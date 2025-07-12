Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 июля 2025 года

Гороскоп на 14-20 июля 2025 года / © Associated Press

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Меркурий разворачивается в ретроградное движение во Льве и сразу формирует гармоничный аспект с Венерой. Мы возвращаемся к давно забытым чувствам, словам, местам и людям. Переосмысление и пересмотр происходят мягко, с оттенком красоты и любви. Это возможность закончить диалог, который когда-то оборвался.

Ретро Меркурий во Льве дает вдохновение для творческого процесса и возвращения к прежним формам искусства и любви. Хорошее время для того, чтобы редактировать, до оформлять, возвращаться к забытым проектам. Но не стоит начинать новое. Гармоничный аспект к ретро Меркурия с Венерой придает развороту тонкий эмоциональный и романтический оттенок.

20 июля Марс соединяется с Нисходящим Узлом и образует оппозицию к Восходящему — это день кармической развилки. Марс — планета действия, воли, борьбы, сталкивается с осью судьбы. Нисходящий Узел символизирует прошлое, инерцию, то, что мы уже переросли. Восходящий Узел — вектор развития, но он требует усилий и выхода из зоны комфорта. Это момент, когда действие должно быть осознанным. Не мстить. Не повторять. А переписать сценарий.

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Неделя благоприятна для внутренней работы, очищения, прощения и зрелых решений. Обращайте внимание на то, что возвращается. Смотрите в сторону того, что требует завершения. И не бойтесь отпустить то, что больше не несет смысла. Начался новый цикл планеты революций, обновлений, высшего интеллекта — Урана, поэтому не стоит держаться за то, что уходит.

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ОВЕН

Период внутренних конфликтов: хочется действовать, но обстоятельства тормозят. Лучше пересмотри старые стратегии и не поддавайся на провокации. Возможен контакт с человеком из прошлого, который всколыхнет старые чувства. Неделя зовет к переоценке того, куда вы вкладываете свою энергию. В делах и отношениях возможны повторы старых сценариев. Не рубите с плеча — Марс (ваш управитель) под влиянием Узлов может провоцировать конфликты, ведущие в тупик.

ТЕЛЕЦ

Важно пересмотреть планы и старые контакты — наверняка, есть то, что требует доработки и переосмысления. Один из давних друзей или знакомых может открыть новое направление в профессиональной области жизни. Волнение доставляют разговоры о прошлом, необходимость возврата к старым семейным вопросам. Гармоничный аспект Венеры с ретро Меркурием даст шанс заново прожить нежные чувства или завершить разговор, на который раньше не хватало душевной смелости.

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БЛИЗНЕЦЫ

Вы в эпицентре событий: Меркурий ваш управитель — разворачивается, и это может спутать планы. Вас ждет возвращение к темам любви, красоты, вдохновения. Осторожно с финансами: старые обязательства могут напомнить о себе. Подумайте, что действительно стоит сохранять, а что пора отпустить. Не спешите принимать решения, лучше займитесь созданием уюта, пересмотром пространства вокруг себя. Гармоничная связь с Венерой дает шанс наладить диалог, особенно с теми, с кем давно не общались.

РАК

Финансовые и эмоциональные темы переплетаются. Возможен возврат к старым тратам или обязательствам. Не взваливайте на себя чужие долги — ни эмоциональные, ни материальные. И сами не занимайте деньги, не берите в пользование чужие вещи. Полнолуние в Козероге уже дало вам подсказку: пора выстраивать границы. Вы можете почувствовать потребность отдалиться, чтобы услышать себя. Возврат к прошлому может прийти в виде человека, воспоминания или ситуации.

ЛЕВ

Много энергии, но куда ее направить — не всегда понятно. Самое время уделить внимание мыслям и чувствам, которые вы избегали. Возможно, пришло время честных разговоров с партнером. Любовные темы могут проявиться красиво, главное быть собой, а не играть роли. Меркурий разворачивается в ретро фазу в вашем знаке — это момент переосмысления себя, имиджа, слов и решений. Не спешите с выводами, мягко пересмотрите отношения — это шанс вернуться на прежнее место работы или же возобновить романтическую связь.

