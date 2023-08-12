Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 августа 2023 года

На этой неделе нас ждет кармическое новолуние во Льве 16 августа, которое принесет массу сюрпризов разного характера – от громких репутационных скандалов до возврата в ваше пространство бывших супругов, романтических или деловых партнеров. В распределении финансовых средств стоит полагаться на холодный расчет.

Многие люди в этот период находятся в состоянии эмоционального напряжения, сложно понять свои чувства и потребности. Соединение новолуния и Черной Луны (Лилит) вблизи ретро-Венеры подталкивает к необдуманным тратам, потерям имущества или денег. Такие риски достаточно высоки всю неделю, поэтому необходимо приложить максимум психических усилий и контролировать себя с точки зрения господства над собственными желаниями и аппетитами.

Лучше не принимать ответственные решения, исключить импульсивные действия. Время разочарований, беспокойства, беспричинной тревоги, но и неожиданные, на первый взгляд приятные ситуации, также возможны. Однако, в основном это искушения и соблазны, которые впоследствии обернутся неприятностями.

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ОВЕН

Учитывая особенности периода, для вас он может стать вполне гармоничным. Энергии достаточно для того, чтобы за неделю выполнить план нескольких месяцев. Вам может захотеться внезапно сменить место работы или даже род деятельности. Но сейчас не время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной жизни. На предпринимателей навалится куча проблем, но вы в силах их разрешить. Возможно, придется заниматься текущей организационной работой, а также различными мероприятиями, связанными с недвижимостью.

ТЕЛЕЦ

Сдерживайте себя в высказываниях, особенно на работе и в отношениях с деловыми партнерами, т.к. велик риск потерять источник дохода. Огорчать вас будут имущественные споры с родственниками. Если удастся взять себя в руки, то появится шанс устроить свою жизнь иначе, намного лучше, чем сейчас. Это может быть переезд, ремонт, новый роман, рождение ребенка. Холостые мужчины и женщины будут увлечены легкими, приятными знакомствами, которые закончатся долгосрочными отношениями.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя динамичная и, вместе с тем, противоречивая. Сконцентрируйтесь на творческих занятиях вместе с детьми - это поможет отвлечься от проблем. Это достаточно напряженное время, когда от вас потребуются дисциплина, терпение и ответственность. Не бойтесь искать поддержки у друзей, они помогут уладить юридические проблемы, которых будет немало в этот период. Влюбленные парочки могут решиться на совместное проживание, а в недалеком будущем оно станет первым шагом к счастливому брачному союзу.

РАК

От вашего доброжелательного поведения будет зависеть не только карьера, но и финансовое положение. Бизнесменам стоит держать рот на замке, потому что не все окружающие желают вам успеха и могут украсть вашу гениальную идею. Обращайте внимание на поступающую информацию, которая принесет пользу в рабочей сфере. Повышайте свою квалификацию, читая специальную литературу или пройдя специальные курсы. Любое начинание, которое будет заложено в этом месяце, уже в следующем принесет вам доход.

ЛЕВ

Не исключено, что беготня по инстанциям и конторам измотает морально, но в конце месяца вы сможете отдохнуть от проблем, и насладитесь своими успехами. Могут напомнить о себе хронические недуги, которые потребуют вашего внимания. Помогут выезд на дачу, прогулки на природе, поездка к морю, расслабляющий массаж. Возможно, именно в этом месяце вы сможете найти здоровый баланс между работой и семьей. Гармонию в паре можно закрепить совместной поездкой.

ДЕВА

В целом благоприятный период в плане финансов. Лучшим решением будет вложение в недвижимость. Одиноким людям желательно попробовать выйти из зоны своего комфорта. Очень скоро круг знакомых значительно расширится, и среди них можно будет найти того, кто станет настоящей опорой и поддержкой на долгие годы. А вот с бывшими партнерами лучше не связывайтесь – разочарование будет еще более болезненным. Звезды рекомендуют всячески укреплять отношения с родными.

ВЕСЫ

Этот период не подходит для начала новых романтических отношений, а тем более для заключения брака, поэтому парам стоит подождать со свадьбой. Особое внимание уделите детям, постарайтесь чаще говорить с ними «по душам». Возможны проблемы с ближним окружением. Порой, родственники будут настроены враждебно, но наберитесь терпения, чтобы не провоцировать конфликт. Владельцам бизнеса стоит подготовиться к проверкам, а также к активизации старых юридических проблем.

СКОРПИОН

На этой неделе ваш путь будет похож на лабиринт, однако найти выход из него непременно удастся. Составьте четкий план действий, следуйте ему и обходите острые углы во всех сферах своей жизни. Вы привыкли работать в одиночку и решать все проблемы самостоятельно, однако сейчас время объединяться с другими людьми и стать командным игроком. Попросите совета у старших, помощь друзей станет хорошим подспорьем в бизнесе. На работе будет настоящий завал дел, вас будут, что называется, «раздирать на части».

СТРЕЛЕЦ

Многие получат шанс вырваться из колеи рабочих будней и отправятся в увлекательную командировку. Вас ожидает долгожданная награда за прошлые заслуги и создание крепкой базы для будущих успехов. Активное общение в той сфере, в которой вы заняты, поможет найти надежных партнеров, заложить прочный фундамент на будущее. Начинания предпринимателей получат протекцию от неких влиятельных лиц. В общении с новыми партнерами или коллегами ведите себя тактичнее.

КОЗЕРОГ

Это непростой период, требующий максимальной концентрации внимания и сил. Обсуждая условия сотрудничества, четко оговаривайте условия и обязательства, подписывайте договор. Безработные представители знака смогут найти уютное рабочее место, на котором их будут считать душой компании и настоящим лидером. Бизнесмены получат выгодное предложение об открытии нового перспективного проекта. Обязательно проверяйте информацию, которая поступает от деловых партнеров, иначе рискуете потерять то, что строили годами.

ВОДОЛЕЙ

Денежные средства будут поступать стабильно. Звезды рекомендуют побаловать себя желанной покупкой, осуществить давнюю мечту или потратить средства на отдых. Новый, более яркий период начинается у одиноких людей, но, порой, с оттенком драмы. Впереди – яркие эмоции. Одиноким данный период принесет увлекательное романтическое увлечение или головокружительный роман, который будет стремительно развиваться. Однако придется преодолеть множество препятствий. Постарайтесь больше времени проводить с семьей.

РЫБЫ

Уделите внимание детям – и ваши усилия дадут отличные результаты. Женщины, планирующие беременность, могут рассчитывать на помощь звезд в этом вопросе. Укрепить любовные отношения поможет небольшое путешествие. Семейные представители знака будут наслаждаться идиллией и спокойствием в кругу родных. У многих пар появится возможность приобрести недвижимость, сделать ремонт, переехать в другое жилье. Чаще устраивайте семейные вечера и романтические ужины при свечах. Возвращайтесь к хобби, которое вы забросили.

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