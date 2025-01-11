Что звезды нам пророчат: гороскоп на 13-19 января 2025 года

С этой недели начинается новый 1,5 годовой кармический цикл: ось Лунных Узлов переходит в знаки Дева – Рыбы, акцентируя духовно-нравственные ценности и формируя новые социальные тенденции. Этот период учит находить гармонию между рациональностью и доверием к интуиции.

13 января Солнце в гармоничном аспекте с ретро Ураном благоприятствуют проявлению индивидуальности, дружеским встречам, установлению истины и примирению.

14 января полнолуние в Раке. Это главный астрологический акцент недели. Полнолуние в Раке пробуждает глубокие эмоции, чувство интуиции и желание заботиться о своих близких. Это время, когда можно и нужно отпустить прошлое, что позволит достичь эмоциональной гармонии. Тема семьи, дома и психологического комфорта будет ключевой в ближайшие дни до и после полнолуния. Подходящий период для работы над личными отношениями, глубоких разговоров с родителями и детьми.

15 и 16 января Венера образует напряжение с ретро Юпитером, а Солнце в оппозиции с ретро Марсом создает напряженные ситуации на внешнем уровне. Желания и амбиции могут выходить за рамки возможностей, вызывая чувство неудовлетворённости. Непонимание, чрезмерные ожидания или конфликты из-за ценностей и приоритетов могут стать причиной социальных конфликтов. В середине января требуется осторожность с деньгами, поскольку велик риск совершить бесполезные эмоциональные покупки.

17 января гармоничный аспект Солнца и Нептуна сгладит неприятности предыдущих двух дней.

19 января в 22:00 (gmt+2) Солнце входит знак Водолей. Важным становится взаимодействие с друзьями, единомышленниками и группами. Солнце в Водолее пробуждает жажду перемен, обостряет интерес к социальной справедливости и стимулирует желание выйти за рамки обыденного. Перемещаясь по Водолею, Солнце помогает найти ясность не только представителям этого знака, но также Близнецам и Весам. А вот Львам, Тельцам и Скорпионам в период этого транзита очень непросто. Это время сложного выбора, борьбы и преодоления препятствий, напряженной работы.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Ваш путь сейчас – это настоящая дорога через тернии к звездам. Но через упорство в преодолении препятствий сможете много достичь. В профессиональной сфере неделю можно условно разделить на два этапа. Первая половина принесет множество сложностей. Предприниматели и руководители столкнутся с продолжением конфликтов с партнерами из других регионов или стран. Старые юридические вопросы также могут напомнить о себе, как и визиты проверяющих органов. Вторая половина недели принесет позитивные перемены.

ТЕЛЕЦ

Личная жизнь не будет спокойной. Ваше внимание будет сосредоточено на работе и деньгах, что может привести к охлаждению в отношениях. Даже у самых крепких пар могут вспыхнуть конфликты. Звезды советуют быть внимательными к разногласиям, чтобы избежать нежелательных изменений. Неделя может стать непростой с точки зрения расходов и управления финансами. Этот период потребует от вас терпения и выдержки, но принесет достойные плоды за приложенные усилия.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине недели возможны проблемы с родственниками. Постарайтесь держаться в стороне от семейных интриг: они решатся без вашего вмешательства и, как предполагают звезды, в вашу пользу. Дополнительно возможны проблемы с подчиненными: их ошибки, нечестность или враждебность способны серьезно осложнить важные дела. Руководителям следует уделять особое внимание контролю и проверке выполненных задач. Стоит избегать дальних поездок и проявлять осторожность за рулем, так как возрастает вероятность неприятных ситуаций.

РАК

В течение недели ограничения в профессиональной сфере снимутся, и вы почувствуете больше уверенности. Вы сумеете справиться с вызовами, выйдя из них победителем. Бизнесмены и руководители смогут начать крупные проекты и рассчитывать на хорошие доходы. У влюбленных возможны конфликты, в некоторых случаях может встать вопрос о расставании. Основная задача недели – объективно оценивать свои силы и избегать перегрузок. Цените то, что у вас уже есть, и берегите свои ресурсы.

