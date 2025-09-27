Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 сентября - 5 октября 2025 года

Гороскоп на 29 сентября - 5 октября 2025 года / © Associated Press

Реклама

Главная тема — внутренняя готовность признать правду и расставить акценты. То, что раньше казалось неопределенным или неважным, теперь требует ясности. Жизнь словно подталкивает к тому, чтобы перестать колебаться и выбрать направление.

Важное значение приобретают и честные разговоры. Наступает момент, когда невозможно скрывать истинные чувства, желания или сомнения. Слова становятся острее и правдивее, даже если их трудно произносить. Но именно через такие диалоги рождается доверие и освобождение от тяжести недомолвок.

Еще одна ключевая тема недели — освобождение от прошлого. Все, что больше не поддерживает, начнет постепенно растворяться. Старые привычки, финансовые или эмоциональные долги, устаревшие отношения или внутренние ограничения — все это требует пересмотра. Чем честнее мы посмотрим в лицо прошлому, тем легче будет шагнуть вперед.

Реклама

Эта неделя напоминает нам: сила не в том, чтобы удерживать старые формы, а в умении отпустить их и открыть пространство для нового. Энергии подталкивают к росту через глубину, честность и смелость быть самим собой. И чем внимательнее мы прислушаемся к этим импульсам, тем легче будет пройти переход и выйти на новый уровень гармонии.

Самая сложные дни — среда, четверг и пятница. Это дни споров, ссор, особенно в семье или партнерстве. Логика и чувства идут врозь, а дипломатия сталкивается с эмоциональной правдой. Важно не уходить в морализаторство, а искать смысл в нюансах. В финансовых вопросах — не стоит принимать решений на эмоциях.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Энергии недели подталкивают к переоценке личных целей, убеждений, взаимоотношений с родителями. Важно не прятаться от накопившихся вопросов, а начать осторожно действовать. Финансовые темы требуют внимания: пересмотрите стратегию, освободите себя от лишнего. В отношениях назревает момент истины — вы чувствуете, что дальше по-старому нельзя. Пока еще есть время для изменения курса, прежде чем события начнут разворачиваться стремительнее, не давая возможность выбора.

Реклама

ТЕЛЕЦ

Неделя приносит внутренние откровения. Венера, ваш небесный покровитель, активна и требовательна: она словно подводит к зеркалу, в котором отражаются твои истинные ценности. Все, что раньше казалось важным — статус, стабильность, привычные схемы — теперь требует переоценки. 3 октября становится точкой кармического разворота: старые финансовые и эмоциональные долги, незавершенные истории, внутренние обязательства — все это подходит к логическому завершению.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя предоставляет шанс освободиться от грузов, которые вы несли слишком долго, возможно, даже не осознавая их тяжесть. Ваши слова становятся острее, точнее, а мысли приобретают особую глубину, меняя мировосприятие окружающих. Вы сильны, способны разоблачать людей, начинаете чувствовать скрытые подтексты — то, что раньше пряталось за красивыми словами и внешними масками. Будьте готовы к разной информации, которая вам откроется в этот период.

РАК

Энергии недели помогают видеть мир яснее. Финансовая сфера стабилизируется — здесь все понятно и предсказуемо. В отношениях вы можете стать слишком прямолинейны, иногда даже резки, что создает почву для конфликтов. Но, важно то, что действительно, пришло время выразить правду. В отношениях это время для откровенных разговоров, но без манипуляций, упреков или давления. Честность должна идти рука об руку с уважением — без истерик, с компромиссами и заботой о партнере.

ЛЕВ

Практически все области жизни требуют вдумчивого анализа. Возникает потребность разложить все по полочкам, разобраться в скрытых механизмах, понять, где теряются ресурсы и как их направить эффективнее. Это не время для импульсивных покупок или рискованных вложений. Зато идеально подходит для стратегического планирования, поиска слабых мест в бюджете и подготовки к будущим шагам. Именно сейчас можно заложить основу для больших перемен — как в делах, так и в личной жизни.

Реклама

ДЕВА

Венера проходит по вашему знаку, соединяясь с Нисходящим Лунным Узлом, символизируя тонкий кармический поворот. Все, что связано с любовью, деньгами, ценностями и самооценкой, словно подсвечивается изнутри. Вы можете почувствовать, как старые сценарии — те, что когда-то казались надежными, но давно перестали вдохновлять — начинают терять силу. В профессиональной сфере это тоже время завершения: проекты, которые тянулись слишком долго, могут быть аккуратно закрыты.

ВЕСЫ

Неделя словно проверяет вашу собранность. Цели, которые больше не соответствуют вашим внутренним ориентирам, требуют переоценки. И сейчас звезды помогают сделать это красиво — с уважением к пройденному пути и с открытостью к новому. Возможны мелкие, но полезные поступления, которые покажут, что ваши труды не прошли даром. В любви же стоит мягче высказывать претензии, чтобы не превратить разговор в допрос. Партнеры ждут ясности, а вам нужно решиться, чего хотите именно вы.

СКОРПИОН

Обстоятельства заставляют золотую середину — не уходить в угождение другим, но и не требовать невозможного. Эта неделя становится ареной глубоких эмоциональных процессов, особенно в сфере отношений. Отношения — в фокусе. Марс и Лилит в вашем знаке активируют мощные, первобытные энергии: страсть, желание контроля, страхи, ревность, стремление к власти и освобождению. В финансах — осторожность: импульсивные траты могут быстро опустошить кошелек.

СТРЕЛЕЦ

Все, что было подавлено, может вырваться наружу — не всегда в удобной или дипломатичной форме. Неделя благоприятна для анализа бюджета, планирования вложений или поиска скрытых возможностей. Что касается отношений — все сложно. Неразрешенные конфликты, скрытые обиды или напряжения могут вспыхнуть с новой силой. Это не обязательно плохо — наоборот, это шанс увидеть истину, снять маски, перестать играть роли. Но важно помнить: агрессия, даже если она кажется оправданной, редко ведет к исцелению.

Реклама

КОЗЕРОГ

Если вы сумеете пройти этот период с внутренней зрелостью, неделя может стать точкой освобождения — от старых сценариев, от боли, от тех связей, что держались на страхе. Не подавляйте чувства, но и не позволяйте им управлять собой. В сфере любви вы находитесь на пороге важного внутреннего выбора. Все, что было недосказано, подавлено или отложено, начинает проситься наружу. Связи, построенные на привычке, начинают терять силу. А те, что основаны на глубоком эмоциональном отклике, требуют большего.

ВОДОЛЕЙ

Для вас неделя будет похожа на пробежку с препятствиями: много дел, неожиданностей и новых контактов. Это время, когда отношения проходят проверку: либо они углубляются, становятся более настоящими, либо рассыпаются, освобождая пространство для нового. Лучше держать фокус на долгосрочных целях, а не на сиюминутных увлечениях. В отношениях возможны споры о мелочах, но именно сейчас важно слушать партнера, в том числе при планировании семейного бюджета. Отложите крупные траты, сосредоточьтесь на сохранении ресурсов.

РЫБЫ

Неделя подталкивает к поездкам, переездам, общению, но оно не всегда все будет легко получаться. Появляется динамика в застоявшихся процессах. В работе важно не плыть по течению, а обозначить свои цели. Конфликты с коллегами возникают из-за столкновения идей, и вам придется отстаивать свое мнение. Главное сейчас искать новые формы сотрудничества и, возможно, в новом месте. Возможны неожиданные траты на учебу, поездки или технику. Примите их как инвестицию в будущее.