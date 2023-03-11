Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 марта 2023 года

Неделя перед Весенним равноденствием – последняя, перед новым астрологическим годом. Внешнее напряжение во всем мире растет, военная ситуация накаляется и, в то же время, многое проясняется.

Борьба за власть и влияние на течение мировых процессов приобретает очень агрессивный характер, но это продолжится не очень долго. С 21 марта ситуация поменяется кардинально – апрель и май 2023 года закроют многие темы предыдущих нескольких лет.

Немного снижает градус напряжения ингрессия Венеры в знак Тельца с 17 марта, где планета имеет статус управления. С этого дня и до конца недели – время относительной стабильности, по сравнению с предыдущими днями (понедельник – четверг). Постарайтесь оставить все самые решения на следующую неделю! И, главное – не стоит поддаваться сомнениям – в скором времени произойдут кардинальные перемены решительно в лучшую сторону.

19 марта – последний день старого астрологического года и это поможет установить равновесие ко всему происходящему, оставить тревоги в прошлом. В 06:24 по киевскому времени – ингрессия Меркурия в знак Овна, а Солнце войдет в этот знак Зодиака – 20 марта в 23:24 по киевскому времени. С этого момента начнется астрономическая весна и новый цикл – астрологический год.

Неделя с 13 по 19 марта 2023 похожа на генеральную репетицию перед премьерой, то есть перед мощным скачком вперед. Сохраняйте активность и жизнерадостность! Позитивные события не заставят себя долго ждать!

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Возможны договоренности с кем‑то из друзей или с людьми, занимающими важное положение в обществе. Речь пойдет о повышении в должности или о значительном расширении полномочий. На рабочем месте усилится конкурентная борьба и коварные интриги коллег. Сдерживайте свои эмоции и тщательно выполняйте свои обязанности, чтобы избежать нареканий. Предпринимателям стоит обратить внимание на свой коллектив, среди сотрудников есть ненадежные люди. Займитесь профессиональным обучением своих подчиненных. Проведите тренинги или отправьте некоторых работников на дополнительные курсы.

ТЕЛЕЦ

Похоже, что пришло время получить дополнительную современную профессию, особенно в сфере информационных технологий. Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на выгодные сделки с партнерами из ближайшего окружения, а также коллегами из других городов или стран. В конце недели возможна удачная поездка и заключение перспективных договоренностей. Несмотря на профессиональные успехи, с деньгами все останется на прежнем уровне. Несколько позже ваши усилия обязательно приведут к финансовому прорыву, так что работайте на будущее и верьте в свою удачу.

БЛИЗНЕЦЫ

Отношения в паре могут придти к тупику из-за денежных расходов, вопросов о ремонте или смене жилья. Возможны конфликты на почве бытовых расходов и крупных покупок для дома. Вероятны дорогие покупки для детей. Любовные чувства пока что скованны повседневными заботами. Одинокие, если не будут сидеть дома, вступят в серьезные отношения. И хотя для них в текущем периоде работа превыше всего, в личной жизни ожидаются приятные моменты. В первую очередь это появление нового человека, который может исцелить разбитое сердце. Все произойдет само собой в кругу друзей, коллег или в другой непринужденной обстановке.

РАК

Ваше настроение нестабильно: радость будет сменяться грустью. Кто-то из окружения разочарует или заставит поволноваться. Но это отличное время для напряженной работы. Во второй половине месяца (возможно и в течение этой недели) могут сбыться ваши самые смелые желания. Особенно это касается предпринимателей и самозанятых. Бизнесмены могут рассчитывать на мощную поддержку влиятельных лиц, инвестиционные вливания от состоятельных партнеров. У сотрудников, работающих по найму, неожиданно появляются новые перспективы – многие поменяют работу на место с более комфортными условиями и лучшей оплатой.

ЛЕВ

В этот период будут одолевать давние хронические недуги. Выполняйте ежедневно небольшие физические упражнения, перейдите частично на вегетарианское питание. Финансовая ситуация выровняется. Если вам не хватает денег, подумайте о том, чтобы монетизировать давнее хобби. Многие работники получат прибавку к зарплате. Возможна удачная деловая поездка, укрепление связей с иностранными партнерами. Словом, профессиональная жизнь стабилизируется. Обновление коснется всех сфер вашей деятельности. Разногласия с оппонентами, которые были в прошлом, будут выглядеть вполне преодолимыми.

