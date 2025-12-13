Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-21 декабря 2025 года

Гороскоп на 15-21 декабря 2025 года / © Associated Press

15 декабря в 08:34 (gmt+2) Марс входит в знак Козерога до 26 января 2026 года. Этот транзит задает тон дисциплины и целеустремленности, но уже 16 декабря напряженный аспект Солнца с Сатурном способствует возникновению преград, внешнего давления и ограничений, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В начале недели возможны конфликты с авторитетами, обострение конкурентной борьбы, ситуации, которые требуют брать на себя больше ответственности. Важно сохранять терпение и действовать через выдержку и расчет.

20 декабря в 03:43 новолуние в Стрельце благоприятствует новым идеям и направлениям. Это время для постановки целей, связанных с обучением, путешествиями, духовным ростом. Но присутствует риск иллюзий, обманов и разочарований, поскольку это новолуние формирует напряженный аспект с ретро Нептуном.

Вечером 20 декабря в 21:12 Лилит входит в знак Стрельца до 15 сентября 2026 года. Это символизирует поворот колеса кармы, связанного с поиском истины, расширением горизонтов и философскими вопросами. В период этого транзита усиливается тема провокаций, идеологических конфликтов и борьбы за «правду». Возможны громкие заявления, скандалы и столкновения мировоззрений.

21 декабря Солнце в напряженном аспекте с ретро Нептуном. В течение дня важно критически оценивать информацию и не строить планы на зыбкой основе. Тьма достигает пика, но уже с 22 декабря начинается движение к свету.

21 декабря в 17:03 — энергетический перелом. Общий фон меняется решительно в лучшую сторону. В этот момент Солнце входит в знак Козерога, что означает наступление кардинальной точки года — зимнее солнцестояние. А это значит, что впереди новый сезон, наполненный серьезностью, внутренней силой и движением к свету. Это мощный момент для внутренних решений и закладки основ будущего.

ОВЕН

Ваши профессиональные позиции остаются крепкими, однако декабрь принесет несколько испытаний. Одно из них связано с партнерами или коллегами из других городов и стран. Придется еще раз вступить в игру — и, как показывает тенденция, исход вновь будет в вашу пользу. Руководителям стоит особенно внимательно отнестись к работе подчинённых: есть риск ошибок, которые на этот раз могут дорого обойтись — как репутации компании, так и рабочим процессам.

ТЕЛЕЦ

Вероятно обострение давнего вопроса, который вы считали почти закрытым. В личной жизни значительных перемен не ожидается. Тем, кто собирается в отпуск, стоит учитывать: в течение недели возможны задержки, ограничения и препятствия, которые вряд ли получится обойти. В таком случае лучше перенести поездку. В семьях могут возникнуть сложности из-за состояния здоровья родственников или их непростых обстоятельств. У супругов отношения ровные, хотя занятость на работе может сократить время, проведенное вместе.

БЛИЗНЕЦЫ

Финансовая ситуация стабильна. Доходы поступают вовремя, расходы понятны и не выходят за рамки запланированного. Тем, кто работает по найму, стоит присмотреться к коллегам: часть из них может создавать больше помех, чем реальной помощи. Хорошая новость — все сложности декабря удастся устранить. Возможно, благодаря решениям руководства, которые сгладят острые моменты. Дополнительным источником напряжения могут стать проверки или контакты с контролирующими структурами.

РАК

Во второй декаде декабря повышена вероятность неприятных ситуаций на дороге — будьте аккуратны. Многие представители вашего знака сумеют получить прибыль от ранее начатых инициатив и направить ее в новые перспективные проекты. К сложностям периода можно отнести непростые отношения с одним из партнеров, который попытается навязать свои условия. Тем не менее общий вектор развития остается позитивным, и возникающие разногласия вы успешно преодолеете.

