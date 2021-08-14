Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-22 августа 2021 года

Сосредоточившись на себе, своих потребностях, активно проявляя себя во внешнем мире, можно решить свои личные проблемы, продвинуть свои интересы и получить максимум пользы.

Неделя 16-22 августа 2021 - период второй четверти лунных фаз – Луна растет, что дает ощущение уверенности в своих силах и желание двигаться вперед. Сейчас нужно сделать как можно больше, не время для отдыха. Это фаза активного внешнего действия, обусловленного внутренней пружиной, накопленной энергией, которую нужно высвобождать, занимаясь делами. К концу недели многие получат результат от проделанной работы. Сосредоточившись на себе, своих потребностях, активно проявляя себя во внешнем мире, можно решить свои личные проблемы, продвинуть свои интересы и получить максимум пользы. Более важна внешняя, проявленная часть жизни, однако, из-за стремления достичь социальных успехов, возможно охлаждение взаимоотношений с родными и близкими.

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Неделя начинается с вхождения Венеры в знак Зодиака – Весы (16 августа – 10 сентября), где планета любви, творчества, комфорта имеет статус управления. В этот период встретить пару и завязать отношения легче и быстрее, чем обычно. Позитивный эффект распространяется и на сложившиеся союзы, устоявшиеся взаимоотношения. Появляется возможность выйти на новый уровень взаимопонимания, преодолеть разногласия и кризисы. Это касается деловых и творческих союзов. Любых ситуаций и дел, предполагающих партнерство.

22 августа полнолуние в Водолее, в 30-м градусе (королевском) в 15:02 по киевскому времени. Это очень важное астрологическое событие, в прошлом месяце полнолуние также было в Водолее – нестандартная, нетипичная ситуация – второе полнолуние подряд в одном и том же знаке, впрочем, это лучшим образом отражает качества Водолея.

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ОВЕН

Неделя больших внутренних изменений, качество которых зависит от готовности их принимать. Сначала ситуация может выглядеть не очень привлека­тельной, но "плыть по течению", сохраняя привычное положение вещей, уже нельзя. Происходящие перемены могут оказаться хоро­шими, если вы проявите инициативу и начнете действовать – управлять ситуацией, будете использовать каждый шанс и продвигать свои интересы. Обстоятельства требуют целенаправленно направить свою энергию, при этом не стоит бежать от проблем - сталкиваясь с ними лицом к лицу, вы можете их успешно решить.

ТЕЛЕЦ

Ваш управитель – Венера, входит в знак своего управления – в Весы, а это значит, что, предпринимая определен­ные шаги, вы сможете изменить жизнь к лучшему и добиться успеха, превосходящего все ожидания. Преодолевая все труд­ности через изменения в своем сознании, вы придете к судьбоносным жизненным переменам. В течение недели можно достичь гармонии в личных и деловых взаимоотношениях, решить сложные вопросы с выгодой и пользой для всех участников взаимоотношений. В финансовой сфере происходят улучшения, возвращают долги, выписывают премии.

БЛИЗНЕЦЫ

Переосмысление жизненных ценностей способствует ре­организации поведения, что приводит к изменениям, которые дают долгосрочные перспективы. Приходится подстраиваться под окружающих, но именно от других людей вы получаете новый стимул для развития своих способностей, приобретения навыков. А это будет способствовать качественным преобразованиям по многим жизненным сферам. Если же вы боитесь выйти из "зоны комфорта", соответственно, изменений не произойдет, и вы вернетесь к прошлым разрушительным и неприятным си­туациям.

РАК

Обстоятельства заставляют задуматься о новых соглашениях и договорах с другими людьми. Материальная выгода является определяющим фактором, активные действия и работа в этом направлении приводит к желаемым результатам. Если вы до этого долго и упорно трудились, ваша деятельность приводит к определенному резуль­тату, к необходимости подводить итог в той или иной сфере. Ловите благоприятные моменты и подходящих партнеров – у вас все шансы и возможности изменить свою жизнь к лучшему. По крайней мере вы сможете определить, где причина проблем и источник напряжения.

