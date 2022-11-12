Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-20 ноября 2022 года

Первая неделя после осенних затмений принесет больше позитивных событий, чем привычных мрачных и тревожных. Будни (14 – 18 ноября) благоприятны для решения важных вопросов, выезда за рубеж, общения с иностранцами, поиска поддержки, личных взаимоотношений.

Пришло время оглянуться назад, закрыть негативные программы и перейти от мотивов к планированию, а после – к действию. Страсти и эмоции постепенно отходят на второй план, что позволяет эффективнее проявлять себя в социуме, решать финансовые вопросы.

Осенний сезон затмений 2022 помог выявить свои резервы, обнаружить в себе новые качества и понять возможности. Внутренние трансформации проявляются на внешнем плане и оформляются в некую устойчивую форму.

16 ноября в 08:09 по киевскому времени Венера входит в очень позитивный и радостный знак Стрельца. Психологический климат в коллективах станет гармоничнее, появится время и возможности для праздника, для приятных встреч и романтики.

17 ноября с 10:42 Меркурий войдет в знак Стрельца – транзит добавит позитива в нашу жизнь. Изменения на социальном уровне способствует обновлению круга единомышленников и друзей. Начинается хорошее время для обучения новому, переквалификации, открытия совершенно новых направлений деятельности и обретения новых источников дохода.

Суббота и воскресенье достаточно напряженные, обилие информации раздражает психику, появляются сомнения и ощущение тревоги. Люди становятся агрессивнее, поэтому избегайте мест скопления народа, провокаций со стороны недругов и конкурентов. Лучше не предпринимать активных шагов в профессиональной сфере и в бизнесе, всячески уходить от конфликтов, т.к. одно неосторожное слово может вызвать бурную реакцию.

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ОВЕН

Вы можете стать невольным свидетелем разговора, в котором речь пойдет о вас в самом неблагоприятном ключе. Не торопитесь расстраиваться, слухи и сплетни быстро исчезнут сами. А вот сны окажутся истинными – постарайтесь их запомнить – там может быть важная подсказка. Появляется возможность погрузиться внутрь себя и увидеть все то, что до этого от вас было скрыто. Уединение поможет вам осознать, проанализировать и подвести итоги пройденного пути, сделать правильные выводы.

ТЕЛЕЦ

Пришло время закрыть дверь в прошлое, избавиться от страхов и выйти на установленные рамки. Вероятна ссора или спор с кем-то, кто выше вас по положению или старше по возрасту. Несдержанность дорого обойдется, а вот те, кто умеет контролировать свои эмоции и действия, уже в конце недели получат дополнительный бонус – позитивное внимание влиятельного лица. Новое знакомство или встреча с давним коллегой или партнером, поможет завершить определенный цикл своей жизни, что также станет новым началом.

БЛИЗНЕЦЫ

Нарабатывайте навыки коммуникации, т.к. в течение недели вам предстоит множество встреч, некоторые из них могут перерасти в долгосрочное деловое сотрудничество. Прекрасное время для получения новых знаний, а также повторения всего того, что вы когда-то знали, но благополучно забыли. Полученная сейчас информация уже в скором времени поможет вам получить хорошие материальные результаты. Встреча с бывшим романтическим партнером может принести непредвиденные события и радикальные перемены.

РАК

Критический период для сферы семейных взаимоотношений, могут возникнуть противоречия с романтическим партнером. Не самое подходящее время для того, чтобы думать о новых планах. Будьте осторожны и внимательны на дорогах, не вмешивайтесь ни в какие ссоры и споры, т.к. это приведет к раздражительности и усталости, но никак не к истине. Не держите то, что уходит, что изжило себя и не дает вам сделать шаг в новое. Возьмите себя в руки, сохраняйте равновесие и не поддавайтесь собственным страхам и необоснованной панике.