ДЕВА

Вторая половинка может быть недовольна вашей излишней занятостью, поэтому выделите время на романтический ужин или поездку на природу. Неделя принесет множество хлопот, связанных с семейными делами. Быт и ежедневная рутина отнимают много сил, но вы сможете сохранить чувства. Те пары, которые давно встречаются, захотят стать еще ближе, поэтому примут решение начать жить под одной крышей. У многих представителей вашего знака возобновятся отношения со старыми друзьями и знакомыми. Может прийти помощь от кого‑то из прежних друзей или людей, имеющих влияние. Это справедливо и в отношении юридических проблем.

ВЕСЫ

Ваш организм достаточно крепок, чтобы противостоять хроническим и сезонным заболеваниям. Полноценное питание и отказ от вредных привычек поможет еще больше укрепить работу всех органов и систем. Вам может повезти встретить интересного человека в кругу общих знакомых, и есть вероятность, что он и станет вашей настоящей судьбой. В течение недели вы будете коммуникабельны, обаятельны, и это отразится на личных и деловых связях. Вас везде будут принимать с распростертыми объятиями, и только от вас будет зависеть, где, как и с кем вы предпочтете проводить свое время.

СКОРПИОН

Неделя как нельзя лучше подходит для распутывания самых сложных загадок, тайных интриг и любой аналитической работы. Вы почувствуете прилив сил и сможете решить большинство накопившихся проблем! Сейчас время объединяться с другими людьми, чтобы открыть свой бизнес или запустить проект. Попросите совета у профессионалов, помощь влиятельных друзей станет хорошим подспорьем в бизнесе. На работе будет настоящий завал дел, вас будут раздирать на части. Это непростой период, требующий максимальной концентрации внимания и сил. Возможно, пришло время очистить свой коллектив от тех, кто не готов вас поддержать.

СТРЕЛЕЦ

Обсуждая условия сотрудничества, четко оговаривайте условия и обязательства, подписывайте договор. Безработные смогут найти интересную работу в Интернете, получат поддержку от государства. Начальникам и предпринимателям рекомендуется обратить внимание на подчиненных. И чем скорее это будет сделано, тем крепче окажутся ваши позиции. Помимо личных заработков, можно рассчитывать на прибыль от удачных операций с недвижимостью, поддержку родственников. На основные нужды будет хватать. Если у вас есть хронические заболевания или просто что-то беспокоит, не откладывайте лечение на потом, запишитесь на прием к врачу.

КОЗЕРОГ

Личная жизнь находится под большим напряжением, бурные ссоры не утихают. Существующие отношения требуют максимум внимания и личных трансформаций. Возросшие карьерные амбиции могут серьезно вредить вашей близости с партнером и пониманию. Велика вероятность, что о себе напомнят бывшие романтические партнеры, однако не стоит поддаваться соблазну вернуться в прежние отношения. Скорее всего, проблема, из-за которой вы расстались, никуда не денется. Поездки, запланированные на эту неделю сложатся удачно, если перенесете их на третью декаду марта.

ВОДОЛЕЙ

В течение недели у вас появится хороший шанс воплотить кое-что из задуманного в жизнь. Это тот самый случай, когда желания и возможности совпадают. Пришла пора расширить свой бизнес и увеличить зону своего влияния. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый финансовый уровень. Лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в новые проекты, не заключайте сделки. Для успеха сейчас важно четко планировать и действовать, тщательно обдумывая каждый шаг. Подработка или хобби принесут дополнительную финансовую прибыль. Владельцам своего дела важно рекламировать свой товар и услуги в Интернете.

РЫБЫ

Важные перемены, на которые вы недавно надеялись, могут стартовать именно сейчас. Пусть результат не будет немедленным – главное начать. Во всех делах этой недели вы можете рассчитывать на партнеров по делу – их помощь будет действенной, и не только моральной, но и материальной. С финансами возможны проблемы – их будет катастрофически не хватать, поэтому стоит отказаться от лишних покупок. Возможно увлекательное романтическое увлечение или головокружительный роман, который будет стремительно развиваться. Семейные представители знака будут наслаждаться идиллией и спокойствием в кругу родных. Постарайтесь больше времени проводить с семьей.

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