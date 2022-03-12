Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 марта 2022 года

Продолжается напряженная ситуация в Украине, да и во всем мире в связи с событиями начавшимися 24 февраля.

Ожидания и реальность не соответствуют друг другу. Но здесь уже не агрессия как таковая, а стремление через громкие фразы и демонстративные действия показать свою значимость. Простыми словами – кто круче, кто сильнее, у кого более влиятельные союзники. Возможен некий спектакль, причем как с одной, так и с другой стороны.

Острая фаза военного конфликта уже прошла, со следующей недели можно ожидать стабилизации и завершения. Конфликт себя не исчерпает, но перейдет в холодную фазу. Военных действий в таком масштабе, как в конце февраля - начале марта, уже не будет. Ситуация может повториться в 2024 году, хотя маловероятно - важно жить здесь и сейчас, сделать правильные выводы.

Противоречия на внешнем уровне, давящая атмосфера, ограничения, страх – все это не лучшим образом влияет на состояние здоровья. Каждый должен позаботиться о себе, своем психическом состоянии - бороться с приступами меланхолии, апатии. Верьте в победу и светлое будущее. Эгрегор Украины нужно укреплять положительными мыслями, таким образом происходит исцеление ситуации. У нас чистая карма, у нас все будет хорошо, Вселенная на нашей стороне.

18 марта в 09:17 по киевскому времени полнолуние в Деве. Солнце в секстиле с Плутоном, аспект дает рассудительность, усиливается способность к регенерации, восстановлению сил. Люди склонны принимать волевые решения в этот день. Планетарные влияния способствуют популярности, благодаря реальным делам и видимым практическим результатам.

20 марта Солнце переходит в знак Овна в 17:34 по киевскому времени, т.е. наступает день весеннего равноденствия, дает мощную вспышку энергии и силы воли – кульминация событий и завершение.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Периодически возникает сильная раздражительность, но всегда оказывается рядом человек или группа людей, которые помогают избежать импульсивных поступков и ошибок. Будьте терпеливы, прислушивайтесь к партнерам и вы избежите сложностей в семейных отношениях и социальной сфере. Эти дни могут быть благоприятными для переговоров, личных деловых контактов, для сложной работы и для всех тех дел, где необходимо обдумывание предстоящего события холодной и ясной головой.

ТЕЛЕЦ

Неделя насыщена событиями, возможно завязывание дружеских отношений через групповую деятельность. Появляется шанс войти в новый долгосрочный проект. Несмотря на внешний напряженный фон, некоторые надежды и желания исполняются. Много общения с представителями противоположного пола, с людьми искусства. Возможно знакомство с партнером среди единомышленников или при участии в общественных мероприятиях. Дружеские отношения становятся романтическими или наоборот.

БЛИЗНЕЦЫ

Активная социальная позиция позволяет найти близких по духу людей, а также способы и варианты применения своих сильных сторон в коллективной деятельности. Ваше присутствие в группе помогает сглаживать напряжение, вы вовремя находите нужные слова, чтобы разрядить обстановку. В течение недели много событий, вызывающих эмоциональную реакцию, ваши взгляды и привязанности меняются. Обстоятельства складываются так, что приходится строить долгосрочные планы, развивать в себе дальновидность.

РАК

В голове все становится на свои места, удается достичь порядка и определенности в жизни. Вы хорошо чувствуете различные тонкости социальных отношений, вам становятся понятны мотивы людей. Ваша тактичность помогает найти для себя подходящий коллектив, работу, которая полезна вам и окружающим людям. После полнолуния 18 марта придет осознание того, что жизнь меняется решительно в лучшую сторону. Возможно, придется поучаствовать в делах своих родственников, помочь морально или материально.

ЛЕВ

Непростая неделя, потребность получить максимум от сложившейся ситуации, может побудить вас действовать слишком агрессивно. В любом случае вы очень заметны, также явно видны ваши положительные и отрицательные качества. Стремление произвести впечатление на других людей, может дать не тот результат, который ожидаете. Период завершения, после чего последует новое начало. Вторая половина недели принесет множество ярких событий, обстоятельства складываются более благоприятно, чем вначале недели.

ДЕВА

В этот период лучше не попадать в ситуации, успех которых зависит от вашей популярности и отношения окружающих. Если вы занимаетесь какой-нибудь общественной деятельностью, можно ожидать общего недовольства и даже открытой оппозиции. Благоприятна самостоятельная, уединенная работа. Обстоятельства могут сложиться так, что вам придется вынуждено поменять место жительства или работу. Период философских размышлений, переоценки ценностей и своего места в мире или в конкретном коллективе.

ВЕСЫ

Может возникнуть проблема несоответствия ваших желаний и ожиданий с полученными реальными результатами. По тем или иным причинам приходится менять способы взаимодействия с людьми в группе, с коллегами и партнерами. Вероятна встреча с людьми из более высоких социальных слоев, однако из-за излишней суеты и сомнений в себе и в светлом будущем можете упустить хорошую возможность или шанс выйти на другой уровень. Очень важно в ближайшее время проявлять оптимизм и собранность.

СКОРПИОН

Неделя противоречий, конфликтов с коллегами, даже случайными знакомыми. Разрядка ситуации, улучшение взаимоотношений, нахождение общих точек соприкосновения возможно после полнолуния 18 марта. Вы можете оказаться в тяжелых условиях, кризисных ситуациях, исход зависит от того, насколько серьезно проделана работа по укреплению собственной безопасности. Старайтесь меньше рассказывать о себе и своих близких, не стоит выходить в центр и привлекать к себе излишнее внимание.

СТРЕЛЕЦ

Вероятны выплаты, которых вы давно ожидали, зарплата или возврат долгов. Распределите средства правильно – инвестируйте в себя, займитесь самооценкой. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы кардинально изменить свою жизнь, поменять место жительства или страну, выяснить отношения с партнером. Будьте внимательны к тому, что говорят окружающие, доверяйте только официальным источникам и рассчитывайте только на себя. Чем меньше людей знают о ваших планах, тем быстрее вы получите желаемый результат.

КОЗЕРОГ

Повышается ваша деловая активность, работы много, хотя не всегда она оплачивается так, как хотелось бы. В любом случае отказываться не стоит, сейчас вы создаете базу на будущее. Кое-что отвлекает, много энергии тратится на семейные дела, причем родные и близкие замечают, что вы стали более резки, раздражительны, и в тоже время - более впечатлительны и уязвимы. Важно сохранить свое психическое и физическое здоровье, т.е. к концу недели может появиться счастливый шанс изменить свою судьбу.

ВОДОЛЕЙ

Противопоказано бездействие и пассивность, т.к. силу и гармонию вы обретаете только лишь в движении. Улучшается взаимопонимание с противоположным полом, появляется много интересных людей в вашем окружении. Если вас одолевают мрачные мысли – проявите активность, займитесь волонтерской деятельностью, помогите тем, кто нуждается. Вы можете стать свидетелем необычной ситуации, это пойдет вам на пользу, если быстро среагируете и успеете воспользоваться сложившимися обстоятельствами.

РЫБЫ

Мечты постепенно вытесняет суровая реальность. Требуется выдержка и самообладание, чтобы сохранить существующее положение вещей. Сомнения в себе и в своих силах мешают сделать решительный шаг. Во второй половине недели появится возможность выйти из замкнутого круга проблем и даже улучшить качество своей жизни. Много переживаний касательно любовной сферы, отношений с детьми, родителями. Что-то или кто-то безвозвратно исчезает из вашей жизни, но на его смену приходят новые люди и обстоятельства.

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