Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 декабря 2024 года

Время завершения старого года совпадает с мощными космическими явлениями, призывающими к глубокому осмыслению и подготовке к новому циклу. Эта неделя насыщена энергетическими переходами и важными аспектами, которые влияют не только на наши чувства, цели и взаимоотношения, но и на глобальные мировые процессы.

18 декабря напряжение между Солнцем и Нептуном, что приносит путаницу, неясность и ощущение неуверенности в своих силах. Энергия Нептуна размывает границы реальности, создавая иллюзии и провоцируя заблуждения. Остерегайтесь самообмана и необоснованных ожиданий! Поскольку начался период убывающей Луны, лучше всего посвятить день творческим практикам, медитации, интуитивной работе или отдыху у воды.

19 декабря Венера в Стрельце формирует гармоничный тригон с ретро Юпитером в Близнецах – это аспект удачи, расширения и приятных сюрпризов в сфере любви, финансов и социального взаимодействия. Возможны встречи с людьми из прошлого, которые принесут радость или новое понимание отношений. А также и улучшение личной жизни через открытость и честное общение. Старые проекты могут неожиданно принести прибыль. Используйте энергию этого аспекта для восстановления гармонии и поиска радости в маленьких вещах.

С 20 декабря и до конца месяца Сатурн в напряженном аспекте с ретро Юпитером (точный – 24 декабря), напоминает о сложностях, которые возникали в августе. С конца недели эти социальные планеты становятся более активными, влияя на наши обязательства, цели и структуру жизни. Период требует реалистичного анализа своих планов на будущее, укрепления дисциплины и ответственности. Напряженный аспект (квадрат) помогает определить, что по-настоящему важно, и, наконец-то, избавиться от лишних отвлекающих факторов

В субботу, 21 декабря Солнце входит в знак Козерога в 11:21 (gmt+2), знаменуя Зимнее Солнцестояние – один из самых мистических и значимых дней года. Время глубокого осмысления и благодарности за всё, что было. Это точка максимальной тьмы, после которой дни начинают увеличиваться. В традициях Колеса Года этот день известен как Йоль – праздник возрождения Света. Символизирует завершение старого цикла и подготовку к новому. Также, это прекрасный момент для загаданных желаний и намерений на следующий год. Энергия Козерога поддерживает структурированное планирование, терпение и упорство.

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Овен

Для Овнов неделя потребует баланса между работой и личной жизнью. 18 декабря избегайте конфликтов на работе — аспект Солнца и Нептуна может вызвать недопонимание. 19 декабря благоприятен для общения с друзьями и романтических встреч. Зимнее Солнцестояние 21 декабря откроет возможности для карьерного роста и стратегического планирования. Закладывайте фундамент для будущих достижений.

Телец

Тельцам звёзды советуют сосредоточиться на личном росте и саморазвитии. Аспект Венеры и Юпитера 19 декабря принесёт удачные моменты в финансовой и любовной сферах. Неожиданные доходы или подарки возможны. Зимнее Солнцестояние 21 декабря активизирует темы обучения, путешествий и расширения горизонтов. Планируйте новые начинания и приключения.

Близнецы

Близнецам предстоит неделя эмоциональных колебаний и глубоких осознаний. 18 декабря избегайте неясных ситуаций и слухов. Но уже 19 декабря принесёт возможность восстановить старые связи или улучшить отношения. Зимнее Солнцестояние 21 декабря акцентирует финансовые вопросы и личные ресурсы. Определитесь, от чего стоит отказаться и куда вложить свои силы.

Рак

Раков ждут важные решения в отношениях. 18 декабря будьте осторожны в общении, чтобы избежать недоразумений. Аспект Венеры и Юпитера 19 декабря способствует романтическим сюрпризам или возвращению старой любви. Зимнее Солнцестояние 21 декабря освещает партнёрские отношения — время укреплять союзы или определяться с новыми целями.

Лев

Львы почувствуют прилив энергии для решения рабочих вопросов. Однако аспект Солнца и Нептуна 18 декабря может вызвать разочарования — держите ситуацию под контролем. 19 декабря благоприятен для улучшения здоровья и создания продуктивного распорядка. Солнцестояние 21 декабря фокусирует внимание на работе и повседневных обязанностях. Стройте планы на долгосрочную перспективу.

Дева

Для Дев эта неделя обещает творческое вдохновение и романтические моменты. 18 декабря возможны иллюзии или путаница в отношениях — не спешите с выводами. 19 декабря подарит шанс на восстановление старых связей. Зимнее Солнцестояние 21 декабря открывает период радости, творчества и любви. Позвольте себе немного расслабиться и насладиться моментом.

Весы

Для Весов главной темой недели станет баланс между домом и карьерой. 18 декабря избегайте неоправданных рисков и путаницы на работе. 19 декабря благоприятен для семейных встреч и решения бытовых вопросов. Зимнее Солнцестояние 21 декабря активизирует темы дома и семейных ценностей. Уделите время близким и создайте уютное пространство.

Скорпион

Скорпионов ждёт активное общение и новые идеи. 18 декабря возможны недоразумения или ложная информация — будьте внимательны. 19 декабря — день удачных разговоров и восстановления старых контактов. Зимнее Солнцестояние 21 декабря приносит ясность в планы на будущее и активизирует обучение. Хорошее время для новых начинаний.

Стрелец

Финансовые вопросы выходят на первый план. 18 декабря избегайте импульсивных трат. 19 декабря принесёт возможность улучшить финансовое положение благодаря старым контактам. Зимнее Солнцестояние 21 декабря открывает период для укрепления материального фундамента и планирования бюджета. Время подумать о долгосрочных инвестициях.

Козерог

Для Козерогов эта неделя станет подготовкой к новому личному циклу. 18 декабря будьте осторожны в общении — возможны недоразумения. 19 декабря подарит шанс на романтические моменты или приятные новости. Зимнее Солнцестояние 21 декабря знаменует ваш личный Новый год! Пора строить амбициозные планы и готовиться к успеху.

Водолей

Водолеям стоит обратить внимание на внутренний мир и духовные практики. 18 декабря возможны эмоциональные колебания — дайте себе отдых. 19 декабря благоприятен для завершения старых дел. Зимнее Солнцестояние 21 декабря призывает к уединению и переосмыслению целей. Слушайте интуицию и готовьтесь к новым начинаниям.

Рыбы

Для Рыб неделя принесёт социальную активность и поддержку друзей. 18 декабря избегайте путаницы и недоразумений в общении. 19 декабря — день восстановления старых дружеских связей и романтических моментов. Зимнее Солнцестояние 21 декабря активизирует ваши мечты и планы на будущее. Время строить амбициозные цели.

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