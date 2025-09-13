- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 5 мин
Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-21 сентября 2025 года
Эта неделя — переходная: она начинается с гармоничной связи Венеры и Марса, но к ее завершению все внимание будет сосредоточено на затмении, которое станет точкой завершения и одновременно началом нового этапа.
15 и 16 сентября Марс и Венера образуют гармоничный аспект, и это наполняет пространство легкостью, страстью и живостью. Это идеальное время для знакомств, укрепления отношений, совместных дел и творческих проектов. Вдохновение и желание действовать совпадают, открывая дорогу союзам, в которых есть баланс между внутренним импульсом и внешней привлекательностью. Это дни, когда можно наладить отношения и работу в паре, качественно преобразовать творческие проекты. Все, что требует согласованности мужского и женского начала — будет идти легче, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
18 сентября в 13:06 (gmt+3) Меркурий входит в знак Весы и сразу же образует оппозицию к ретроградному Нептуну в Овне. В самом начале транзита не просто договориться, поскольку стремление к дипломатии, балансу, эстетике в мышлении, сталкивается с отсутствием конкретики, излишними фантазиями, иллюзиями. Это как разговор сквозь туман: слова звучат красиво, но несут искажение, недосказанность, иллюзию. Но благоприятно заняться творчеством, медитацией, но не полагаться на чужие обещания.
19 сентября Венера входит в знак Девы в 15:39 (gmt+3) на фоне гармоничной конфигурации «Большой воздушный тригон»: Меркурий, ретро Уран, ретро Плутон. В этот день мысль летит легко, интуиция соединяется с логикой, а идеи обретают форму. Планеты создают мощный интеллектуальный поток, способствуя инсайтам, помогая осуществить «перепрошивку» мышления, что позволит видеть системно.
Под влиянием транзита Венеры по знаку Девы, тема отношений становится более практичной и земной: акцент смещается на заботу, конкретику, верность и реальную пользу. Любовь становится точной, эстетика переходит в порядок, чувства — структурируются.
20 сентября Венера в квадрате с ретро Ураном — пространство дрожит в этот день, проявляется нестабильность в отношениях и финансах. Энергии дня подталкивают к внезапным эмоциональным сдвигам, стремлению к свободе, к неожиданным разворотам в отношениях и финансах. С одной стороны, это возможность встряхнуть рутину, с другой — испытание на прочность.
21 сентября в 22:42 (gmt+3) Cолнечное затмение в Деве закрывает осенней сезон затмений, но прежде образует оппозицию в ретро Сатурном. Кульминация недели. Затмение в последнем градусе Девы — это точка очищения, завершения, внутреннего аудита. Оппозиция к ретро Сатурну усиливает ощущение давления, ответственности, необходимости пересмотра границ и структур.
Это затмение закрывает старые циклы, связанные с работой, здоровьем, повседневными делами. Также открывает новый путь, где придется иначе распределять силы и по-другому строить систему. Темы долга, ответственности и ограничений выходят на первый план.
ОВЕН
Неделя подарит вам редкую возможность совместить работу и удовольствия. Это тот случай, когда все успеваете — и поработать, и отдохнуть. Можно укрепить профессиональные связи с коллегами из других городов или стран, отправиться в поездку, завести новые знакомства, полезные для будущего сотрудничества.
ТЕЛЕЦ
Неделя не слишком богата на серьезные достижения, зато отлично подходит для отдыха и легких, приятных задач. Но если отдых откладывается или вы не привыкли без дела, есть чем заняться. На выходных откроется возможность заявить о себе — организовать презентацию, выступить на мероприятии, продемонстрировать свои успехи.
БЛИЗНЕЦЫ
Особенно успешен период для представителей творческих профессий: писателей, артистов, музыкантов, преподавателей. Вас могут посетить вдохновляющие идеи, которые найдут отклик у аудитории. Самое благоприятное время для деловой активности — вторая половина недели. Удача будет сопутствовать любым начинаниям.
РАК
Возможны мелкие сложности: недопонимания с зарубежными партнерами, финансовые накладки. В конце недели — вы можете оказаться в неблагоприятных условиях и трения со старыми знакомыми или авторитетными фигурами, но конфликты будут кратковременными. В целом неделя обещает быть удачной, как минимум, в личной жизни.
ЛЕВ
Ситуация нестабильна, но в середине недели возможен крупный доход, который покроет запланированные траты. Основная часть расходов будет связана с личной сферой — отдыхом, подарками, домашними заботами. У родителей появится больше времени на детей, возможны совместные выезды и важные семейные события.
ДЕВА
Вы будете в центре внимания и получите много позитивной энергии. Личная жизнь выходит на первый план. Многим Девам предстоит поездка или встреча с дорогим человеком, живущим в другом городе или стране. Отношения с любимым человеком, супругом, родственниками улучшатся, даже если в начале месяца возникнут незначительные разногласия.
ВЕСЫ
Пространство вокруг вас в целом благоприятно. Неделя может стать временем праздников и вечеринок. Вы полны сил, энергичны и легко производите впечатление. На горизонте появятся новые партнеры с интересными, порой нестандартными предложениями. Однако на выходных следует быть особенно осторожными в поездках и за рулем.
СКОРПИОН
Профессиональная активность выходит на первый план. Неделя сулит множество возможностей, обещает быть продуктивной и насыщенной положительными событиями. За исключением пары непростых моментов, связанных с искажениями из-за затмения 21 сентября, вы можете рассчитывать на уверенное продвижение вперед.
СТРЕЛЕЦ
Особенно значимым направлением станет развитие сотрудничества с представителями из других регионов и стран. Некоторые идеи могут показаться необычными, но они вполне перспективны и способны принести реальную прибыль — особенно это заинтересует тех, кто руководит бизнесом. Для наемных сотрудников неделя может стать временем новых задач и предложений.
КОЗЕРОГ
Вопросы статуса, карьеры, репутации становятся очень важными в ближайший период. Возможны конфликты с начальством, партнерами или представителями официальных структур. Также могут возникнуть сложности во взаимодействии с иногородними коллегами. Все эти ситуации будут временными и решаемыми при грамотном подходе.
ВОДОЛЕЙ
Финансовая стабильность сохраняется. Наиболее благоприятное время для поступления крупной суммы — в конце недели. Доходы идут регулярно, и серьезных неожиданных расходов не предвидится. Романтическая сфера обещает быть насыщенной. Возможны яркие влюбленности, эмоциональные всплески и гармоничные примирения.
РЫБЫ
Вы полны энергии и уверенности. Ваша привлекательность и харизма заметны окружающим — используйте это время для укрепления связей и достижения личных целей. Пары смогут отправиться в короткую, но приятную совместную поездку. Чтобы не возвращаться к прошлому, старайтесь избегать острых тем и реагировать спокойно.