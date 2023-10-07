Что звезды нам пророчат: гороскоп на 14-28 октября 2023 года

Неделя умеренно благоприятная. Позитивные и негативные влияния космоса переплетаются в причудливом узоре, и надо надеяться, что позитивных, окажется все-таки больше.

На этой неделе уже ощущаются энергии осеннего сезона затмений 14-28 октября 2023. У страха глаза велики. Но это отличное время, чтобы за счет внешних подсказок понять, что происходит в вашей жизни и направить события в нужную для вас сторону.

С 9 октября Венера начинает движение по знаку Девы и сразу же образуется аспект соединения с Черной Луной, что дает неконтролируемые желания, усиливает существующие проблемы в сфере взаимоотношений, способствует денежным проблемам. Но при этом, не стоит бояться трудностей, лучше к ним подготовиться. Чаще всего все не так сложно и не разрешимо, как мы себя накручиваем.

Ингрессия Венеры в знак Девы 9 октября охладит романтический пыл: все страдания о любовных неприятностях утихнут, а включится холодный рассудок.

10 октября – сложный день, когда возникает множество препятствий, а общение с представителями государственных структур создает еще большие сложности. Неделя благоприятная для поиска пути, который приведет к внутренней гармонии и счастливой жизни. Но не подходит для чрезмерной социальной активности и решения судьбоносных вопросов и других важных дел, поскольку практически невозможно оценить внешние влияния на ход их развития.

12 октября Марс входит в знак Скорпиона и открывает период скрытых процессов с активными внешними проявлениями. В это время даже стены не являются препятствием – их можно снести или просто обойти. Каждый выбирает то, что ему больше подходит.

14 октября в 20:51 по киевскому времени солнечное затмение в Весах, которое возможно только в новолуние. Осенний коридор затмений принесет важные события в сферу взаимоотношений. Также это время перезагрузки дипломатических связей, кардинальных изменений в международных отношениях.

Но в затмения можно наблюдать обратный эффект, когда вместо стагнации и происшествий, люди словно получают награды за терпение и неожиданные бонусы за то, что просто жили, следуя своей интуиции и своему предназначению. Всё зависит от вашей карты рождения и от того, задевают ли затмения её важные точки, что можно узнать, заказ консультацию астролога.

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ОВЕН

На вас свалится такой объем работы, что вы будете только успевать закрывать «хвосты». В бизнесе и на службе будет царить полный хаос и неразбериха, а также интриги коллег. Череда ошибок, срывов сделок, внезапного выхода из строя техники может подорвать уверенность в себе. Отправляйтесь на обучение, если вам не хватает знаний, это откроет перед вами новые перспективы. Полученные знания и навыки помогут обрести больше уверенности в себе и дадут толчок к поиску новых областей для реализации.

ТЕЛЕЦ

Финансовое положение сейчас будет не настолько хорошим, как хотелось бы, но деньги будут поступать стабильно небольшими суммами. Хорошая прибыль возможна от новых проектов и сторонних подработок. Многим наемным сотрудникам предстоит принять нелегкое решение о смене работы – поступит немало заманчивых предложений. В этот период будут удачными проекты, связанные с иностранными инвестициями, дальними странами. Не бойтесь рисковать – ваше упорство будет вознаграждено!

БЛИЗНЕЦЫ

В личной сфере ожидаются серьезные перемены и для некоторых они будут негативными, вплоть до расставания. Многих ожидает переезд в другое жилище или даже город. В семьях могут возникнуть проблемы с детьми, на их решение потребуется терпение, выдержка, а в некоторых случаях и денег. Семейные пары сейчас озабочены обустройством домашнего очага, бытовые проблемы будут отнимать все силы. При этом на романтику и страсть остается все меньше сил. Чтобы вернуть былые чувства, неплохо отправиться на романтическое свидание.

РАК

Вероятно, вам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск. Позвольте себе на время забыть о работе, вы заслужили полноценный отдых, поскольку вашему трудоголизму позавидуют многие. Финансовые поступления будут периодичными и довольно нестабильными. Ссоры по пустякам могут подорвать доверие, поэтому проявите терпение и мудрость. Дарите своим домочадцам тепло и заботу, и это вернется вам сторицей. Удача на любовном поприще ждет холостых людей, готовых к новым приключениям.

