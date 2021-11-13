Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-21 ноября 2021 года

Неделя насыщена астрологическими событиями, которые способствуют в основном напряженным ситуациям.

19 ноября лунное затмение в Тельце открывает коридор затмений, который закончится полным солнечным затмением 4 декабря. Многие люди будут ощущать влияние затмений за несколько дней до этой даты. Из-за неправильной оценки ситуации значительно увеличивается вероятность зайти в тупик. В период коридора затмений, у большинства людей бдительность снижается, но манипуляторы, обманщики, обретают особую силу. Если у вас чистые помыслы и вы хотите на кого-то повлиять, вы сможете воздействовать с помощью слова. Сильные духом используют мощные планетарные влияния для продвижения вперед, искоренения собственных недостатков и самосовершенствования.

15 ноября Солнце и Юпитер в напряженном аспекте - проблемы возникают из-за чрезмерного оптимизма, запуска слишком масштабных проектов. В погоне за призрачным счастьем, можно растратить все свои ресурсы. Негативное влияние квадратуры между Юпитером и Солнцем проявляется в том, что люди ведут себя легкомысленно и недооценивают потенциальные опасности. В этот день усиливается авантюризм и любовь к приключениям, что может принести проблемы.

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16 ноября Солнце и Плутон в гармоничном аспекте. В течение дня формируются условия для проявления скрытых возможностей и внутреннего потенциала. Это время кипучей деятельности, люди воодушевлены, активизируются творческие силы. Благоприятный день для материальных дел, разговоров с влиятельными людьми, решения финансовых вопросов. Многое в жизни становится ясным и понятным, удается конструктивно преобразовать существующую реальность.

С 16 по 18 ноября – оппозиция Марса и ретро-Урана, точный аспект 17 ноября. В этот период возможны революционные преобразования, неожиданный поворот событий. Многие люди раздражительны в этот день, нервозность и неуравновешенность способствует травмам, ДТП, неправильным фундаментальным решениям. Внешние препятствия усиливают недовольство людей, появляется склонность к силовому решению вопросов.

18 ноября Меркурий в гармонии с ретро-Нептуном - хороший день для того, чтобы поговорить с детьми и сформировать у них понятие о высоких морально нравственных качествах, которые помогают без проблем существовать в социуме.

19 ноября Венера в гармонии с ретро-Ураном – это гармоничный аспект, но в начавшийся коридор затмений, могут быть не очень приятные сюрпризы. Например, если человек привык только брать, то его ждет жестокое столкновение с реальностью – источник блага может полностью исчерпать свои ресурсы. Люди, долго и напряженно работающие, наоборот, могут извлечь финансовую выгоду, получить шанс изменить свою жизнь к лучшему.

20 ноября Меркурий формирует квадратуру с Юпитером, точный аспект ночью вначале суток 21 ноября. Нарастает напряжение, возникают трудности со сбором и обработкой информации, часто – воспринимается с искажениями. Меркурий и Юпитер – это две планеты, отвечающие за познание окружающего мира. В этот день люди часто не довольны собой, своим уровнем знаний, появляется стремление расширить свой кругозор и у многих это получается - 21 ноября Меркурий в секстиле с Плутоном – появляются учителя, новые знакомые, полезные книги. Вселенная открывает богатые жизненные возможности, которые нужно разглядеть и не упустить.

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ОВЕН

Неделя деловой и умственной активности. Вы можете разрешить многие проблемы, повысить эффективность своих усилий. Благоприятное время для торговли, заключения договоров и благородных поступков. Можно планировать на этот период серьезные разговоры, обучающие мероприятия, решение вопросов с документами. Хорошее время для разработки стратегии вашей деловой активности. Но прежде чем что-то сказать – десять раз подумайте, т.к. в течение недели вам свойственны периоды резкости, сарказма и ненужной откровенности.

ТЕЛЕЦ

Хорошая концентрация, спокойствие, рассудительность привлекают к вам многих людей. Хотя для романтических отношений время неблагоприятное. Могут появиться возможности проявить себя с лучшей стороны в профессиональной сфере, получить одобрение руководства или небольшую премию. Вас желают видеть, советоваться с вами, работать вместе, но если вы замечаете недочеты в любых делах, разумная критика и тактичное указание на ошибки только помогут вам сделать шаг вверх по карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ

Раздражительность и обилие мелких забот способствуют поспешным, необдуманным действиям. Возможно умственное перевозбуждение, головные боли и ухудшение самочувствия. Если в эти дни необходимо вести переговоры любого рода, то при общении с другими людьми, следует постараться собрать всю свою сдержанность. Не стоит проявлять активность там, где вас не просят. Неделя подходит для самостоятельной работы, исследований, подготовки базы для работы в новых условиях с учетом сложившихся обстоятельств.

