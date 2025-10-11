Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 октября 2025 года

Гороскоп на 13-19 октября 2025 года / © Associated Press

Реклама

14 и 15 октября Венера в гармоничных аспектах к ретроградным Плутону и Урану, что дает глубокие трансформации в отношениях, возможность исцеления через обновления. Возможны неожиданные повороты в любви, приход вдохновения, в большей степени — позитивного характера. Дни идеально подходят для творческих проектов, переговоров, смены имиджа.

17 октября Солнце в конфликтном аспекте с Юпитером создает напряженный энергетический фон. В этот день люди склонны к переоценке возможностей. Возникает дисбаланс между личными желаниями и социальными ожиданиями. Важно сохранять реализм, особенно в вопросах карьеры, финансов и авторитета, хотя это непросто сделать.

18 и 19 октября соединение Лилит, Марса и Меркурия в Скорпионе, может способствовать негативным жизненным поворотам. Это интенсивная, страстная, потенциально опасная конфигурация. Слова могут ранить, желания — обнажиться, а скрытые мотивы — выйти наружу. Суббота и воскресенье подходят для глубинной работы, разоблачений, эмоциональных осознаний.

Реклама

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя потребует от вас полной вовлеченности и серьезной самоотдачи. Все задуманное вы реализуете, но это потребует немалых усилий и терпения. Будьте осторожны с обещаниями и амбициями, особенно в публичной сфере. Вы можете ощущать зависимость от партнеров — как в профессиональном, так и в финансовом плане. Для руководителей и бизнесменов важно будет научиться сотрудничать, особенно если речь идет о масштабных задачах. Без поддержки со стороны надежных людей сдвинуть дело с места будет сложно.

ТЕЛЕЦ

Многие перемены, связанные с жильем, ремонтом или обустройством быта, продолжаются. Поддержка близкого человека ощущается, однако полное единодушие — не гарантировано. Разногласия по поводу оформления, быта или планов возможны, но при готовности к диалогу они будут преодолены. Уступки и умение слушать друг друга станут залогом успеха — это касается как семейных пар, так и тех, кто только строит отношения. Даже при возможных недопониманиях, конструктивный подход поможет достичь хотя бы части целей.

БЛИЗНЕЦЫ

Прежде всего, уделите внимание атмосфере в коллективе — недоразумения внутри команды могут затруднить выполнение задач. У наемных сотрудников могут возникать мелкие конфликты с коллегами, однако они не повлияют на общий результат. Взаимодействие с партнерами из других городов и стран остается актуальным — пусть не слишком быстро, но продвижение будет. Доход на этой неделе может оказаться скромнее привычного. Основные поступления придут через других людей — партнеров, близких или кредитные организации.

Реклама

РАК

Ближайшая неделя не любит суеты. Это период активной работы и внутренних переживаний, поэтому крайне важно соблюдать режим, высыпаться и находить время для отдыха. Энергии может не хватать, особенно ближе к концу недели. Важно грамотно распорядиться тем, что есть, и не рассчитывать исключительно на личные заработки. Чтобы период прошел продуктивно (или, как минимум, без потрясений), лучше заранее расставить приоритеты, наметить четкий план и строго ему следовать. Тогда даже сложные задачи поддадутся решению.

ЛЕВ

В течение недели предстоит активная работа: дел много, и почти каждый день потребует полной отдачи. Особое внимание придется уделить партнерским отношениям — как новым, так и уже существующим. Вам предстоит восстанавливать прежние контакты, укреплять деловые связи и искать надежных единомышленников. Тем, кто связан с международным сотрудничеством или взаимодействует с другими регионами, стоит рассчитывать на стабильное, хоть и не стремительное развитие.

ДЕВА

Материальная сторона недели выглядит обнадеживающей. Доходы будут стабильными, а в понедельник — среду возможны значительные поступления. Больших трат не предвидится, расходы будут разумными и заранее запланированными. Служащим и бизнесменам придется подстроиться под процессы обновления: подходы и требования меняются, и важно успевать за этими переменами. Для тех, кто готовит запуск проекта в другом городе или за границей, движение будет хоть и небыстрое, но уверенное.

ВЕСЫ

Период может принести приятные изменения в личной жизни. Возможны встречи со старыми друзьями или возобновление прежних чувств. Благоприятное время для того, чтобы отправиться в дальнюю поездку, которая поможет наладить отношения или просто подарит теплые эмоции. Отношения с родственниками укрепляются: возможна моральная и даже материальная поддержка с их стороны. В жизни родных происходят позитивные сдвиги, и они с радостью делятся своими успехами. Обстановка дома становится более теплой и надежной.

Реклама

СКОРПИОН

Хотя запаса сил хватит на основную активность, к концу недели может ощущаться усталость. Чтобы не перегореть, важно следить за режимом, больше отдыхать и беречь нервную систему. Во второй декаде октября вам предстоит найти баланс между желаниями и возможностями. У некоторых представителей знака вновь всплывут юридические вопросы из недавнего прошлого. Мечты хороши, но важно, чтобы они не выходили за рамки вашего бюджета. Если держать это в фокусе, многое получится. Неделя дает шанс воплотить в жизнь часть ранее задуманных проектов.

СТРЕЛЕЦ

Для руководителей и предпринимателей откроется возможность заняться улучшением бизнес-процессов: расширением, ремонтом, перестройкой. Коммуникация с коллегами из других регионов или стран остается актуальной: возможны деловые поездки и визиты. Несмотря на небольшие рабочие разногласия, все вопросы будут решены в деловом ключе. Также может возникнуть необходимость обсуждения финансовой поддержки со стороны партнеров — не переживайте, к концу октября все решится положительно.

КОЗЕРОГ

Работники по найму могут получить поддержку со стороны близких, что позволит укрепить позиции. Будьте готовы: в середине октября возможны проверки или бумажная волокита — лучше заранее навести порядок в документах. Денежная ситуация выглядит обнадеживающей. Помимо основного дохода, возможна финансовая помощь от партнеров или удачное оформление кредита. Тем, кто не связан с предпринимательством, могут помочь родственники, а также возможны доходы от операций с недвижимостью.

ВОДОЛЕЙ

Неделя подходит для важных шагов в личной жизни. Вопросы, связанные с обустройством жилья, будут активно продвигаться. Если вы заняты ремонтом или переездом, ожидается ощутимый прогресс. Но важно честно разобраться, что вам действительно нужно, а от чего пора отказаться. В отношениях с близкими возможны перемены: кто-то задумается о серьезном разговоре, а для кого-то произойдет разрыв. Ситуация будет зависеть от накопленного опыта и намерений обеих сторон.

Реклама

РЫБЫ

Физическое и психическое состояние остается стабильным. Эпизодическая усталость легко компенсируется отдыхом и снижением уровня стресса. Поддержание внутреннего равновесия — ваш главный ресурс в течение недели. Личные и отношения, в целом, гармоничны, но важно принимать компромиссы. Ожидаются также встречи с родней, особенно если они живут далеко. Возможны мелкие интриги или недопонимания на работе — не поддавайтесь эмоциям и сохраняйте спокойствие. Иногда лучше промолчать, чем вступать в спор.