ЛЕВ

Неделя может стать настоящим прорывом. Вы успеете сделать больше, чем сами планировали. И это по-настоящему окрылит вас. Предприниматели задумаются о реорганизации своего бизнеса и расширении штата сотрудников. У них появятся прекрасные шансы расширить свое дело, и этот процесс может происходить с помощью иностранных коллег. Возможны удачные сделки с недвижимостью. Ваш организм достаточно крепок, чтобы преодолеть мелкие недомогания. Однако не отказывайте себе в отдыхе и полноценном сне.

ДЕВА

Переговоры с партнерами по разным причинам затянутся; возможно, придется обсуждать финансовые условия будущего сотрудничества и это будет нелегко. Служащие захотят поменять место работы, но лучше эту затею лучше отложить до следующего года. Руководство отметит ваше усердие и предложит вам выгодную командировку. Не стоит отказываться от поездки, это хороший шанс показать себя с лучшей стороны. Отношения в семейной паре будут крутиться вокруг давно назревших проблем недоверия и накопленных обид.

ВЕСЫ

Возможны конфликты на почве бытовых расходов и крупных покупок для дома. Вероятны траты на ремонт и расходы на детей. Уделите внимание пожилым родителям. Если существует риск развода, переждите бурю в одиночестве. Внимания потребуют родители или ближайшие родственники. Остерегайтесь конфликтов на почве раздела имущества и других финансовых вопросов. В этот период будут одолевать старые хронические недуги. Выполняйте ежедневно физические упражнения, больше гуляйте. Есть опасность травматизма, необходимости лечения зубов.

СКОРПИОН

Чтобы реализовать свой потенциал в профессии, ищите единомышленников, которые поддержат вас в рискованных начинаниях. Ваше обаяние поможет найти общий язык с нужными людьми и собрать мощную команду для реализации своих идей. Предпринимателям рекомендуется притормозить свои амбиции, сократить расходы, провести ревизию. Кое-кто отправится в свободное плавание, решив строить свою профессиональную деятельность в одиночку. У молодых специалистов возможна удачная командировка за границу. Служащие столкнутся с новыми вызовами на работе.

СТРЕЛЕЦ

Эмоциональное напряжение и выгорание будут сбивать с толку. Но все-таки вы удержите планку на «высшем уровне», как впрочем, и всегда. Бизнес может застопориться из-за нехватки клиентов, сделки встанут на паузу. Но это и к лучшему – отдых вам не помешает. Не бойтесь искать поддержки у сильных мира сего и просить помощи у влиятельных друзей, такое покровительство поможет уладить юридические проблемы. В личной жизни будет все неоднозначно. Вас разрывают противоречия между желанием свободы и страстной любви.

КОЗЕРОГ

Ваша привлекательность усугубить ситуацию, создавая дополнительную турбулентность в виде новых предложений. Семья и быт потребует от вас больших финансовых вложений. Одинокие женщины встретят достойного претендента, который удивит галантностью и щедростью. С деньгами проблем не будет, все необходимые средства будут поступать вовремя и в нужном объеме. Уделите внимание своей «половинке», если вы состоите в паре: романтический ужин при свечах может снизить градус напряжения и укрепит ваши отношения.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя похожа на зебру – белая полоса сменяется темной. Но не стоит отчаиваться и поддаваться вспышкам гнева, делайте все с «холодной головой». Многие проблемы захочется решить «силовым» путем. Со средствами проблем не ожидается, но будьте осторожны в финансовых операциях, не совершайте необдуманных трат. Вы будете слишком заняты своей карьерой и продвижением бизнеса, поэтому возможно от вашей занятости могут пострадать самые близкие. Постарайтесь больше времени проводить с семьей.

РЫБЫ

В этот период рекомендуется пройти обследование и не подвергать организм стрессам. Велика вероятность нервного истощения на почве усталости. Возможны конфликты из-за коллег, будьте внимательны с недоброжелателями, которые вам завидуют. Уделите внимание детям, займитесь с ними полезным делом, и ваши усилия дадут положительные результаты. Велика вероятность испытать сильный стресс, связанный с личной сферой. Это может быть разлука, развод, неприятная информация о любимом человеке.

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