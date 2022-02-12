Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 февраля 2022 года

В ближайшие дни важно принять обновления, не сопротивляться переменам - это первый шаг к улучшению качества своей жизни.

Интересная неделя, происходит много положительных астрологических событий:

C 11 февраля Белая Луна (Селена) входит в знак Водолея и будет перемещаться по этому знаку до 12 сентября 2022. В этот же день Плутон и Меркурий соединяются в Козероге - день подведения итогов, благополучного завершения важных дел и получения материальных результатов.

15 февраля Белая Луна соединяется с Меркурием, помогает внести ясность в самые запутанные ситуации и найти верное решение. День осознаний, приятных эмоций и светлых идей.

16 февраля точное соединение Венеры и Марса в Козероге. Аспект способствует установлению долгосрочных взаимоотношений, заключению официальных союзов (брак, деловое партнерство), планированию совместного будущего.

Полнолуние во Льве 16 февраля в 18:56 по киевскому времени покажет путь к счастью, активизирует творческие способности, жизненные силы, желание двигаться к намеченной цели.

С 16 по 18 февраля (точный 17 февраля) действует гармоничный аспект - секстиль Юпитера и Урана. Если проявить инициативу, то планетарные влияния помогут достичь хорошего результата. Многим повезет в эти дни, появится шанс "схватить птицу удачи за хвост". Главное, будьте на виду, проявляйте себя, участвуйте в общественной жизни и смотрите в будущее с оптимизмом.

18 февраля в 18:43 Солнце входит в знак Рыбы, приносит в жизнь плавность и равномерность событий. Три транзите Солнца по этому знаку Зодиака усиливается чувствительность, люди склонны глубоко проникать в суть взаимоотношений, раскрывать свой творческий потенциал.

Общий фон благоприятен для нахождения ответов на свои вопросы и осознания, как действовать дальше. Появляется возможность выйти из жизненного тупика, избавиться от стрессовых ситуаций. В ближайшие дни важно принять обновления, не сопротивляться переменам - это первый шаг к улучшению качества своей жизни.

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ОВЕН

Замечательный внешний фон принесет прекрасное настроение и исполнение желаний. Ваш изящный авантюризм и смелость привлекают внимание противоположного пола. Время романтики, счастливой семейной жизни, а также появляется шанс занять лидерские позиции, продвинуться вверх по карьерной лестнице, повысить уровень дохода. Важно не перерасходовать свой внутренний ресурс, сохранить силы для долгосрочных проектов и работ, которые могут начаться уже в ближайшие дни.

ТЕЛЕЦ

Не переживайте, если не успеваете за другими людьми - сейчас не самое удачное время для гонки за материальными и внешними благами. Не стесняйтесь обращаться за помощью к другим людям - вам ее с радостью окажут. Пользуйтесь своей усилившейся привлекательностью - именно это поможет решить большинство вопросов. Терпеливость и полет творческой фантазии поспособствуют вам в достижении поставленной цели. Пришло время пересмотреть свои амбициозные планы и заняться личной жизнью.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно получение известия, которое в корне изменит положение ваших дел, заставит вас изменить жизненную стратегию, избавиться от своих убеждений. В результате вы обретете гармонию с самим собой и достигнете гармонии с окружающим миром. В течение недели можно решить большинство финансовых дел, найти компромиссное решение для спорных вопросов, получить долгожданные разрешения или документы. Многие представители знака Близнецы получат основу для взлета в финансовой сфере.

РАК

Резкие перепады настроения, взрыв эмоций, желание получить все и сразу, может отрицательно сказаться на личных взаимоотношениях с близким человеком. Полнолуние во Льве максимально включает ваш потенциал, что, с одной стороны, помогает достичь успеха в социуме, занять свое место под Солнцем, но с другой стороны - отвлекает вас отчего-то личного, спокойного, семейного. Сейчас очень важно установить доверительные взаимоотношения с партнером, восстановить согласие и мир в вашем союзе.

ЛЕВ

Отличная неделя, все получается так, как вы хотите, жизнь налаживается. Но не стоит всем рассказывать о своем счастье, не доверяйте посторонним, иначе ваши замыслы будут заведомо обречены на провал. Полнолуние 16 февраля поможет вам обрести популярность, значительно продвинуть свои интересы, затянувшиеся проекты. В личных взаимоотношениях достигается гармония, вы получаете много внимания со стороны представителей противоположного пола.

ДЕВА

Неделя раскрытия тайн, осознания истинных причин происходящего с вами как в личной жизни, так и в социальной. Прекрасное время для избавления от страхов и сомнений в себе или в чувствах партнера. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы прояснить волнующие темы, сказать то, о чем давно молчали. Очень эффективная неделя - время создания базы будущих успехов, больше связана с фундаментальными вопросами, которые пока что не слишком явно выражены во внешних проявлениях.

ВЕСЫ

Для большинства Весов неделя сложится позитивно, однако некоторое напряжение присутствует. Наилучшее время для того, чтобы отказаться от привычки постоянно слишком долго думать, взвешивать все за и против, прежде чем принимать решения. В ближайшее время важно быстро и легко принимать перемены, которые обязательно принесут плоды и удовлетворяющие результаты. Личная жизнь яркая и страстная, возможны интересные предложения о деловом сотрудничестве с представителями противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ

Усиливается ваш артистизм, поэтому выступления на публике, активная социальная позиция, помогут достичь более высокого положения в обществе, продвинуться в карьере, заявить о себе и обрести популярность, стать востребованным человеком. Полнолуние 16 февраля откроет вам еще больше возможностей, причем не только во внешней жизни. Не забывайте о любимых, родных, близких людях, уделите внимание детям - сейчас наилучшее время достичь взаимопонимания, устранить давние противоречия с окружающими.

СКОРПИОН

Через доверие друг к другу достигаете гармонии с любимым человеком. Сейчас не время для ревности и сомнений, дорожите чувствами близких людей и старайтесь оправдать хорошее отношение к себе. Старайтесь установить баланс в отношениях с сотрудниками, деловыми партнерами - "не перетягивайте одеяло на себя". Отличный период для финансовой сферы, решения имущественных вопросов, профессиональной сферы. Некоторые деловые отношения могут стать романтическими.

КОЗЕРОГ

Благоприятная неделя, удается сделать очень многое, решить самые сложные вопросы и выйти из запутанных ситуаций. Сейчас не время для упрямства и агрессивной конкуренции - берегите свою репутацию, окружайте себя полезными людьми, в некоторых вопросах стоит проявить мягкость, пойти на уступки. Повышается уровень вашей ответственности за других людей. Возможны счастливые события в личной жизни, приятные известия. В вашей жизни начинается новый, более умиротворенный и гармоничный период.

ВОДОЛЕЙ

Неделя переживаний, обнуления по некоторым темам и возрождения в новом качестве. Кризис дает новые возможности для роста, открывает многие случившиеся ситуации с другой стороны. Сдерживайте себя - в ситуациях несправедливости, которых достаточно много в жизни, вы можете потерять контроль над собой. Для решения личных вопросов неделя благоприятна. Возможны неожиданные траты, необходимость вложения средств, ради получения выгоды уже в ближайшее время.

РЫБЫ

Все прекрасно - вас ждут счастье и удача. Неделя покажет, что все негативные события в прошлом произошли не напрасно, именно это послужило отправной точкой к положительным изменениям. В ближайшие дни нужно принять важные решения как действовать дальше, чтобы максимально эффективно использовать благоприятные возможности недели. В любовной сфере, в целом, все благополучно. Хорошее время для того, чтобы найти свое место в обществе и укрепится на достигнутом уровне.

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