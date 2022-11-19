Что звезды нам пророчат: гороскоп на 21-27 ноября 2022 года

Всю неделю приходится держать баланс то с внешним миром, то с внутренними противоречиями. Справиться с тревожностью и страхами помогает коллективная работа, общение в группе единомышленников, целью которых является взаимопомощь и достижение общей цели.

22 ноября в 10:21 Солнце входит в знак Стрельца, что лучшим образом отразится на физическом и психическом состоянии людей. Мрачные мысли исчезают, появляется вдохновение и вера в счастливое будущее. Энергия общественного внимания способствует решению многих проблем.

Новолуние в Стрельце 24 ноября обнулит негативные программы прошлого лунного месяца, и это будет способствовать улучшению во всех жизненных областях. С этого дня общий энергетический фон, обстоятельства, развитие тех или иных процессов, становятся позитивнее и благоприятнее. Начинается очень динамичный период.

В целом, неделя благоприятная для обретения популярности, расширения бизнеса, сотрудничества с зарубежными фирмами, решения юридических вопросов. Однако следует учитывать, что обилие информации мешает увидеть главное, утомляет, что создает прекрасную почву для деятельности пропагандистов и манипуляторов.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В этот период вы будете немного растеряны из-за мелких проблем дома и на работе. Но все тревоги уйдут, если вы займетесь творчеством или любимым хобби. После новолуния у вас появится возможность достичь успехов на профессиональном поприще. Не распыляйтесь на сиюминутные дела и единоразовую прибыль, а направить все ресурсы на реализацию основных проектов. Самое время завести новые выгодные знакомства, которые в перспективе будут полезными для вашей карьеры. Благоприятный период для семейных отношений.

ТЕЛЕЦ

При оформлении документов и обсуждении совместных работ не следует игнорировать мелочи. Чтобы расширить бизнес, ищите заграничных инвесторов. Не исключены также перемены в организации, на этот раз вполне предсказуемые и разумные. Откажитесь от рискованных вложений и не давайте в долг, поскольку есть вероятность, что ваши деньги не вернут. Если вы пока одиноки, не отказывайтесь от романтических свиданий – новые знакомства принесут только положительные эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам удастся решить конфликты, которые не давали покоя последние несколько недель. Лучше всего, если вы сделаете первый шаг для примирения. Семейным людям звезды советуют остерегаться соблазнительного искушения завести роман на стороне. Пожилые родственники заставят поволноваться из-за проблем со здоровьем. В семьях получат продолжение проблемы с детьми, все это выразится в крупных расходах. Однако сейчас проблема не выглядит очень уж острой, хотя вопросы еще остаются, и с ними придется столкнуться впоследствии.

РАК

Усиливается мнительность, из подсознания поднимаются давние страхи, детские проблемы. Хотя в этот период не предвидится каких-либо серьезных проблем со здоровьем. И после новолуния вы станете энергичнее, наполнитесь силой и сможете, что называется, горы свернуть. Хорошая возможность изменить жизнь в лучшую сторону, но от вас требуется смелость и решительность. Прекрасное время и для людей творческих профессий – они могут стать фигурами популярными в своей среде, и этот позитивный процесс получит продолжение.

ЛЕВ

На вас свалится такой объем работы, что вы будете только успевать за указаниями начальника. В бизнесе и на службе будет царить некоторая неразбериха. Череда ошибок, срывов сделок, внезапного выхода из строя техники может подорвать уверенность в себе. Не пытайтесь все успеть, берегите нервы. Сейчас лучше выполнять только текущие дела. Многие захотят бросить все и отдохнуть. Гороскоп рекомендует взять отпуск, но ни в коем случае не увольняться: эти трудности временные, а найти новое место будет очень сложно.

ДЕВА

Следите за своими расходами, иначе вы обнаружите образовавшуюся брешь в своем кармане. Период не принесет серьезных доходов. Возможны романтические связи на работе, служебный роман, который перерастет в длительные отношения. Вообще, период благоприятен для любовных отношений, возобновления давних связей, как личных, так и деловых. Присмотритесь к ближайшему окружению, среди ваших близких есть человек, который сильно ценит вас. Если дадите ему шанс, вы найдете много новых для качеств, которых раньше не замечали.

ВЕСЫ

Трудности со здоровьем у пожилых родителей вынудят пересмотреть свой график. Ищите дополнительные заработки, поможет старое хобби, которое начнет приносить прибыль. Однако не взваливайте на себя больше, чем вы способны выполнить, иначе обострятся хронические недуги. Благоприятные перемены, начавшиеся в прошлом месяце, усилятся. У вас появятся новые друзья и покровители. С их помощью вы сможете решить проблемы и подумать о перспективных делах. Вполне реально и возобновление прерванных когда-то отношений.

СКОРПИОН

В коллективе вас ждут конфликты на фоне столкновения интересов, стремления создать для себя выгодные условия. Не спешите увольняться, если не устраивают условия, подготовьте резюме и разошлите его в разные компании. Запишитесь на тренинг личностного роста, это поможет вам увидеть свой потенциал и обрести больше уверенности в своих силах. Руководители будут испытывать раздражение из-за непрофессионализма сотрудников, поэтому большинство процессов придется держать под личным контролем.

СТРЕЛЕЦ

Страсти начала ноября улягутся, наступает период новых возможностей и принятия важных решений. Будьте уверены, новые события принесут только позитив. Многие из тех пар, кто расстался ранее, вновь воссоединятся. Большое значение приобретут связи с коллегами из других городов или стран, скорее всего, намечается долгосрочное сотрудничество. Если располагаете капиталом, обязательно вложите его в недвижимость. Дети требуют внимания, на их нужды уйдет достаточно крупная сумма.

КОЗЕРОГ

Неделя принесет множество предложений, и каждое из них будет удачным в денежном плане. Предпринимателям придется потратить время, чтобы решить проблемы с налоговой и документами. Безработные найдут дело своей мечты. Новое место может показаться вначале не подходящим, но позже вы убедитесь, что это лучший вариант. В это время возрастает риск потратиться на ненужные вещи. В любовной сфере будет царить неопределенность: ревность и отсутствие доверия могут разрушить то, что вы строили годами.

ВОДОЛЕЙ

Рабочие и творческие проекты отнимают все силы, но это принесет положительные плоды! Мужчины станут смелее в знакомствах, а женщины будут окружены вниманием щедрых поклонников. Многие из вас встретятся со старыми друзьями и добрыми знакомыми, проживающими в дальних странах, возможна удачная поездка и новое романтическое увлечение. Вам захочется иметь больше свободы, что совсем не понравится вашему партнеру. В семейных союзах будет присутствовать напряженность из-за распределения бюджета.

РЫБЫ

Ожидается много хлопот, связанных с обустройством быта, операциями с недвижимостью, и они получат продолжение в следующем месяце. Настроение будет переменчивым из-за мелких неурядиц на работе и дефицита доходов. Однако все неприятности скоро закончатся, и вы почувствуете прилив сил! Продвижение по службе возможно, если вы наберетесь смелости и попросите повышение. Можете не сомневаться - начальство отметит все ваши заслуги и усердие. Если вы без работы, соглашайтесь на любую подработку, чтобы проявить свои способности и найти новых клиентов.

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