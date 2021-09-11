Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 сентября 2021 года

Неделя физического и психического напряжения – люди склонны подозревать друг друга, провоцировать, манипулировать. Многие реагируют на подобное, раскрываются не с самой выгодной стороны.

Чтобы избежать неприятного поворота в личных или деловых отношениях, контролируйте себя – сомнения и ревность усугубляет существующее положение вещей. В течение недели материальные дела, имущество, финансы выходят на первый план. Вопросы с займами и кредитами можно успешно решить, договориться об отсрочках, погасить долг. Привычные ситуации меняются, отношения трансформируются – либо переходят на другой уровень, либо заканчиваются.

Отличное время для того, чтобы добавить страсти в устоявшиеся отношения, сделать их более интенсивными и яркими. Если вопрос личных взаимоотношений важен для вас, воспользуйтесь возможностями этого периода, отвлекитесь от бытовых и финансовых проблем, направьте активность в романтическую сферу.

С 15 сентября, почти на два месяца Марс входит в знак Весы, где имеет статус изгнания. Здесь Марс в гостях у Венеры, которая движется по Скорпиону, где также в статусе изгнания. Но это взаимная рецепция по управлению - Вселенная дает нам шанс найти выход из самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации.

К концу недели, болезненные воспоминания помогут осознать что-то очень важное. Тайное становится явным, происходит раскрытие истины, что способствует тяжелым эмоциональным состояниям, с которыми самостоятельно справиться, практически невозможно.

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ОВЕН

В этот период может возникнуть желание выяснить отношения, высказать все претензии к партнеру. Неделя кризисов – порой, будет сложно, окружающие могут вести себя бесцеремонно, пытаться "залезть вам в душу", но ваша задача сохранить самообладание и внешнюю спокойную атмосферу. Главной задачей этого периода оказывается необходимость установления нужных связей. Вам нужны люди, публика, партнеры – именно в них ваша сила в ближайшее время. Снижается активность, появляется желание уединиться, разобраться со своими эмоциональными состояниями.

ТЕЛЕЦ

Период искушений и соблазнов, требуется осознанность и огромная сила воли, чтобы сохранить привычное положение вещей и обойти острые углы в сфере личных и деловых взаимоотношений. Деньги в течение недели расходуются очень быстро, причем, половина купленных вещей, позже окажется бесполезной. Будьте готовы ко всему в ближайшее время, период спокойствия закончился, пришло время трансформаций и кардинальных перемен. Возможны разногласия с коллегами и сотрудниками, а ваша сосредоточенность на социальной сфере, может негативно отразиться на дорогих вам отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя благоприятная, запоминающаяся. Велико ваше влияние на окружающих вас людей, удается произвести положительное впечатление на руководство, симпатичных вам людей. Старайтесь быть в потоке событий, проявляйте инициативу – у вас все шансы и возможности занять лидерские позиции. Вы все равно находитесь в центре – на вас ориентируются, прислушиваются к вашему мнению. Очень важно в этот период учитывать интересы окружающих, но придерживаться собственных желаний. Осознанный подход к делам и взаимоотношениям, поможет в достижении целей.

РАК

Возможны конфликты и разногласия с любимым человеком, ревность и претензии друг к другу. Не самое подходящее время для долгосрочного планирования, оформления официальных союзов и выяснения отношений. Напряженный внешний фон не способствует гармоничному взаимодействию с представителями противоположного пола, но в ваших силах сохранить мир и покой, избежать негативного развития событий. Если есть возможность, позвольте себе отдых, поездку к родителям, на дачу или встречи с друзьями – это даст вам заряд позитивной энергии, необходимой для новых свершений.