ЛЕВ

Инициатива наказуема, но только не сейчас. Если проявите ее, будете вознаграждены по заслугам. Сейчас вы создаете для себя новый духовный и материальный фундамент. Однако будьте аккуратны в своих выражениях, не суетитесь. Вы можете обидеть влиятельного человека, а это чревато неприятными последствиями. Берегите свои ресурсы и не растрачивайте свою силу на хаотичные действия и эмоции. Пришло время завершить отношения с разрушающими людьми, научиться правильно приумножать, защищать и распределять то, что имеете.

ДЕВА

Пригодится уйти с головой в работу, закрыть некоторые долгосрочные проекты, проанализировать обретенный опыт и подвести итоги этого завершающегося этапа в вашей истории. Предыдущие способы заработка и проявления себя в социуме могут потерять для вас свою актуальность. Но не забывайте, что кроме дел и работы есть еще и семья. Порадуйте их вечером вкусным лакомством или посмотрите все вместе хороший фильм – это может укрепить ваши взаимоотношения, избежать взаимных обид и претензий.

ВЕСЫ

Ваше желание получить все сразу и немедленно – понятно, но, к сожалению, невыполнимо. Нужно немного потерпеть и подождать – всему свое время. В течение недели многие негативные сценарии вашей жизни завершаются. Некоторые взаимоотношения потеряют свою значимость, но их место займут новые и перспективные, долгосрочные связи. Начинается период социальной активности, изменений в профессиональной сфере и карьере. Ваш бизнес или важный для вас проект, маленькими шагами, но оживает.

СКОРПИОН

Важная неделя, но вы находитесь в состоянии ментального напряжения. Приходится анализировать большой объем информации, подходить критически и рационально ко многим вопросам. Вы сейчас похожи на птицу в клетке – вроде бы есть место и крылья расправить, и даже полететь, но простора не хватает. Вам тесно в нынешних рамках, а значит, пришло время расширить свои горизонты и установить новые границы. Может возникнуть необходимость переезда, переоформления документов.

СТРЕЛЕЦ

Если вы строили на эту неделю грандиозные планы, приостановитесь, поскольку попытки ускорять события приведут к возникновению новых препятствий. Но, в целом, период обещает быть стабильным, ровным и вполне удачным. Стремительных взлетов вам звезды не обещают, однако это не так плохо, как вам может показаться на первый взгляд. Важно то, что падений также не предвидится. Неделя подходит для неспешной работы с документами, обучения, прохождения курсов повышения квалификации.

КОЗЕРОГ

В профессиональной сфере все хорошо, вы чувствуете интерес к себе, как к специалисту. Можно активно заняться поиском работы или сотрудничества. Возможно образование новых групп и коллективов, в которых вы займете место лидера. Все, что задумано вами на осень 2022, постепенно сбывается, все действия и начинания, более чем успешны. Однако будьте осторожны в контактах, т.к. под видом доброжелателя в ваше окружение может попасть конкурент и немного подпортить ваши планы.

ВОДОЛЕЙ

Вы нужны детям, друзьям, единомышленникам, поэтому совершенно не хватает времени на себя и свои дела и даже на элементарный отдых. Важно не допустить выгорания, сохранить себя в ресурсном состоянии, т.к. в течение недели будут интересные предложения, которые могут стать для вас полезны в профессиональной сфере и карьере. Происходит разрешение напряженных и форс-мажорных ситуаций. Благоприятное время для того, чтобы закрыть долги, как моральные, так и материальные.

РЫБЫ

Пришло время принятия важных решений. Особенно актуально стоит вопрос, связанный с местом жительства, семьей и детьми. Возможны изменения в ваших имущественных делах, в вопросах, связанных с наследством. Хорошее время для поиска нужной информации, получения юридической консультации, посещения официальных инстанций. В жизни ваших родственников и близких людей происходят перемены, поэтому может возникнуть необходимость поучаствовать в их жизни, помочь им деньгами.

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