ЛЕВ

Возможны изменения в делах: расширение или трансформация бизнеса потребует значительных затрат. Чтобы избежать финансовых кризисов, важно заранее продумать расходы. Служащие получат шанс на повышение и рост заработной платы. Враждебность коллег или партнеров снизится, и даже недоброжелатели признают ваши преимущества. А вот личная жизнь будет нестабильной. Многие семьи займутся улучшением жилищных условий – ремонтом или покупкой недвижимости, что приведет к непредвиденным затратам.

ДЕВА

Энергии недели подталкивают вас обратить внимание на дом и семью. Возможно, вам захочется больше времени провести в уединении, чтобы восстановить силы. Полнолуние в Раке 14 января обращает внимание на то, что пришло время найти баланс между карьерой и личной жизнью. Полный дефицит средств вам не грозит, и проблемы со временем будут решены. Не бойтесь обсуждать свои вещи с близкими. Для вас неделя полного общения и новых идей. Важные разговоры, встречи или поездки могут стать решающими для вашего будущего.

ВЕСЫ

Обстоятельства недели могут привести к конфликтам с друзьями или влиятельными людьми, что будет связано с финансовыми вопросами или невыполненными обязательствами. Эти проблемы не новы и, скорее всего, являются продолжением ситуаций осени 2024 года. Расходы возрастут из-за профессиональных и личных обязательств, возможна необходимость отдачи долгов или расчетов по кредитам. К концу недели расходы сократятся, а доходы, напротив, начнут расти, что позволит стабилизировать финансовую ситуацию.

СКОРПИОН

Энергетический потенциал будет высоким. Восстановятся прежние связи, активизируется сотрудничество с коллегами из других городов или стран. У многих Скорпионов появится шанс открыть дело в новом месте, что может реализоваться уже весной. Этот период подходит для обучения, приобретения новых знаний и восстановления утраченных контактов. Полнолуние 14 января придает ясность в сферу взаимоотношений. Обратите внимание на окружающих вас людей, соседей – они могут открыть новые возможности.

СТРЕЛЕЦ

Полнолуние освещает ваши расходы и доходы, помогая понять, куда стоит инвестировать ресурсы. Бизнесменам лучше не торопиться с крупными покупками, а лучше сфокусироваться на создании стабильной базы. Служащим, в свою очередь, могут помешать изменения в организации или негативное отношение коллег. Полнолуние в Раке освещает вопросы партнерства, как в личной, так и в профессиональной сфере. Старайтесь проявлять терпение и искренность, чтобы наладить гармонию с окружающими.

КОЗЕРОГ

Финансовые вопросы выходят на первый план. Споры и разногласия будут занимать много времени, однако во второй половине недели ситуация изменится к лучшему. Поддержка близких окажет позитивное влияние как на личные дела, так и на профессиональную деятельность. Неделя приносит вдохновение в творчестве и романтике. Одинокие представители знака могут встретить интересного человека и начать роман. Пары смогут сохранить отношения, если сосредоточатся на общем желании быть вместе.

ВОДОЛЕЙ

Возобновятся отношения с давними друзьями или родственниками, живущими вдали. Возможны частые поездки или переезд. В начале недели ваш энергетический потенциал будет ниже обычного. Накопленное напряжение дома и на работе потребует от вас больше внимания к своему состоянию. Помните, что здоровье – основа всего. Работа и здоровье требуют вашего внимания. К концу недели к вам вернутся бодрость и уверенность в своих силах. Полнолуние 14 января покажет, что требует перестройки в вашей повседневной жизни.

РЫБЫ

Полнолуние поможет вам увидеть свои истинные чувства и тяжело побить отношения с любовью. Это отличное время для того, чтобы пересмотреть режим дня, заботу о физическом и психическом здоровье. Хорошее время для решения финансовых вопросов через любовные взаимоотношения или обращение за помощью к родственникам. Вы сейчас обладаете огромной психической энергией, что позволяет вам влиять на внутренний мир других людей. Если в ваших планах переезд за рубеж – не тяните с реализацией этого.

Читайте также: