, которые требуют немедленного разрешения. Назрела потребность в откровенном разговоре, постарайтесь быть объективными и понять чувства партнера.

СКОРПИОН

Накопившиеся взаимные обиды и претензии могут поставить под угрозу ваш брачный союз или партнерские связи, поэтому стоит сделать паузу и хорошенько обдумать дальнейшие перспективы ваших взаимоотношений. За 2022 год жизнь вас значительно потрепала, особенно в социальной сфере и профессиональной деятельности. Однако бег с препятствиями, похоже, закончился. Во всяком случае, трясти будет заметно меньше, и вы это поймете уже в течение этой недели. Денежные средства будут поступать стабильно и даже с небольшим бонусом.

СТРЕЛЕЦ

В работе у вас наступает сложный и в то же время перспективный период. Кадровые перестановки, множество изменений в условиях труда, изменчивость настроения руководства – все это будет отнимать ваше спокойствие. Но постарайтесь на все смотреть по-философски и извлечь выгоду от предстоящих перемен. Вместо заявления на уход предложите свой план развития организации, конструктивные решения проблем. Вашу инициативу обязательно отметят. Бизнесменам понадобится помощь высокопоставленных лиц.

КОЗЕРОГ

Личная жизнь может оказаться менее значимой, нежели работа. Прислушайтесь к советам опытных людей, поговорите с родителями на серьезные темы. Аккуратнее подписывайте документы – юридическая неграмотность может проделать брешь в кармане. Наемные сотрудники крупных компаний сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить повышение по службе. Те, кто давно в поисках работы, сможет найти перспективное место, однако не соглашайтесь на низкооплачиваемую должность.

ВОДОЛЕЙ

Вы хорошо потрудились и заслужили хороший отдых и дорогие подарки. Все ваши запланированные покупки осуществятся. Благоприятные дни для заработка, прибыли и возврата долгов. Однако, если ваши основные интересы сосредоточены на семье или на романтических связях, учтите, что могут всплыть неприятные тайны, которые осложнят отношения с партнером. Это касается и супругов, и влюбленных, поэтому берегите свои тылы. Семейным представителям знака не придется страдать от скуки: бытовые хлопоты и заботы о детях поглотят так, что вы забудете про всякую романтику.

РЫБЫ

Здоровье немного ослабнет из-за общего снижения иммунитета. Возможны перемены в быту, вынужденная смена режима работы. Высокий риск инфекций и вирусов предостерегает от посещения общественных мест. В этот период предприниматели вновь столкнутся с проблемами, возникнут задержки в поставках и взаиморасчетах. В личных отношениях наступает усталость и это значительно снизит градус чувств, но катастрофой все же не станет. Возможно, обе стороны одумаются и, как говорится, "поймут и простят".

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