Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-21 июня 2026 года

Гороскоп на 15-21 июня 2026 года / © Associated Press

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15 июня в 05:54 по киевскому времени новолуние в 24° Близнецов и открывает новый цикл. Хороший день для переговоров, поездок, деловых встреч. Секстиль Венеры с Ураном добавляет неожиданностей в отношениях и творчество. Хороший день для того, чтобы начать что-то, что требует смелости и оригинальности. Не держитесь за старые сценарии — Уран вознаграждает тех, кто открыт переменам и нестандартным предложениям, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

17 июня — день с двойным дном. С одной стороны, тригон Венеры с Нептуном — один из самых романтичных аспектов года: искусство, музыка, любовь окрашиваются в мягкие идеальные тона. Воображение работает на полную мощность, интуиция в отношениях обострена. С другой стороны, уже начинает нарастать тень оппозиции с Плутоном, которая достигает пиковых значений 18 июня. Под нежной поверхностью любых процессов могут залегать более глубокие напряжения — подавленная ревность, неудобная правда, скрытая власть. Не путайте иллюзию с реальностью.

Оппозиция Венеры с Плутоном выводит на поверхность то, что долго скрывалось в отношениях. В любовной сфере возможны откровенные разговоры, которые меняют всё. В финансах — скрытые обязательства или манипуляции.

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После плутонической встряски среды наступает деловое облегчение. Начиная с 19 июня и до конца месяца Меркурий и Марс держат плотный секстиль — это устойчивый фон быстрого, чёткого мышления, подкреплённого волей к действию. Хороший момент для принятия решений, которые откладывались, для разговоров, требующих не только мягкости, но и позиции.

20 июня — день внутреннего подведения итогов. Меркурий и Марс продолжают поддерживать ментальную активность. Хорошее время, чтобы записать намерения, сформулированные на новолунии, и проверить, в каком направлении вы движетесь.

21 июня в 11:25 — Солнце переходит в Рак. Это день Летнего Солнцестояния — точка максимума света. Хороший момент, чтобы присвоить всё, что выросло с начала года. Всё, что вы сделаете, вложите или почувствуете сегодня, задаёт тон ближайшим трём месяцам.

ОВЕН

Неделя может принести неожиданные повороты событий и знакомства, которые окажутся гораздо важнее, чем покажется на первый взгляд. Активизируется сфера общения, контактов, поездок и новых связей. Наступает благоприятное время для переговоров, обсуждений и решения вопросов, которые долго откладывались. Неожиданное предложение или случайная встреча способны открыть новые перспективы. Ближе к середине недели станет легче находить общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться.

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ТЕЛЕЦ

Неделя обещает быть насыщенной как в материальном, так и в эмоциональном плане. Появляются возможности улучшить финансовое положение, найти новый источник дохода или пересмотреть существующие способы заработка. Одновременно усиливается стремление окружить себя комфортом, красотой и людьми, рядом с которыми спокойно. Однако некоторые ситуации потребуют честности и готовности увидеть то, что долго оставалось за кадром. Это хорошее время для наведения порядка в финансах, личных отношениях и долгосрочных планах.

БЛИЗНЕЦЫ

Многие почувствуют желание изменить привычный образ жизни, поставить перед собой новые цели или пересмотреть отношение к собственным возможностям. Сейчас многое зависит от того, насколько чётко вы понимаете, чего хотите добиться в ближайшие месяцы. Ваша харизма заметно усиливается, а окружающие проявляют больше интереса к вашим идеям и инициативам. В отношениях могут возникнуть вопросы, требующие откровенного разговора. Неделя помогает оставить позади старые ограничения и начать движение в новом направлении.

РАК

Сейчас особенно важно прислушиваться к внутренним ощущениям. Многие процессы происходят пока не на внешнем уровне, а внутри вас. Неделя способствует завершению старых историй, переосмыслению прошлого и подготовке к новому жизненному этапу. Неожиданные новости могут прийти через друзей, единомышленников или профессиональное окружение. Внимательно отнеситесь к распределению ресурсов. К концу недели появляется больше уверенности в собственных силах и понимания дальнейших шагов.