ЛЕВ

Неделя неспокойная, но интересная, необычная – планы могут неожиданно поменяться. Возникающие противоречия и конфликты – это точки роста, которые активизируют ваш творческий потенциал и способность смотреть на ситуации под другим углом. Появляется возможность решить свою проблему не на прямую, а косвенно, задействуя ресурсы других людей и удачно сложившиеся обстоятельства. Наблюдая успехи других людей, вы обретаете высокую степень мотивации - это является двигателем, вызывающим у вас большую внутреннюю напряженность, но приводящую к еще более высоким результатам.

ДЕВА

Вы обретаете большую внутреннюю силу, реши­тельность и волю для перевоплощения ваших идей и ценностей в конкретную форму. Появляется возможность погасить внутренние конфликты и посмотреть на жизнь с объективной точки зрения. Вам необходимо связать в одно целое множество противоречащих друг другу вещей, и после этого найти смысл и цель, приняв во внимание все их отдельные части и детали. Неделя окажется удачной, если преодолеете недостаток уверенности в себе и докажете, что спосо­бны на большее. Таким образом высвободится напряженная энергия, и вы сможете осуществить свои цели и планы.

ВЕСЫ

В целом – жизнь налаживается! Ваш управитель – Венера, вошла в знак Весы, где имеет сильный статус – управление. Происходит стабилизация договорных и партнерских взаимоотношений, вы достигаете успеха в делах и работе, а также в финансовой сфере. Однако от вас требуется приложение усилий и умение противостоять самым заманчивым искушениям. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры.

СКОРПИОН

Ваша сила – физическая и психическая, проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Однако поспешность решений и необдуманность поступков, а также склонность к экстравагантности, может подпортить вашу репутацию. Ситуации и обстоятельства недели, в итоге, окажутся полезными для вас, какими бы сложными и противоречивыми они бы ни казались вначале. От вас требуется активность и осознание путей, ведущих к преодолению трудностей и преград.

СТРЕЛЕЦ

Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. Удается воздействовать на публику, благодаря чему повышается ваша популярность и влиятельность. Возможен определенный финансовый успех, получение долгожданной прибыли. Ваш оптимизм внушает доверие, вы вдохновляете других, с вами желают сотрудничать, строить совместные творческие планы. Вы полны энергии, легко преодолеваете трудности на пути к полной победе, но, с другой стороны, можете упустить важные детали и потерять благоприятные возможности.

КОЗЕРОГ

Большая внутренняя напряженность, может способствовать желанию покориться судьбе, однако, не делайте поспешных выводов. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны вышестоящих людей. Существующие проблемы, порой, пред­ставляются вам неразрешимыми, требуют колос­сальных временных и энергетических затрат. Ваша сила сейчас – во взаимодействии с другими людьми и сотрудничестве. Успех во многом зависит от связей с другими людьми. Ваша задача - найти баланс во взаимоотношениях с окружающими, поскольку благодаря этому, появятся счастливые шансы.

ВОДОЛЕЙ

Придётся на что-то обратить внимание, применить, поучиться, поработать, но процесс принесет удовольствие, станет приятным. Не время для отдыха! Физическая и интеллектуальная активность необходимы в этот период. Заблокированная, неиспользо­ванная энергия может проявляться в конфликтах, стрес­сах, тех или иных крайностях. Но не переживайте и не отказывайтесь от своих намерений. Полнолуние 22 августа (второе полнолуние подряд), будет способствовать положительным изменениям, даст вам определенную силу. С этого дня вы обреете свободу и независимость в проявлении себя как личности.

РЫБЫ

Эмоционально тяжелая неделя. Можете почувствовать себя "застрявшими", как будто для вас закрылись все двери, и вы пребываете в некоем зачарован­ном круге. Творческий подход и неординарный взгляд на ситуации, позволит расширить границы восприятия мира и увидеть новые перспективы. Привычка или склонность к повторению уже знакомых в прошлом моделей поведения, отбрасывает вас назад. На самом деле вы можете произвести конструктивные преобразования в жизни, если преодолеете свои слабости, а вызовы судьбы воспримите как катализатор необходимых перемен.

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