ДЕВА

Вы чувствуете, что многое происходит за кулисами, а вас, к сожалению, не посвящают в нюансы. Тем не менее, не стоит переживать по этому поводу — занимайтесь своими делами, отпустите контроль, особенно в отношениях. Вы на пороге важного личного осознания. Сосредоточьтесь на том, что действительно приносит удовольствие. Если замечаете, что вами кто-то манипулирует — это знак посмотреть, почему же вы позволяете это. Возможно, пришло время пересмотреть вопросы, связанные с самоценностью и деньгами.

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ВЕСЫ

Ваш фокус внимания разворачивается во внутрь. Неделя подходит для пересмотра: планов, привычек, партнерств. Вы можете почувствовать усталость от чужих ожиданий — хорошо, если на этой неделе вы уделите внимание себе. Венера помогает смягчить острые углы, особенно в любви, но важно быть честным: чего вы хотите на самом деле? Социальные связи активны, но не все из них искренни. Ретроградный Меркурий поможет вернуть старых друзей или напомнит о незавершенных проектах.

СКОРПИОН

Могут вскрыться амбиции, которые вы давно подавляли. Важно не идти по пути манипуляций. Это время пересмотра карьерных решений и взаимоотношений с деньгами. Возможно, ваши подходы устарели и нужно изучать что-то новое, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Вы можете почувствовать прилив воли, желание изменить мир — или взять реванш. Выбирайте путь трансформации, а не разрушения. Возможны ключевые встречи, особенно с людьми из прошлого. Через них вы поймете, насколько выросли.

СТРЕЛЕЦ

Вас тянет в путь — буквально или ментально. Но ретро Меркурий может спутать маршруты. Лучше пересмотрите старые идеи, вернитесь к незавершенным курсам или поездкам. Не спорьте с авторитетами, особенно если чувствуете внутренний протест. Философские и духовные темы выходят на первый план. Возможно, вам придется переосмыслить свой путь, взгляды или даже миссию. Прошлое напомнит о себе — но не для того, чтобы вы вернулись, а чтобы поняли, куда не стоит идти снова.

КОЗЕРОГ

Это неделя глубокого самоанализа, но и возможных «внешних экзаменов». Люди и обстоятельства могут проверять ваши границы. Осторожнее с физической нагрузкой и конфликтами: энергия Марса может быть разрушительной для вас. Но это прекрасное время для того, чтобы обрамить острые мысли и перевести их в творчество. Возможны «откатные» эмоциональные состояния: возврат в старые зависимые модели, романтические фантазии, которые не имеют под собой основы, и мнимые «вторые шансы» в отношениях, где уже всё сказано.

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ВОДОЛЕЙ

Эта неделя — как мягкое зеркало: вы видите себя в других. Отношения — в фокусе. Будьте осторожны в отношениях: не возвращайтесь туда, где уже все сказано. Некоторые представители знака получат возможность еще раз прожить старую влюбленность или завершить давно тянущийся роман. В профессиональной сфере возможна проверка на прочность: кто рядом из чувства долга, а кто — из настоящего интереса. Ответьте на это честно. Ваш управитель — Уран, начал новый цикл — учитывайте это.

РЫБЫ

Неделя тонкой настройки. Она про замедление и заботу о теле. Меркурий в ретро может спутать рабочие процессы — не перегружайте себя. Вы можете чувствовать чужие состояния почти физически. Постарайтесь больше отдыхать, фильтруйте информацию и людей вокруг. Венера в гармонии с ретро Меркурием помогает оживить душевные таланты: пишите, рисуйте, пойте. Пусть голос вашего сердца прозвучит снова. Ваш знак под прямым влиянием Марса и Лунных Узлов, а значит, судьба предлагает развилку.