ЛЕВ

Чувственно-эмоциональная сфера требует внимания, но времени на это не хватает. Необходимо подводить итоги и завершать ключевые проекты года. Рабочие связи с партнерами из других регионов и стран развиваются удачно, а те, кто планирует запуск бизнеса вдали от родного города, смогут продолжить необходимые подготовительные шаги без серьезных препятствий. Также вероятны разные операции с недвижимостью — от строительства и ремонта до покупки объектов. Звезды настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность в поездках.

ДЕВА

Финансовая сфера в декабре выглядит очень благоприятно. Доходы будут поступать стабильно, а их объем заметно вырастет. При этом возрастут и траты, и, как предполагают звезды, значительная часть расходов будет связана с детьми: их образованием, развитием или другими важными запросами. В личной жизни возможны непростые моменты. У родителей могут продолжиться сложности во взаимоотношениях с детьми. Они не нанесут серьезного ущерба, но удовольствия тоже не добавят.

ВЕСЫ

У влюбленных отношения будут развиваться неоднозначно. В одной паре поводом для разногласий станут вопросы морали или принципов, в другой — материальные споры. Если проявить такт, щедрость и готовность к диалогу, многие проблемы удастся сгладить. Для активно работающих представителей вашего знака декабрь окажется непростым и местами напряженным. Одним из главных препятствий станут внезапные осложнения в отношениях с партнерами из других городов или стран.

СКОРПИОН

Вопросы, которые в ноябре выглядели закрытыми, неожиданно всплывут снова, причем в более сложном виде. Может появиться и новая проблематика — темы, которые раньше казались несущественными или вовсе не обсуждались. В некоторых союзах выяснится, что партнеры по-разному видят будущее, что может привести к серьезной ссоре или даже разрыву. Менять правила отношений изнутри непросто, но, если в вашей связи есть что-то подлинно ценное, опирайтесь именно на это — так будет шанс сохранить союз.

СТРЕЛЕЦ

В личной жизни не все гладко: декабрь поднимет ряд давних проблем, и в каждом случае они проявятся по-своему. Тех, кто рассчитывает на поддержку родственников, события могут огорчить — помощь может оказаться недоступной по объективным причинам. Такая ситуация уже случалась раньше, так что вы интуитивно поймете, что происходит. Если вы планировали дальний переезд или путешествие, препятствия могут возникнуть из-за законодательства другой страны. Оптимальное время для перемещений — январь 2026 года.

КОЗЕРОГ

Есть вероятность визита проверяющих структур, что тоже вряд ли добавит настроения. Особенно трудными станут первая и вторая декады месяца — только к его завершению положение начнет постепенно улучшаться. Финансовая картина месяца не выглядит оптимистично, что вполне закономерно при текущей профессиональной динамике. Однако полного отсутствия средств не ожидается, и это можно считать положительным моментом. У тех, кто не определился со своим будущим или отношениями, вероятны новые осложнения.

ВОДОЛЕЙ

Неделя может принести неприятные открытия — «скелеты в шкафу» могут внезапно напомнить о себе. Поездки лучше перенести: велика вероятность, что они окажутся неудачными или сорвутся вовсе. Могут всплыть скрытые барьеры, которые повлияют на деловые отношения и сотрудничество. Тем не менее ближе к концу месяца большинство проблем удастся решить, и ситуация выровняется. Личная жизнь будет развиваться в том же ритме, что и в предыдущие месяцы. Домашние дела и улучшение быта продолжат занимать внимание, но без лишней суеты.

РЫБЫ

Процессы, связанные с расширением проекта или новым этапом развития, пока отойдут на второй план. Сейчас ключевое — укреплять контакты и завершать год на спокойной и устойчивой ноте. Денежная ситуация в течение недели может немного «качать». Расходов будет больше обычного, и в какой-то момент они могут превысить поступления. Для одних это связано с деловыми вложениями, для других — с бытовыми и семейными делами. Но к концу месяца ситуация улучшится: финансовый поток станет более стабильным.