РАК

Вы сильнее всего ощутите влияние полнолуния 19 ноября, которое является лунным затмением. Сложный период, происходят судьбоносные события, поднимаются темы, которых не хотелось бы касаться. Усилен риск получения телесных повреждений, в частности в результате работы с техникой и механизмами. Но это хорошее время начала оздоровительных мероприятий, курса массажа, комплекса физических упражнений. В отношениях с близкими и любимыми вам свойственна резкость, появляется склонность к выраженному противостоянию.

ЛЕВ

Ваш управитель – Солнце, участвует в процессе формирования затмений, поэтому неделя для вас окажется непростой. Личные и семейные отношения могут существенно пострадать. Чтобы избежать неприятностей, лучше сосредоточиться на профессиональной сфере, заниматься денежными вопросами, бизнесом – в этом случае, можно достичь хороших результатов, вплотную приблизиться к цели. Не участвуйте в тех делах, которые должны быть скрыты – вы на виду у всех, ничего невозможно скрыть от окружающих.

ДЕВА

Для вас период проверки – в любви, в работе, в отношениях с окружающими. Появляется много ситуаций, поступает обилие информации – на все не хватает времени. Хотя внешне с вами как будто ничего не происходит, внутри вас – вулкан чувств и эмоций. Также текущая неделя – период озарений, новых идей, этому способствует внутреннее напряжение, которое внезапно проявляется в мыслительных процессах. В финансовой сфере, в целом, все хорошо – вам возвращают долги, если вы должны – появляется возможность их вернуть или погасить кредит.

ВЕСЫ

Обратите внимание, правильно ли вы распределяете свои симпатии, тем ли людям доверяете. Период не простой, особенно по денежным вопросам и личным взаимоотношениям. Расчет на получение прибыли не оправдан. Возникают препятствия, часто из-за безответственных партнеров. Любовные неприятности могут отвлекать от работы. Остерегайтесь ненужных покупок, излишних трат, т.к. большинство вещей, купленных в течение недели, уже в скором времени окажутся бесполезными. В ближайшее время необходимо сконцентрироваться на главных целях и довольствоваться малым.

СКОРПИОН

Много энергии, сил, дает стремление самоутверждаться во что бы то ни стало. Склонны вмешиваться в рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, принимать поспешные решения. Хорошее время для осознанной самостоятельной деятельности (по ранее составленному плану), т.к. для окружающих ваш характер проявляется подобно вспышкам молнии. А это способствует неудачам в контактах с публикой, в общественной деятельности. Обстоятельства требуют от вас сделать выбор, отказаться от старого и бесперспективного, найти новые ресурсы, дополнительные источники дохода.

СТРЕЛЕЦ

При ведении дел следует обратить внимание на склонность к необдуманным поступкам, скоропалительным решениям, необузданным финансовым амбициям, неверной оценки происходящего. Дух соперничества одолевает вас как по отношению к начальству, так и по отношению к сослуживцам и компаньонам. Стремление к превосходству, повышенное честолюбие может многое испортить. Импульсивные действия, склонность поставить все точки над "i" может негативно отразиться на семейных отношениях, нарушить гармонию в любовной сфере.

КОЗЕРОГ

Возможны финансовые или юридические затруднения. Не пытайтесь добиться всего сразу, с налета, превышая свои возможности и полномочия. Вы самоуверенны, резко отстаиваете свои интересы. Но для любовных отношений – благоприятное время. Если вы давно хотели завоевать внимание симпатичного вам человека, будьте смелее, активнее – вы сможете произвести благоприятное впечатление на представителей противоположного пола. Появляется возможность разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание.

ВОДОЛЕЙ

Если Вам не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период. На пути к достижению желаемого, проявляйте предприимчивость, напор, инициативу. Повышается ваша чисто физическая подвижность, появляется легкость на подъем. Не допускайте агрессивных действий по отношению к окружающим, особенно к детям – увеличившуюся энергию направьте в мирное русло – активный отдых, физическую работу, командировки, деловые поездки. Главное, следуйте закону, четко выполняйте инструкции, не ввязывайтесь в авантюры.

РЫБЫ

Желаний много, но нет воли для их осуществления. Неделя сопровождается сильным внутренним перенапряжением, в результате - упадок сил, сомнения в себе, депрессия. Если взять себя в руки, приложить определенные усилия, то могут появиться полезные знакомства, романтические связи. Благодаря ресурсам других людей, вы можете продвинуть свои интересы, получить желаемое. Работайте над своей самооценкой, ищите в себе таланты и развивайте их – другие люди это заметят и поддержат. Предложите окружающему миру что-то, взамен получите еще больше.

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