Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 ноября 2023 года

Неделя похожа на генеральную репетицию перед мощным стартом. Яркая и запоминающаяся, начинается с новолуния в Скорпионе 13 ноября. А новый цикл Марса 18 ноября, также, в знаке Скорпиона, станет отправной точкой очередных этапов активности на всех жизненных уровнях.

Обстоятельства, возникающие в течение недели, потребуют от нас терпения, а еще ответственности и организованности. В течение этого периода перед нами стоит задача не только увидеть свои темные места, но и суметь их проработать, как минимум признать и принять.

Скорпион - это знак трансформации и отмирания того, что уже отжило. Планетарные взаимодействия в ближайший период несут много энергии и воли, которую можно направить на преодоление трудных препятствий, где требуются большие усилия.

Расположение планет на этой неделе удачно для смелых и предприимчивых людей. Появятся благоприятные шансы для реализации интересных проектов. Чтобы снизить уровень стресса, вместо слова "Я" чаще говорите "Мы" и будьте внимательны к мнению окружающих людей.

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ОВЕН

В течение всей недели вы можете быть нервозны и раздражительны, что не самым лучшим образом влияет на личные взаимоотношения. Работающим по найму стоит сменить рассмотреть вакансии с более высоким окладом. В профессиональной сфере возникнут некоторые препятствия и проблемы, которые потребуют безотлагательных решений. Появится желание все бросить на полпути, однако это временные трудности, и они скоро закончатся. Проявите терпение, пройдите этот этап с мудростью, и вы будете вознаграждены новыми возможностями.

ТЕЛЕЦ

Скорее всего, вы получите выгодное предложение, которое стоит принять. Принесут удачу давние партнеры по старым проектам. Возможны конфликты из-за коллег, завидующих вам, будьте внимательны, на работе есть скрытые враги. Предпринимателям удастся найти надежных партнеров из других городов и даже стран, сотрудничество с которыми принесет успех. В финансовом отношении неделя довольно благополучна. Денег становится больше и помимо основных заработков можно рассчитывать на премию, возврат старых долгов, получение кредита.

БЛИЗНЕЦЫ

На рабочем месте усилится конкуренция и жесткие "подставы" со стороны других сотрудников. В деловых отношениях и финансах есть проблемы, которые морально угнетают. Но в любовных делах у вас все будет складываться идеально. Одинокие, если найдут смелость чаще выходить в свет, получат шанс вступить в серьезные отношения. Из-за высокого стресса вы будете периодически страдать от головных болей, поэтому пересмотрите свой режим дня, уделяя время для релаксации. Возможно, стоит пройти детокс-программу или посетить психотерапевта.

РАК

Если располагаете капиталом, обязательно вложите в недвижимость или земельный участок. Ваши доходы в этот период будут стремительно расти, но остерегайтесь необдуманных расходов. Постарайтесь быть объективными и понять чувства партнера. Неделя идеально подходит для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Молодые пары, которые начали встречаться в этом году, примут решение о совместном проживании и преодолеют все трудности. Ваше здоровье будет оставаться крепким, а энергии только прибавится.

ЛЕВ

Отношения в паре рискуют зайти в полный тупик из-за больших денежных расходов, вопросов о ремонте или смене жилья. Возможны конфликты на почве повседневных расходов и крупных покупок на детей или же для дома. Взаимные чувства могут остыть из-за мелких стычек и фонового раздражения. И хотя для них в текущем периоде работа занимает большую часть времени, в личной жизни ожидаются разные приятные моменты. В первую очередь, это появление на горизонте человека, который может исцелить разбитое сердце.

ДЕВА

Вам предстоит решать много сложных и не связанных между собой задач. И если будет трудно, то вспомните старинную мудрость: "Дорогу осилит идущий". Предстоят сложные переговоры с деловыми партнерами, которые могут касаться как дальнейшего развития бизнеса и его финансовой перспективы. Впереди динамичный месяц встреч и активных контактов. Избегайте любых рисков. Поберегите средства, планируйте расходы. В конце ноября вы получите неплохую прибыль, возможно повышение или премия на службе.

ВЕСЫ

Начальники всех уровней в настоящий момент могут стремиться к расширению проектов и искать дополнительные средства для реализации. Бизнесмены столкнутся с небольшим застоем в делах, но это явление временное, и уже к концу недели наметится прорыв во всех делах. Удачными будут сделки с оптовыми закупками и логистикой, продажами. Также в выигрыше работники умственного труда, "айтишники". Проблемы подстерегают в отношениях с подчиненными, поскольку не все из них усердны и честны в работе.

СКОРПИОН

Ваша энергия бьет через край, поэтому вам не грозят никакие заболевания. Фортуна щедро одарит вас своим вниманием: удастся получить неожиданную премию, продвинуться по карьерной лестнице, заключить выгодный контракт. Кто-то из влиятельных друзей поможет вам с реализацией проектов. Молодые специалисты получат долгожданное повышение, если готовы брать на себя ответственность. В коллективе будет ощущаться зависть к вашему успеху, поэтому доверяйте только проверенным людям.

СТРЕЛЕЦВ

В семейных отношениях будет не все так гладко, как хотелось бы. Возможны споры с родителями, недопонимания и ссоры на почве ревности и бытовых проблем. Время, проведенное наедине, поможет сгладить острые углы. Возможно, пришло поставить точку в старых отношениях, которые долго не развиваются. Возьмите паузу, чтобы все обдумать, а время все расставит по своим местам. Если вы в поиске романтического партнера, то вероятна счастливая встреча в кругу друзей, коллег или в другой приятной обстановке.

КОЗЕРОГ

В профессиональной сфере и карьере все отлично складывается. Руководство отметит ваше усердие и предложит вам повышение. Возможно возникновение служебного романа. Многие вопросы решаются благодаря взаимной симпатии. Рассорившиеся в прошлом супруги могут подумать о примирении, и в этом им помогут друзья, кто‑то из родственников или общие дети. А если у вас нет желания наступать на одни и те же грабли, то в этом месяце можно обговорить достойные условия отступления.

ВОДОЛЕЙ

Возможна удачная командировка и заключение перспективных договоренностей. Однако реализацию бизнес идей лучше перенести на конец января – февраль следующего года. Вероятнее всего придется переучиваться или проходить курсы по повышению квалификации. Начинающие предприниматели могут рассчитывать на выгодные сделки с партнерами из ближайшего окружения, а также коллегами из других городов или стран. Дружные семейные пары смогут отправиться в совместную поездку, и она укрепит их отношения.

РЫБЫ

Период романтики и ярких событий в личной жизни. Отношения влюбленных будут похожими на американские горки с приливами чувств и бурных ссор. Если в семейных отношениях давние проблемы, то сейчас решить их так быстро не получится из-за накопившихся взаимных обид и претензий, поэтому стоит сделать паузу и хорошенько обдумать перспективы вашего союза. Возможно, кому-то поможет время, проведенное наедине, другим – терапия у семейного психолога. Про былые увлечения забудьте, даже не стоит о них вспоминать.

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