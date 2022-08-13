Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-21 августа 2022 года

Вначале недели все еще сильны энергии полнолуния в Водолее 12 августа.

Луна убывающая в течение недели (можно активную ссылку на текст убывающей Луны 13 – 26 августа 2022) - астрологии этот период называют фазой пассивного действия. Надо продолжать ранее начатые дела, можно сесть на диету. Очень важно в дни убывающей Луны выполнить старые обещания и рассчитаться с долгами.

16 – 18 августа подходят для решения сложных вопросов, которые тянутся уже давно. В информационном пространстве поднимается градус напряжения, обсуждаются острые темы, социальные проблемы, побуждая государственные структуры соблюдать и осуществлять свои функции. Эффективны любые инициативы по привлечению внимания общественности, по продвижению приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению условий труда.

20 августа в 10:56 Марс переходит в Близнецы и задержится в этом знаке надолго – до 26 марта 2023 года, а с 30 октября 2022 до 13 января 2023, будет в фазе ретроградного движения. Ситуация на военном фронте изменится – станет более динамичной, но менее предсказуемой.

С 21 августа Уран становится стационарным – фиксируются определенные направления, касающиеся деятельности общественных объединений, различных организаций, занимающихся поддержанием и укреплением международного мира.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя серьезных перемен, повышения уровня физической активности и решения текущих задач. Появляется желание быть в обществе, взаимодействовать с окружающими, обсуждать глобальные вопросы. В любой ситуации вы чувствуете свой авторитет, значимость для других людей. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы взять инициативу в свои руки и завоевать расположение давно желанного партнера. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры.

ТЕЛЕЦ

В партнерстве и в браке происходят заметные изменения, которые подтолкнут вас к самосовершенствованию, духовному росту. Меняются жизненные приоритеты, формируются новые ценности. Стремление к деятельности позволит вам энергично взяться за дело и вырваться вперед, благодаря собственному опыту. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и ясно увидеть свои перспективы – на родине или в другой стране. Оптимизм и творческий подъем помогают находить ответы на самые сложные вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы пользуетесь популярностью, испытываете поддержку сотрудников, поэтому можно смело продвигать свои интересы, привлекать внимание к своим идеям. Если вы давно работали над каким-либо проектов, то, наконец, сможете его закончить. Неделя подходит для ответственных выступлений, серьезных шагов в бизнесе, поиска сотрудничества с зарубежными партнерами. Будьте готовы к неожиданному повороту событий, держите наготове все необходимое, т.к. может возникнуть необходимость срочно уехать в командировку.

РАК

Возрастает жизненная энергия, сопротивляемость различным заболеваниям и это сопровождается подъемом духа, ощущением бодрости и физической силы. Период благоприятен для любовных отношений – ваша активность возрастает и это привлекает к вам партнеров противоположного пола.

Коллективная работа принесет успехи, в том числе, финансовые. Хорошее время для того, чтобы обратиться за помощью к влиятельному человеку, привлечь ресурсы других людей в свои работающие проекты.

ЛЕВ

Благоприятное время для того, чтобы заявить о себе и реализовать свои творческие замыслы. Партнеры и руководители помогают карьерному росту и достижению более высокого общественного положения. В жизни многое меняется, а то, что было актуально еще на прошлой неделе, сейчас уже не имеет значения. Текущее положение дел помогает сделать хорошую закладку на несколько месяцев вперед, расширить возможности в профессиональной сфере. Полезны дальние путешествия, общение с иностранцами, рекламные мероприятия.

ДЕВА

Пришло время высказать то, что накипело и обсудить с партнерами пути выхода из сложных ситуаций. Ваша энергичность и высокая осведомленность, поможет уладить конфликты в деловой сфере, а также привнести гармонию в семейные отношения. Воспользуйтесь возможностями этого периода, поразмыслите о том, чему научило вас прошлое, и устремите взоры туда, где вы хотите оказаться. Сейчас ваша сила в партнерстве, в сотрудничестве с другими людьми, поэтому расширяйте круг знакомств, участвуйте в различных мероприятиях.

ВЕСЫ

Небольшой отдых поможет встать в строй, вернуть интерес к работе и вдохновиться на новые идеи.

Вы получите удовольствие от романтических встреч, совместных поездок с любимым человеком или членами семьи. Неделя благоприятна для решения финансовых вопросов, поиска инвесторов, оформления кредитов. Внимательнее отнеситесь к тому, кто входит в круг вашего общения, а также обратите внимание на то, как вы контактируете с людьми. Выполняете ли вы свои обещания, завершаете ли вы начатые ранее дела?

СКОРПИОН

Неделя запомнится надолго интересными событиями и неожиданными встречами, в том числе и неприятными. Даже если вы не особо стремитесь быть на виду, от любопытных глаз вам не удастся скрыться. Вы привлекаете внимание многих людей, в том числе тех, кто может обеспечить вам неприятности. Сейчас необходимо следить за речью, избегать лишней болтовни, сплетен, слухов, непроверенной информации. Самое время подумать о своей финансовой безопасности, подстраховаться, т.е. создать запасной план и денежный резерв.

СТРЕЛЕЦ

Вселенная преподносит вам множество приятных сюрпризов, в основном, положительного характера. Состояние здоровья значительно улучшится, вы ощутите бодрость духа, повышение физической энергии, подъем настроение и прилив жизненных сил. Люди тянутся к вам, хотят легкого и непринужденного общения – пойдите им навстречу. Благоприятный период для рекламы, выступлений на публике, приложения усилия для обретения популярности. То, что раньше не получалось, сейчас выходит наилучшим образом.

КОЗЕРОГ

Некоторые сложности в личной жизни возникают из-за внимания посторонних людей. Постарайтесь как можно меньше окружающих посвящать в свои планы и правильно установите личные границы. При разумном подходе к этим вопросом, вы сможете произвести полезные трансформации во взаимоотношениях. Хорошее время для развития отношений, их перехода на более серьезный уровень. Если вы давно планировали переезд, переход на новую работу или профессиональную переориентацию, самое время это реализовать.

ВОДОЛЕЙ

У вас есть прекрасная возможность произвести конструктивные преобразования в своей жизни, сделать рывок в направлении выбранной цели. Разностороннее восприятие себя и других, а также происходящего вокруг, способствует очень эффективному творческому периоду. Вы, вдруг, становитесь снова нужным всем 24 часа в сутки, ваша популярность у представителей противоположного пола значительно возрастает. К концу недели, давние неприятности, которые долго заставляли вас волноваться, исчезают без следа.

РЫБЫ

Соблюдайте предельную осторожность, избегайте риска и экстремальных ситуаций. Старайтесь поменьше бывать в шумных компаниях, в толпе. Сейчас вы эффективны там, где есть возможность заниматься самостоятельной работой, проявлять свою индивидуальность. Дела двигаются не так быстро, как хотелось бы, в связи с чем, ваше недовольство происходящим может привести к затяжным конфликтам с окружающими людьми. Обратите внимание на поступающую информацию, записывайте все данные, чтобы не забыть важные детали – в будущем вам это пригодится.

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