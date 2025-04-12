Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 апреля 2025 года

Гороскоп на 14-20 апреля 2025 года / © lady.tsn.ua

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Сначала нас ждёт взрывная интеллектуальная активность (Меркурий в Овне), затем желание проявить свою силу и харизму (Марс во Льве), а после — переход к устойчивости и созданию прочных основ (Солнце в Тельце).

Меркурий, Марс и Солнце — троица, отвечающая за мышление, действия и жизненный фокус. Это настоящая смена декораций, где сюжет на сцене жизни становится острее, ярче и одновременно устойчивее.

16 апреля (09:25 GMT+3) Меркурий, планета мышления и коммуникации, входит в огненный и инициативный Овен. После водных и мечтательных Рыб, Меркурий в Овне начинает говорить коротко, резко, по делу. Мыслительные процессы ускоряются, появляются идеи-искры, решительность, готовность к спонтанным решениям. Это означает быстрые решения, прямолинейность в общении и желание говорить то, что думаешь, без лишних задержек.

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18 апреля (07:21 GMT+3) Марс, планета активности и воли, входит в яркий и харизматичный знак Льва. Действия становятся более уверенными, страстными и творческими. Во Льве Марс разгоняется не на шутку. Это энергия отважного рыцаря, воина с блестящими доспехами, который не боится быть в центре внимания. Будет драйв, будет сцена, будут овации. А ещё — важные вопросы самооценки, лидерства, публичной деятельности.

19 апреля (22:56 GMT+3) Солнце — главный источник жизненной энергии — переходит в земной Телец на месяц. После стремительного Овна начинается период стабильности, заземления и наслаждения простыми радостями. Теперь фокус на комфорт, гармонию, телесные удовольствия. Солнце в Тельце говорит: «Тормози, наслаждайся, укореняйся». Это сдвиг от импульса к качеству и выстраиванию прочного фундамента.

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ОВЕН

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Важные дела потребуют внимания, но результат окажется более чем достойным. Этот период обещает насыщенную работу и значительные перемены в профессиональной сфере. Личная жизнь будет протекать без резких изменений. Отношения с детьми заметно улучшатся. Если в прошлом возникали трудности, то теперь большинство проблем окажется решено. Пары, которые уже давно вместе, смогут укрепить свои отношения.

ТЕЛЕЦ

Завершается этап изменений в профессиональной сфере. Это может касаться структуры коллектива, новых направлений работы или финансовых аспектов. Однако для вас эти перемены станут скорее преимуществом, улучшая как профессиональное положение, так и доходы. Одинокие представители знака могут познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в их будущем. Скорее всего, судьбоносная встреча произойдет в кругу друзей или на социальном мероприятии.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя пройдет в замедленном темпе: возможны задержки, необходимость корректировать документы и исправлять прошлые ошибки. Предпринимателям и руководителям предстоит решать вопросы, связанные с формированием команды и финансовым обеспечением бизнеса. Появится шанс договориться о партнерстве с представителями из других городов или стран. Многие смогут прийти к компромиссу и урегулировать старые финансовые разногласия. Личная жизнь может порадовать новыми событиями.

РАК

Финансовая ситуация стабилизируется, и решения начнут приниматься быстрее. Доходы будут регулярными, а у некоторых представителей знака появится возможность вернуть ранее замороженные средства или получить старые долги. Супружеские и романтические отношения могут напоминать весеннюю погоду — смену тепла и прохлады. Особенно нестабильной окажется третья декада апреля, когда возможны неожиданные разногласия. Если конфликты носят легкий, эмоциональный характер, они быстро уладятся.

ЛЕВ

Неделя будет насыщенной, активной и полной возможностей. Обстоятельства потребуют от вас сосредоточенности и умения оперативно реагировать на изменения. Однако прежде, чем делать решительные шаги, важно тщательно обдумать каждое решение. Благодаря организованности и умению находить нестандартные решения, удастся справиться со всеми вызовами. К выходным уровень жизненной энергии будет понижен, поэтому важно соблюдать баланс между активностью и отдыхом.

ДЕВА

Деловые связи с коллегами из других регионов или стран выходят на новый уровень. Руководителям и предпринимателям предстоит заняться оптимизацией рабочих процессов, возможны кадровые перестановки. Важно оставить в команде только проверенных специалистов, а ненадежных сотрудников постепенно отстранить. В любовной сфере возможны приятные сюрпризы. С романтическим партнером появятся планы на совместное путешествие или серьезные шаги в сторону совместного будущего.

ВЕСЫ

В начале недели возможны задержки в переговорах, при выполнении обязательств и трудности с документами. Но с четверга процессы ускорятся, а ранее намеченные планы начнут реализовываться. Служащие могут получить выгодное предложение о повышении или переходе на новое место работы. Финансовая ситуация остается стабильной. Доходы будут поступать регулярно. Однако возможны значительные траты. Они могут быть связаны с семьей, домом или необходимыми покупками.

СКОРПИОН

Обстоятельства потребуют от вас четкости в суждениях и способности отстаивать свою позицию. Важно не только определиться с принципиальными моментами, но и заручиться поддержкой окружающих. Эта неделя может поставить вас в ситуацию зависимости от мнения друзей, коллег или влиятельных людей. Для получения их одобрения придется вести сложные переговоры, пересматривать условия и находить компромиссы. Возможны периоды усталости и снижения тонуса, особенно у тех, кто работает на пределе своих возможностей.

СТРЕЛЕЦ

Сложности могут затронуть как предпринимателей, так и высокопоставленных служащих. Финансовая ситуация может складываться неоднозначно. Возможно, придется договариваться о новых условиях сотрудничества или, наоборот, разрыве партнерских отношений. Стоит обратить внимание на ближайшее окружение. Возможен неожиданный поворот событий, когда дружба перерастает в нечто большее. Этот процесс мог длиться давно, но сейчас приходит момент, когда необходимо определиться.

КОЗЕРОГ

Отношения с коллегами из других городов или стран развиваются неплохо. Те, кто настроен на длительное сотрудничество, получат положительный результат. Служащие могут воспользоваться связями для улучшения своих профессиональных позиций или поиска новой работы. После затянувшихся обсуждений удастся договориться и получить желаемое. Неделя является важной и для личных отношений. Те, кто находится в разлуке, могут воссоединиться, также возможны и совместные поездки.

ВОДОЛЕЙ

Вначале недели велика вероятность задержек в пути, отмены рейсов, сложностей в переговорах. Однако в третьей декаде апреля ситуация выровняется, а вместе с ней прекратятся и недоразумения. Супруги займутся бытовыми вопросами, связанными с улучшением жилищных условий. Дети потребуют дополнительного внимания и финансовых вложений. Семейные представители знака смогут наладить отношения с родственниками и укрепить связи с давними друзьями.

РЫБЫ

Предстоит немало расходов, но и безденежья не будет. Ожидаются поступления как из официальных, так и из неофициальных источников. Тем, кто не связан с бизнесом, можно рассчитывать на поддержку семьи или близких людей. Пожилым людям и тем, кто имеет хронические заболевания, стоит заранее позаботиться о профилактике возможных обострений. Полноценный отдых, правильное питание и умеренная физическая активность помогут сохранить баланс и хорошее самочувствие.