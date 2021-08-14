Что звезды нам пророчат: гороскоп на 15-22 августа 2021 года

Сосредоточившись на себе, своих потребностях, активно проявляя себя во внешнем мире, можно решить свои личные проблемы, продвинуть свои интересы и получить максимум пользы.
Неделя 16-22 августа 2021 - период второй четверти лунных фаз – Луна растет, что дает ощущение уверенности в своих силах и желание двигаться вперед. Сейчас нужно сделать как можно больше, не время для отдыха. Это фаза активного внешнего действия, обусловленного внутренней пружиной, накопленной энергией, которую нужно высвобождать, занимаясь делами. К концу недели многие получат результат от проделанной работы. Сосредоточившись на себе, своих потребностях, активно проявляя себя во внешнем мире, можно решить свои личные проблемы, продвинуть свои интересы и получить максимум пользы. Более важна внешняя, проявленная часть жизни, однако, из-за стремления достичь социальных успехов, возможно охлаждение взаимоотношений с родными и близкими.
Неделя начинается с вхождения Венеры в знак Зодиака – Весы (16 августа – 10 сентября), где планета любви, творчества, комфорта имеет статус управления. В этот период встретить пару и завязать отношения легче и быстрее, чем обычно. Позитивный эффект распространяется и на сложившиеся союзы, устоявшиеся взаимоотношения. Появляется возможность выйти на новый уровень взаимопонимания, преодолеть разногласия и кризисы. Это касается деловых и творческих союзов. Любых ситуаций и дел, предполагающих партнерство.
22 августа полнолуние в Водолее, в 30-м градусе (королевском) в 15:02 по киевскому времени. Это очень важное астрологическое событие, в прошлом месяце полнолуние также было в Водолее – нестандартная, нетипичная ситуация – второе полнолуние подряд в одном и том же знаке, впрочем, это лучшим образом отражает качества Водолея.
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ОВЕН
Неделя больших внутренних изменений, качество которых зависит от готовности их принимать. Сначала ситуация может выглядеть не очень привлекательной, но "плыть по течению", сохраняя привычное положение вещей, уже нельзя. Происходящие перемены могут оказаться хорошими, если вы проявите инициативу и начнете действовать – управлять ситуацией, будете использовать каждый шанс и продвигать свои интересы. Обстоятельства требуют целенаправленно направить свою энергию, при этом не стоит бежать от проблем - сталкиваясь с ними лицом к лицу, вы можете их успешно решить.
ТЕЛЕЦ
Ваш управитель – Венера, входит в знак своего управления – в Весы, а это значит, что, предпринимая определенные шаги, вы сможете изменить жизнь к лучшему и добиться успеха, превосходящего все ожидания. Преодолевая все трудности через изменения в своем сознании, вы придете к судьбоносным жизненным переменам. В течение недели можно достичь гармонии в личных и деловых взаимоотношениях, решить сложные вопросы с выгодой и пользой для всех участников взаимоотношений. В финансовой сфере происходят улучшения, возвращают долги, выписывают премии.
БЛИЗНЕЦЫ
Переосмысление жизненных ценностей способствует реорганизации поведения, что приводит к изменениям, которые дают долгосрочные перспективы. Приходится подстраиваться под окружающих, но именно от других людей вы получаете новый стимул для развития своих способностей, приобретения навыков. А это будет способствовать качественным преобразованиям по многим жизненным сферам. Если же вы боитесь выйти из "зоны комфорта", соответственно, изменений не произойдет, и вы вернетесь к прошлым разрушительным и неприятным ситуациям.
РАК
Обстоятельства заставляют задуматься о новых соглашениях и договорах с другими людьми. Материальная выгода является определяющим фактором, активные действия и работа в этом направлении приводит к желаемым результатам. Если вы до этого долго и упорно трудились, ваша деятельность приводит к определенному результату, к необходимости подводить итог в той или иной сфере. Ловите благоприятные моменты и подходящих партнеров – у вас все шансы и возможности изменить свою жизнь к лучшему. По крайней мере вы сможете определить, где причина проблем и источник напряжения.
