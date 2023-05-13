Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-21 мая 2023 года

Яркая и позитивная неделя, уже с понедельника ощущаются изменения в лучшую сторону. Время решения проблем, расширения и приумножения ресурсов, открытия новых возможностей! Не упускайте ни одного предложения для дополнительного заработка. Работа будет кипеть, и признание ваших заслуг не заставит себя ждать.

15 мая заканчивается период ретроградности Меркурия, в этот день планета стационарна, что позволяет выйти на старт. С 16 мая многие дела получают "зелёный свет", процессы ускоряются, настроения в обществе улучшается. Пришло время структурировать свои мысли и мечты, составить четкие планы действий.

16 мая в 20:20 по киевскому времени Юпитер входит в знак Тельца – начинается период прогресса в профессиональных делах, финансовой сфере, имущественных вопросах. Продолжится транзит до 26 мая 2024 года. В этот период постепенно стабилизируются цены, появится определенность в будущем. Взаимоотношения между людьми во всех сферах общественной жизни будут складываться намного гармоничнее.

19 мая в 18:53 новолуние в Тельце обнуляет негативные энергии предыдущего лунного месяца. Любые начинания будут развиваться успешно, если трудиться не покладая рук. Это новолуние обладает мощной положительной энергетикой, вселяет уверенность, способствует улучшению самочувствия.

20 мая в 18:32 Марс входит в знак Льва до 10 июля. Планета поможет раскрыть свои лучшие качества в творческой сфере, закрепить достигнутые результаты, обрести популярность. Это отличное время для инициативных людей, имеющих ясные цели и готовых следовать им.

21 мая очень сильный день: в 10:09 Cолнце входит в знак Близнецы привносит легкость в сферу взаимоотношений, активность в поиске новых идей и познания новых областей. Негативная сторона транзита состоит в том, что люди склонны работать в режиме многозадачности. А это мешает качественно закончить хотя бы одно из заданий, нежели их постепенное выполнение.

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ОВЕН

Неделя домашних хлопот и забот о близких людях. Возможно, вам не особо хочется заниматься рутинными делами, но, как говорится, время пришло! Ожидаются большие расходы, но и доходы заметно увеличатся. Вы сможете завершить самые сложные проекты, а также помочь коллегам. Руководство оценит ваше упорство и трудолюбие, предложив выгодную командировку. Служащим стоит менять работу только в случае более выгодного предложения. Удачными будут проекты, в которых участвуют иностранные партнеры.

ТЕЛЕЦ

Деньги будут поступать из различных источников: партнеров по бизнесу, друзей, супругу. Появится возможность занять большую сумму у друзей или в банке. Предпринимателям придется побороться с жесткой конкуренцией. Будьте осторожны и внимательны в деловой сфере, т.к. бизнес или карьера может оказаться под угрозой из-за нечестных партнеров. Однако в трудный момент на помощь придет друг или хороший знакомый, который даст пару дельных советов, а также поддержит финансово.

БЛИЗНЕЦЫ

Любовные отношения не сильно беспокоят вас сейчас, поскольку в этой сфере все стабильно. Сейчас вы больше увлечены работой, но место для романтики и семейных дел все-таки стоит найти. Одиноким людям стоит обратить внимание на знакомого, который давно испытывает к вам симпатию. Давно сформировавшиеся пары наконец-то достигнут пика гармонии и наслаждения друг другом. Если в прошлом были обиды и недоразумения, в этот период удастся их преодолеть. Наслаждайтесь сегодняшним днем и общением друг с другом.

РАК

Неделя подходит для заключения брака, семейных торжеств, поездок на отдых или к родителям. В целом ваше здоровье довольно крепкое, однако остерегайтесь стрессов, чтобы не заболеть. Дети будут радовать своими успехами в учебе, любимый человек раскроет себя с лучшей стороны. Вы полны энергии и готовы решительно действовать. Берите инициативу в свои руки, предлагайте новшества начальству. Уровень доходов сейчас полностью зависит от вашей личной активности и упорства.