ЛЕВ

В романтических и семейных отношениях что-то меняется, происходит много важных событий в социальной сфере. Возникают неожиданные ситуации, требующие ответственных решений и реальных действий. Легко не будет – вопросов больше чем ответов, но неделя, очень интересная и непредсказуемая. Подходящее время для того, чтобы добавить страсти в устоявшиеся отношения, сделать их более интенсивными и яркими. Вероятна встреча с бывшим романтическим партнером, которая поможет понять причины сложностей в настоящем, проанализировать ошибки, а некоторые даже исправить.

ДЕВА

Хлопоты и заботы не позволяют расслабиться. На вас возлагают дополнительную ответственность, но при этом, важно обозначить границы – вы не обязаны выполнять работу за других людей. Деловых контактов становится значительно больше, удается решить сложные вопросы совместных финансов.

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Это очень хорошее время для серьёзных собраний и совещаний, планирования, составления отчётов и разного рода справок, а также для правовых и юридических дел. Вы замечаете то, что в другое время проходит мимо вашего сознания, начинаете что-то менять, улучшать и получаете от этого удовольствие.

ВЕСЫ

Отличное время для любой работы, которая требует сосредоточения, терпения, усидчивости, повышенного внимания. Партнеры склонны прислушиваться к вам, помогать в сложных ситуациях. Ваш энергетический потенциал усиливается, способность реализации проектов увеличивается, в профессиональной сфере складывается все намного лучше, чем в романтических и семейных взаимоотношениях. Старайтесь избегать ревности и подозрений, контролируйте свои эмоции и высказывания, иначе можете потерять благоприятные возможности для успешного решения деловых вопросов.

СКОРПИОН

Неделя наведения порядка, всяческих проверок и усовершенствования рабочих проектов. Личное обаяние, физическая привлекательность, помогают вам во многих делах. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы, в свою очередь, постарайтесь внести свой вклад в совместную работу. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. Это удачный период для личных взаимоотношений, завоевания доверия и повышения популярности. Появляется возможность реализовать свои творческие способности, заявить о себе, продвинуть свои проекты.

СТРЕЛЕЦ

Чувственная сторона жизни становится более заметной. Возможно небольшое продвижение в карьере, а также переход деловых отношений в романтическую связь и наоборот. Прекрасное время чтобы решить свои любовные про­блемы, доставить себе как можно больше радостей и удовольст­вий. Старайтесь участвовать в жизни партнеров, получая, предлагайте что-то взамен, помогайте окружающим вас людям, и вы обретете поддержку на долгое время. В течение недели возможны поездки, которые поспособствуют улучшению вашего финансового положения и решению имущественных вопросов.

КОЗЕРОГ

Общественная деятельность приносит удовольствие. Также и выполнение служебных обязанностей, и это связано еще и с тем, что ваши партнеры высоко оценивают ваши старания, признают ваши таланты. В течение недели вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ дает желаемые результаты. Обстоятельства складываются наилучшим образом для решения финансовых проблем, можете провернуть не одну удачную сделку.

ВОДОЛЕЙ

Избегайте рискованных финансовых операций, не стоит вкладывать деньги в этот период. Открываются новые перспективы в личных взаимоотношениях, возможны новые знакомства, однако, любовные драмы, также вполне вероятны. Внешний напряженный фон способствует подозрениям, сомнениям, ревности, что не лучшим образом отражается на романтических и семейных отношениях. Чтобы свести к минимуму возможные неприятности с партнерами, можно вместе заняться изучением чего-то нового или активным отдыхом. Общение с детьми и близкими людьми, улучшат ваш психологический комфорт.

РЫБЫ

Вы почувствуете гармонию тела и духа, повысится ваша самооценка, появится ощущение нужности. Подходящее время для того, чтобы избавиться от затянувшихся конфликтов с любимыми или членами семьи. Воспользуйтесь этим периодом для гармонизации отношений с супругом, с детьми, с любимым человеком. Неделя благоприятна для развлечений и приятного отдыха, участия в общественных мероприятиях. В финансовых вопросах, в целом, все складывается благоприятно. Могут неожиданно вернуть долг, выплатить небольшую премию и сделать полезный подарок.

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