ЛЕВ
Неделя неспокойная, но интересная, необычная – планы могут неожиданно поменяться. Возникающие противоречия и конфликты – это точки роста, которые активизируют ваш творческий потенциал и способность смотреть на ситуации под другим углом. Появляется возможность решить свою проблему не на прямую, а косвенно, задействуя ресурсы других людей и удачно сложившиеся обстоятельства. Наблюдая успехи других людей, вы обретаете высокую степень мотивации - это является двигателем, вызывающим у вас большую внутреннюю напряженность, но приводящую к еще более высоким результатам.
ДЕВА
Вы обретаете большую внутреннюю силу, решительность и волю для перевоплощения ваших идей и ценностей в конкретную форму. Появляется возможность погасить внутренние конфликты и посмотреть на жизнь с объективной точки зрения. Вам необходимо связать в одно целое множество противоречащих друг другу вещей, и после этого найти смысл и цель, приняв во внимание все их отдельные части и детали. Неделя окажется удачной, если преодолеете недостаток уверенности в себе и докажете, что способны на большее. Таким образом высвободится напряженная энергия, и вы сможете осуществить свои цели и планы.
ВЕСЫ
В целом – жизнь налаживается! Ваш управитель – Венера, вошла в знак Весы, где имеет сильный статус – управление. Происходит стабилизация договорных и партнерских взаимоотношений, вы достигаете успеха в делах и работе, а также в финансовой сфере. Однако от вас требуется приложение усилий и умение противостоять самым заманчивым искушениям. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, будь то начальство, подчиненные или деловые партнеры.
СКОРПИОН
Ваша сила – физическая и психическая, проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Однако поспешность решений и необдуманность поступков, а также склонность к экстравагантности, может подпортить вашу репутацию. Ситуации и обстоятельства недели, в итоге, окажутся полезными для вас, какими бы сложными и противоречивыми они бы ни казались вначале. От вас требуется активность и осознание путей, ведущих к преодолению трудностей и преград.
СТРЕЛЕЦ
Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. Удается воздействовать на публику, благодаря чему повышается ваша популярность и влиятельность. Возможен определенный финансовый успех, получение долгожданной прибыли. Ваш оптимизм внушает доверие, вы вдохновляете других, с вами желают сотрудничать, строить совместные творческие планы. Вы полны энергии, легко преодолеваете трудности на пути к полной победе, но, с другой стороны, можете упустить важные детали и потерять благоприятные возможности.
КОЗЕРОГ
Большая внутренняя напряженность, может способствовать желанию покориться судьбе, однако, не делайте поспешных выводов. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны вышестоящих людей. Существующие проблемы, порой, представляются вам неразрешимыми, требуют колоссальных временных и энергетических затрат. Ваша сила сейчас – во взаимодействии с другими людьми и сотрудничестве. Успех во многом зависит от связей с другими людьми. Ваша задача - найти баланс во взаимоотношениях с окружающими, поскольку благодаря этому, появятся счастливые шансы.
ВОДОЛЕЙ
Придётся на что-то обратить внимание, применить, поучиться, поработать, но процесс принесет удовольствие, станет приятным. Не время для отдыха! Физическая и интеллектуальная активность необходимы в этот период. Заблокированная, неиспользованная энергия может проявляться в конфликтах, стрессах, тех или иных крайностях. Но не переживайте и не отказывайтесь от своих намерений. Полнолуние 22 августа (второе полнолуние подряд), будет способствовать положительным изменениям, даст вам определенную силу. С этого дня вы обреете свободу и независимость в проявлении себя как личности.
РЫБЫ
Эмоционально тяжелая неделя. Можете почувствовать себя "застрявшими", как будто для вас закрылись все двери, и вы пребываете в некоем зачарованном круге. Творческий подход и неординарный взгляд на ситуации, позволит расширить границы восприятия мира и увидеть новые перспективы. Привычка или склонность к повторению уже знакомых в прошлом моделей поведения, отбрасывает вас назад. На самом деле вы можете произвести конструктивные преобразования в жизни, если преодолеете свои слабости, а вызовы судьбы воспримите как катализатор необходимых перемен.
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