ЛЕВ

Возможно, ваши успехи в первой половине месяца вас не радовали, но эта неделя принесет вам долгожданные результаты. В очередной раз вы можете столкнуться с противодействием конкурентов, которые с упорством будут претендовать на то, что вы считаете своим. Однако вы сильны в этот период и сможете одержать победу над недоброжелателями. В бизнесе сейчас лучшее время, чтобы расширяться, искать серьезных инвесторов. Ваши начинания поддержат влиятельные знакомые, которые помогут решить все вопросы с документами и продвижением проектов.

ДЕВА

Несмотря на небольшой застой в делах и снижение прибыли в бизнесе, сейчас лучшее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной деятельности и продвинуться вверх по карьерной лестнице. Хорошее время для решения юридических вопросов, обращения за помощью к зарубежным партнерам. Ваш организм практически неуязвим сейчас и хорошее настроение гарантировано. Воспользуйтесь высоким энергетическим статусом, чтобы заняться спортом и получить желанные формы тела.

ВЕСЫ

Существующие отношения проходят испытания на прочность. Это непростой период, как для романтических партнеров, так и для супругов, которые давно в браке. Возможно, проявятся: раздражительность, претензии друг к другу, моральная усталость, финансовые недоразумения. Освежить любовные взаимоотношения помогут совместные прогулки на природе, посещения интересных мероприятий, путешествия. Романтичный ужин усилит чувства и даст повод для откровенных признаний.

СКОРПИОН

Семейные союзы будут окружены бытовыми хлопотами и заботой о маленьких детях. Возможны трудности со здоровьем у пожилых родителей. В ряде случаев разногласия будут связаны с детьми, и в большей степени это касается пар, имеющих наследников от разных партнеров. При этом спорить сейчас совершенно бесполезно. Лучше переждать негативный период, чтобы не наломать дров. В этот период вам удастся уладить имущественные споры с родственниками, переехать в новую квартиру.

СТРЕЛЕЦ

В этот период активные люди вновь столкнутся с проблемами из-за необходимости сделать сложный выбор. Казалось бы, многое преодолено, но сейчас придется вновь возвращаться к прежним вопросам и решать сложные задачи. Помимо этого, возможны и неожиданные проверки, что затормозит далеко идущие планы, но не отменит их совсем. Главное для вас сейчас – сформировать четкое мнение по поводу важных для вас вопросов, решение которых назрело. Это потребует некоторого времени, но, как говорится, тише едешь – дальше будешь.

КОЗЕРОГ

Можете столкнуться с жесткой конкуренцией, однако ваши позиции довольно сильны, и ничего, кроме небольшого нервного стресса, вам не грозит. Многие предприниматели продолжат расширение дела, и важной статьей грядущих расходов станут дела хозяйственные, а также различные операции с недвижимостью. Возможно, для этого придется привлечь средства со стороны. Есть вероятность возврата прежних взаимоотношений, но доверять вновь нахлынувшим чувствам все же, не стоит.

ВОДОЛЕЙ

Чтобы хорошо заработать, не сидите на месте. У вас большой потенциал, поэтому задействуйте все ресурсы для увеличения доходов. В любовных делах не все будет складываться идеально. В существующих отношениях есть проблемы, которые морально угнетают. Решить их так быстро не получится из-за накопившихся взаимных обид и претензий, поэтому стоит сделать паузу и хорошенько обдумать перспективы вашего союза. Избегайте идеализации возлюбленного, чтобы не попасть в ловушку излишних ожиданий.

РЫБЫ

Неделя насыщена событиями в личной жизни. Вероятно, назревает потребность в откровенном разговоре с любимым человеком, постарайтесь быть объективными и понять чувства партнера. Если вы одиноки, то вас ожидает волнительное знакомство с уникальным человеком, который, скорее всего, не станет постоянным спутником, но вдохновит на новые свершения. Однако необходимо быть на виду, среди людей, а не сидеть с утра до вечера дома. Также, активность в социальных сетях и на сайтах знакомств, увеличит шансы на успех.

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