ЛЕВ

Для вас эта неделя связана с людьми, коллективами и совместными проектами. Новые знакомства могут оказаться полезными не только сейчас, но и в будущем. Хорошее время для участия в общественной деятельности, развития социальных сетей и продвижения собственных идей. Творческие проекты получают дополнительный импульс, а вдохновение приходит через общение и обмен опытом. В личной жизни важно избегать скрытых игр и недомолвок. Чем честнее будут отношения, тем устойчивее окажется результат.

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ДЕВА

На первый план выходят вопросы карьеры, профессионального роста и репутации. Появляется возможность проявить свои способности и привлечь внимание руководства или потенциальных партнёров. Особенно удачно складываются переговоры и рабочие встречи. Однако конкуренция или скрытое соперничество могут потребовать большей внимательности. Полагайтесь на факты, соблюдайте договорённости и не оставляйте без контроля важные документы. Неделя помогает увидеть новые перспективы там, где раньше вы их не замечали.

ВЕСЫ

Перед вами открываются новые горизонты. Могут потребовать внимания финансовые обязательства или вопросы справедливого распределения ответственности в партнёрстве. Это может касаться обучения, путешествий, расширения круга общения или появления совершенно новых жизненных целей. В личной жизни усиливается романтический настрой, желание красоты и гармонии. Однако некоторые обстоятельства могут потребовать серьёзного разговора о деньгах, обязанностях или совместных планах.

СКОРПИОН

Неделя помогает увидеть скрытые стороны происходящих событий. Всё, что долго оставалось в тени, постепенно становится очевидным. Особенно это касается вопросов финансов, совместных ресурсов и доверия между людьми. Возможны неожиданные денежные решения или изменения в материальных договорённостях. Интуиция работает особенно точно, поэтому стоит прислушиваться к внутренним ощущениям. Конец недели способствует успешным переговорам и поиску взаимовыгодных решений.

СТРЕЛЕЦ

Не избегайте сложных тем — именно через них приходит понимание того, что действительно важно. Это касается как личной жизни, так и деловых союзов. Многие смогут вывести существующие связи на новый уровень или встретить человека, который сыграет заметную роль в будущем. Хорошее время для совместных проектов, обмена опытом и поиска новых возможностей через сотрудничество. В финансовых вопросах стоит избегать поспешных решений и тщательно обсуждать условия любых договорённостей.

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КОЗЕРОГ

Неделя помогает изменить рабочий график, пересмотреть привычки и организовать пространство более эффективно. В отношениях важно сохранять спокойствие и не поддаваться давлению со стороны окружающих. Кто-то может попытаться навязать своё мнение или повлиять на ваши решения. Чем увереннее вы будете в собственной позиции, тем легче удастся избежать конфликтов. Профессиональная сфера обещает хорошие результаты для тех, кто готов действовать последовательно.

ВОДОЛЕЙ

Повседневные дела требуют обновления и тогда неделя принесет больше вдохновения, творчества и приятных неожиданностей. Возрастает желание заниматься тем, что действительно приносит удовольствие. Для кого-то этот период станет началом романтической истории, для кого-то — стартом интересного творческого проекта. Окружающие охотно поддерживают ваши идеи, а новые знакомства способны открыть неожиданные перспективы. Главное — не бояться выходить за рамки привычного сценария.

РЫБЫ

Основное внимание будет направлено на дом, семью и внутренний комфорт. Многие задумаются о переменах в пространстве, вопросах недвижимости или отношениях с близкими людьми. Эмоциональная чувствительность усиливается, поэтому важно бережнее относиться к собственным переживаниям. Старые воспоминания могут напомнить о себе, но именно через них приходит понимание того, что пора оставить в прошлом. Искренний разговор способен принести долгожданное облегчение и восстановить гармонию в отношениях.

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